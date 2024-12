Friday, 13 December 2024, 11:22 HKT/SGT Share: 连续私有化两家核心企业 复星深化主业布局

香港, 2024年12月13日 - (亚太商讯) - 12月10日晚间,复星旅文在港交所发布公告,宣布拟以每股7.8港元的价格回购股份。该价格较最后交易日前一天的收盘价溢价111%。本次私有化将复星旅文的整体估值提升至105亿港元。消息一出,引发广泛关注。 市场普遍认为,私有化复星旅文是复星聚焦主业、集中资源支持优势产业发展的又一实质性举措。此前,今年6月,复星医药宣布,将通过吸收合并方式私有化旗下生物创新药平台 - 复宏汉霖。 一年内私有化两家核心子公司,复星在下一盘什么棋?分析人士表示:「这两家公司都是复星旗下非常优质的资产,推动私有化反映出复星正加码主业布局,更加专注于优势产业。而私有化本身也从侧面印证复星拥有充沛的现金流,能够支撑主业持续进击和灵活调整。」 事实上,在文旅、医药等主业赛道业务落地层面,复星近期也动作频频:连续承办生物医药源头创新论坛签约多家高水平机构、自研药汉曲优发货美国、Club Med地中海俱乐部挺进大湾区...诸多迹象表明,复星正寻求通过锚定主业,蓄力高质量增长。 文旅赛道「以退为进」,专注轻资产运营聚焦长期价值 自11月27日复星旅文停牌以来,市场上便充斥着其将被私有化的猜测。12月10日靴子落地,复星旅文正式公布私有化方案。有投资者表示:意料之中,私有化是一个双赢选择。 公开信息显示,复星旅文自成立以来,一直是复星「快乐」业务板块的核心子公司之一。2024年上半年实现营业额人民币106.5亿元,经调整EBITDA为人民币20.9亿元;归属于股东之盈利为人民币3.2亿元,剔除一次性处置度假村收益后较2023年同期增长20%。 近几年受全球宏观经济、文旅行业及港股整体趋势等因素影响,复星旅文在港交所上市以来股价水平未能反映其实际价值且交易量较小,融资能力受限,作为上市公司的优势未能充分体现,而维持上市地位又增加了额外成本。私有化交易完成后,除了解决流动性问题外,还可提升战略灵活性、聚焦长期可持续发展。 作为复星文旅赛道的「明星」产品,Club Med地中海俱乐部近日也实现新的突破。11月29日,深圳、中信、复星签署合作框架协议,将携手在大鹏新区旅游发展的核心区域金沙湾落地Club Med地中海俱乐部项目。这次合作,被文旅界视为「优势资源浓度颇高」的强强联合。 本次落地金沙湾的地中海·邻境(Club Med Joyview)产品线,是复星专为中国市场打造的城市短途度假系列。此前,该产品线已在浙江千岛湖、四川黑龙滩等地取得成功。大鹏新区对项目寄予厚望,认为金沙湾Club Med「将填补深圳高端亲子度假村的空白,进一步提升深圳市、大鹏新区的国际影响力和旅游吸引力」。 分析人士注意到,近年来复星在文旅赛道不断强化「轻资产」战略,凭借强IP、强运营,加强与地方政府、央国企合作,提速抢滩前瞻性项目。除了金沙湾Club Med,今年完成签约的太仓阿尔卑斯国际度假区二期、以及海南超级地中海项目的发布也都是轻资产运营的典型代表。「从表面上看,复星在资本层面推出私有化,似乎是在『退』。但实际上,明确的战略脉络,以及稳步推进的轻资产项目,表明公司是在『以退为进』,在不确定的周期下,最大程度地增加战略的灵活性,专注于长期目标,以实现可持续发展。」 加码医药赛道,坚持全球化视野下的整合式创新 除了文旅赛道之外,医药作为复星产业版图的重要支柱,近期也连续迎来重大进展。 12月2日至3日,由复星承办的首届「湾区之星」生物医药源头创新大会在深圳举行。半个月前,另一场「源头创新」论坛在上海圆满落幕。 短短1个月内接连承办两场高规格行业论坛,展现出复星在生物医药领域的领导地位和影响力。期间,复星还与复旦大学、上海大学、中科院上海药物所、瑞金医院等签约启动战略合作,共同拓展源头创新「活水」。 复星国际董事长郭广昌在论坛上表示:「好的创新一定要从需求出发,在生物医药领域,就是『一切以患者为先』,同时创新要坚持『全球化视野』,始终秉承开放的心态,始终坚持合作共赢。」 在积极推动行业创新发展的同时,复星在全球市场拓展方面也取得了重要突破。11月29日,复宏汉霖自主研发和生产的曲妥珠单抗生物类似药汉曲优首批发货美国。 这次「出海」美国的汉曲优是首个在中国、欧盟、美国三地获批的「中国籍」单抗生物类似药,目前已在50个国家和地区获批上市,惠及全球超过22万名HER2阳性乳腺癌和胃癌患者。据复宏汉霖官方披露,汉曲优自2020年开启商业化至今,已完成全球商业化发货约650万支,仅2023年即贡献销售收入逾人民币27亿元。 业内人士分析,此次成功打开美国市场,不仅将极大拉升「大单品」汉曲优的增长曲线,也为复宏汉霖其他产品的国际业务拓展奠定了坚实基础。「原因很简单,突破了最难的市场,其他国家和地区在对标引进时,也有了充足的底气。」 经过十余年积累,复宏汉霖已布局多元化、高质量的产品管线,涵盖50多个分子,产品覆盖肿瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等领域,目前有6款产品在中国获批上市,3款产品在国际获批上市,24项适应症获批,4个上市申请分别获中国药监局、美国FDA和欧盟EMA受理。除汉曲优实现上述突破外,汉斯状、汉利康、汉达远、汉贝泰等产品也在各自的细分领域上保持领先。 值得一提的是,今年6月,复星医药发布公告,拟通过吸收合并的方式私有化子公司复宏汉霖,要约收购价为每股港币24.6元,对复宏汉霖H股不受干扰日收盘价的溢价为36.67%,对不受干扰日前30个交易日的溢价为52.04%。现金对价合计不超过约54.07亿港元。消息披露后,复星医药股价连续大涨。 业界普遍认为,私有化后复宏汉霖可以更加灵活地布局长期战略,避免因作为上市公司而承受的市场预期压力及股价波动风险,也可以就此轻装上阵,通过资产重组、产业调整等举措转型升级,探索新的发展机遇。完成私有化后,复宏汉霖的核心能力和长期价值将得到更大释放,同时也会进一步增强复星在医药赛道的领先优势。 财务稳健现金流充裕,获境内外机构认可 从财务视角观察,复星近期一系列进击动作,也印证了其财务状况保持稳健,拥有充足现金流来实现包括私有化在内的诸多战略。 财报显示,截至今年上半年,复星现金、银行结余及定期存款达到人民币1,095.5亿元,较2023年底增加约人民币171亿元。 近期,标普、中信、开源、方正等机构纷纷发布报告,高度认可复星聚焦家庭消费主业,优化资产结构,并通过成功发行美元债拓宽融资渠道。多家机构给予「买入」评级。 标普认为复星对未来两年内到期债务的兑付留有充足的流动性安全垫,并预期复星将继续退出非核心资产,债务将稳步下降,同时境外子公司步入成熟期将夯实复星的分红收入。由此,标普维持复星国际「稳定」展望评级。 中信证券表示,自2020年以来,复星聚焦发展有市场领导力的战略核心业务,并通过退出非战略非核心资产回笼资金优化资产结构及财务状况。随着公司进一步深化全球布局,强化业务协同,提升科创水平,赋能产业发展,业绩具有长期增长空间。 分析人士表示,在稳健的财务支撑下,复星通过聚焦主业赛道不断强化竞争力,挖掘更多新的增长极,长期价值将得到进一步释放。



话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 健康与医药, Banking & Insurance, 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network