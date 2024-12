Thursday, 12 December 2024, 22:35 HKT/SGT Share:

来源 Payment Cards Group Limited(PCG) BBMSL与Yedpay HK强势联手推出全新品牌'AbbyPay' - 以支付科技赋能本地商户,共创亚太市场新格局

香港, 2024年12月12日 - (亚太商讯) - 金融云支付处理及收单机构交易宝有限公司The Payment Cards Group Limited("PCG")与樋熥商户服务有限公司Black Bear Merchant Services Limited(为BBMSL Limited"BBMSL"之控股公司)欣然宣布共同签署成立全新策略联盟,建立新品牌及集团控股公司ABBY Pay&Tech Holdings Limited("AbbyPay"),全资持有BBMSL及Yedpay HK。AbbyPay将借助PCG所持有的Visa、Mastercard、美国运通、银联和JCB直接授权的收单行(Acquirer)身份,结合亚洲首个金融云电子支付处理和结算平台A3A及BBMSL强大客户基础,加强为香港及其他地区商户提供电子支付收款服务。这次策略联盟除了提升市场占有率,覆盖本地商户达至50,000,以多个品牌服务市场不同要求,同时亦加速以支付科技赋能本地商户,整合本地支付行业。 左至右:AbbyPay代表麦晋杰先生、交易宝有限公司创办人胡静波先生、BBMSL行政总裁余孟滔先生、

BBMSL财务总裁周爱诗女士、交易宝有限公司联合创办人及营运总监戴锦瑜女士共同主持签约仪式。 PCG联合创办人及营运总监戴锦瑜Beatrice Tai表示:"这次联手标志著PCG在亚太地区支付解决方案领域的重要一步。凭借我们A3A平台的技术优势,结合BBMSL的市场影响力,AbbyPay将能为微型商户、中小企业及大型商户提供创新、无缝的支付和结算解决方案,并快速高效地开拓新市场,在亚太地区覆盖多个行业。我们期待著AbbyPay继续扩展业务版图,进一步整合本地支付行业,加强PCG在支付行业的市场地位。" BBMSL行政总裁余孟滔Gerald Yu表示:"这次的行动充分代表了PCG对BBMSL多年专注香港本地市场的努力和成就的高度认可,亦反映了对我们共同协力的潜力和信心。自 2017年,BBMSL在香港中小微企商户市场拥有显著的市占率,并获得香港市场的广泛认同与支持。这些优势将为AbbyPay的发展奠定坚实的基础。我期待未来与AbbyPay携手履行BBMSL的使命、与中小企共同成长,并祝愿此合作能创造更辉煌的成就。" 在亚太地区引入亚洲首个金融云电子支付处理和结算平台A3A,释放电子支付潜力 AbbyPay将在日本、新加坡、马来西亚及泰国等亚太地区市场提供亚洲首个金融云电子支付处理和结算平台A3A,通过单一API,为主要发卡机构(如:VISA、MasterCard、美国运通、JCB和银联)、电子钱包网络及流动支付平台提供直接端点处理。相比传统支付处理平台,A3A具备低整合费用、快速简单整合、即时结算及实时交易数据洞察等竞争优势。 AbbyPay代表麦晋杰先生分享AbbyPay愿景。 AbbyPay代表麦晋杰Barry Mak表示:"我们现已进入了一个全新的支付时代,AbbyPay在香港支付行业中具有开创性意义,亦会颠覆整个行业,带来前所未有的机遇。PCG拥有强大的科技实力,而BBMSL则在本地市场拥有深厚的客户基础和市场认可。我深信,AbbyPay在香港及亚太地区拥有无限潜力,将引领未来的支付趋势,能海纳各类商户、由大型连锁餐饮连锁龙头至中小微企,为各类商户创造价值、领先同侪。" 关于Payment Cards Group (PCG) Payment Cards Group ("PCG")是一家创新且领先的支付科技公司,业务遍及新加坡、香港及亚太地区。成立于2016年,PCG已发展成为一家收单机构,拥有所有主要发卡机构和电子钱包网络的主要会员资格。PGG旗下的子公司Yedpay已在香港建立稳固领先的支付业务,而另一成员A3A则通过RESTful API开发了金融云支付处理系统,这不仅显著节省成本、减少复杂的流程,还为用户提供实时交易数据和洞察。作为收单处理商,PCG凭借其亚洲首个金融云处理和结算平台,为整个支付行业提供了重要支持。公司将秉持"扎根香港,放眼全球"的策略,以尖端的金融科技赋能商户,助力全球支付生态实现高质量发展。欲查询更多资料,请浏览PCG网站:https://www.yedpay.com/zh/ 如有传媒垂询,请联络: AJA (IR and Communications)

