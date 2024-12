Friday, 13 December 2024, 16:23 HKT/SGT Share:

来源 SHENZHEN DOBOT CORP LTD 深圳市越疆科技股份有限公司公布于香港联交所主板上市的详情 - 公开发售 40,000,000 股 H 股,每股发售价介于 18.80 港元至 20.80 港元之间

- 预计净集资约 719.6 百万港元

投资亮点 - 处于蓬勃发展的协作机器人行业前沿参与者

- 以长期主义思维为指引的强大研发能力

- 自有全栈技术,覆盖协作机器人开发周期所有重要环节

- 可满足广泛使用场景的全面产品矩阵

- 凭借全球业务及客户成功商业化

- 高瞻远瞩且经验丰富的管理团队 香港, 2024年12月13日 - (亚太商讯) - 深圳市越疆科技股份有限公司("越疆"或"公司";与旗下子公司合称为"集团")最近公布其拟于香港联合交易所有限公司("香港联交所")主板上市的详情。 越疆计划发售40,000,000股,其中包括2,000,000股香港公开发售股份及38,000,000股国际发售股份,视乎超额配股权行使与否而定。每股发售价介于18.80港元至20.80港元之间。香港公开发售于二零二四年12月13日(星期五)上午九时开始,至二零二四年12月18日(星期三)中午十二时结束。配售结果将于二零二四年12月20日(星期五)公布。越疆的H股股份拟于二零二四年12月23日(星期一)在香港联交所主板开始买卖,股份代号为2432.HK。 国泰君安融资有限公司和农银国际融资有限公司担任是次上市的联席保荐人。国泰君安证券(香港)有限公司、农银国际融资有限公司、平证证券(香港)有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、TradeGo Markets Limited 为联席账簿管理人。 公司概览 越疆是专门从事协作式机器人(通称"协作机器人")开发、制造及商业化的领先企业之一。根据灼识谘询报告,按 2023 年的出货量计,集团在全球协作机器人行业中排名前二,并在中国所有协作机器人公司中排名第一,全球市场份额为 13.0%。全球协作机器人行业正处于发展初期,按收入计,其于 2023 年的市场规模占全球机器人行业不足2%。根据同一资料来源,按 2023 年全球协作机器人收入计,集团在全球协作机器人行业中排名第七,全球市场份额为 3.6%。 集团专注于行业创新,尤其是在协作机器人安全措施及 AI 功能方面引入柔性电子皮肤技术 SafeSkin,并推出由 AI协作机器人赋能平台 X-Trainer 支持的 AI 赋能协作机器人。截至 2024 年 12 月 6 日,集团提供 4 个系列共 27 款协作机器人型号,可满足制造、零售、医疗健康、STEAM 教育、科研等众多领域的大量使用场景。于往绩记录期间,越疆在全球售出超过 53,000 台协作机器人。 业务模式及市场前景 协作机器人为具有可操作机械臂的机器人,用于在共享空间或人员与机器人近距离工作时进行直接的人机交互或协作。越疆主要从事协作机器人的设计、开发、制造及商业化。集团的协作机器人产品获全球客户采用,用于制造、零售、医疗健康、STEAM 教育、科研场景等众多领域的使用场景。集团的所有协作机器人产品均为指定特专科技产品。集团已采用基于交易的模式销售协作机器人产品。 协作机器人行业目前正处于快速增长期。全球协作机器人市场规模由 2019 年的 466.6 百万美元大幅增加至 2023 年的 1,039.5 百万美元,复合年增长率为 22.2%,预期到 2028 年达 4,950.0 百万美元,2023 年至 2028 年的复合年增长率为 36.6%。特别是,中国在全球协作机器人市场中的地位日益重要,其占全球协作机器人市场的份额预计将由2023 年的 26.3%上升至 2028 年的 37.2%,2023 年至 2028 年的复合年增长率为 46.5%。预期 AI 技术普及将进一步加快于更多使用场景中采用协作机器人。集团认为,越疆已具备有利条件,可把握重大的市场机遇。 财务摘要 集团于 2021 财政年度、2022 财政年度及 2023 财政年度的总收益分别约为人民币 174.3 百万、241.0 百万及人民币286.7 百万,复合年增长率为 28.3%,以及由截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的人民币 109.9 百万元上升 9.6%至截至2024 年 6 月 30 日止六个月的人民币 120.5 百万元。根据灼识谘询报告,集团的协作机器人出口量连续 6 年位列中国榜首。 于 2021 财政年度、2022 财政年度、2023 财政年度及截止 2024 年 6 月 30 日止六个月,集团的毛利分别为人民币 88.1百万元、人民币 98.2 百万元、人民币 124.8 百万元及人民币 52.8 百万元,而毛利率分别为 50.5%、40.8% 、43.5%及 43.9%,远高于行业平均水平。出色的毛利率主要归因于集团的全球经销网络及国际客户。于 2021 年、2022 年、2023 年及截至 2024 年 6 月 30 日止六个月,海外市场分别占总收入的 48.1%、58.1%、59.1%及 61.4%。集团的成本优势亦源于关键部件的自主开发、关键部件的自研设计及开发、产品需求持续增长带来的规模经济及山东省日照市生产基地不断提升产能。作为主要港口城市,日照市毗邻港口,极大降低了运输成本,促进了集团产品的高效全球出口。集团良好的利润不仅提高集团的财务表现,亦使集团能够更灵活地制定营销战略,以应对日益激烈的竞争格局。 集团于 2021 年、2022 年及 2023 年,集团的年内亏损分别为人民币 41.8 百万元、人民币 52.5 百万元及人民币 103.3百万元,而于截至 2024 年 6 月 30 日止六个月,集团的期内亏损为人民币 59.9 百万元。主要由于集团在快速增长的协作机器人市场中处于扩展业务及营运的阶段,正在持续投资进行研发。 竞争优势 作为全球协作机器人的领先企业之一,集团拥有明显的竞争优势,使其在众多竞争对手中脱颖而出。首先,越疆是蓬勃发展的协作机器人行业的前沿参与者,凭借出色的技术能力及产品实力,获得全球知名客户的认可,并引领多项开创性技术创新,尤其是在协作机器人安全措施及 AI 功能方面;同时,集团坚持以长期主义思维指引研发,集团的研发计划著眼于可持续增长及长远影响;凭借跨学科研发能力,集团已成为全球协作机器人行业中少数开发出自有全栈技术的公司之一,该技术覆盖协作机器人开发周期所有重要环节;此外,越疆拥有全面的产品矩阵,可广泛使用于各种场景;更重要的是,在经验丰富的管理团队带领下,集团凭借全球业务及客户成功商业化,不断扩大市场份额。 增长策略 未来,集团将透过以下策略实现业务的进一步增长:第一,继续推进技术开发,包括进一步投资协作机器人自有关键部件的研发,投资研发 AI 技术,进一步改善运动控制算法,以及构建一个扩展协作机器人感知交互能力的全感知技术架构,继续加强人机协作安全措施,以满足各类使用场景的要求。第二,继续扩大集团的产品组合及生态系统,进一步升级现有产品及推出新产品;第三,提高产能及能力以简化供应链管理,集团拟通过于生产线上引进先进制造技术及设备提高产能;第四,进一步强化销售网络,扩大全球业务范围,集团计划于泰国、墨西哥及阿拉伯联合酋长国成立海外附属公司,以把握庞大商机;第五,选择性寻求国内外协作机器人行业下游的战略联盟、投资及收购机会,助力集团获得新技术、扩大销售渠道及进入大部分潜在客户均有其指定协作机器人集成商或供应商的新行业。 越疆创始人、董事长、执行董事兼总经理刘培超先生总结道:"我们很高兴能够见证越疆的发展跨越了一个新里程碑。通过是次在香港联交所主板上市,集团将踏足国际资本市场。这不仅能提升集团的资本及股东基础,而且将为公司提供资金支持以进一步扩展业务,从而加强集团在业内的领导地位,强化竞争优势,推动公司的长远发展。展望未来,集团将致力于进一步发展和巩固集团在协作机器人行业中的地位。全球协作机器人行业的增长率将远超传统工业机器人行业的增长率。预期 AI 技术普及将进一步加快于更多使用场景中采用协作机器人。凭借可观的增长及集团自有全栈技术,集团将积极把握全球协作机器人的市场机遇,保持我们于行业的领先地位,继续扩大市场份额,为股东带来持续的回报。" 传媒垂询,请联络智升公关有限公司:

龚小姐

手机: (852) 46371627

电邮: ir@brightcommns.com



话题 Press release summary



部门 电子产品, Engineering, Artificial Intel [AI], Automation [IoT]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

SHENZHEN DOBOT CORP LTD Aug 17, 2016 12:12 HKT/SGT 越疆魔术师 握手未来生活方式 更多新闻 >> Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 中国: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   