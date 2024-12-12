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Wednesday, 11 December 2024, 22:20 HKT/SGT
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来源 BDO
BDO公布「2024年第六届BDO 环境、社会及管治大奖」得奖名单
- 第六届BDO环境、社会及管治大奖参选公司表现优秀，实力旗鼓相当
- 越来越多香港上市公司重视环境、社会及管治（ESG），ESG措施质素提升且成效更胜从前

香港, 2024年12月11日 - (亚太商讯) - 全球第五大会计及咨询网络BDO公布第六届BDO环境、社会及管治大奖（「大奖」）得奖名单，获奖企业把ESG原则及对气候变化的考量融入业务策略，并透过推行具影响力及长远的可持续发展措施，积极强调ESG的重要并推动其发展。本年度BDO ESG大奖获上市公司大力支持，于提名阶段已录得逾110间公司参选，创六年新高。所有进入决赛的入围者均获邀出席颁奖典礼，亲身见证得奖名单诞生。（按此或见下列完整名单*）

「碳中和」再度成为BDO 环境、社会及管治大奖2024的主题大奖，强调企业于减缓气候变化及塑造绿色未来所担当的重要角色。主题大奖致力表扬于「碳中和」方面体现最佳实践的上市公司，包括在减少碳排放量及计划和采取有关措施方面等。今年竞逐主题大奖的公司非常优秀，实力旗鼓相当，共有三间公司获此殊荣，打破往绩。

立信德豪会计师事务所董事总经理林鸿恩先生表示：「BDO于2018年首次举办大奖，当时上市公司刚起步探索推行ESG，时至今日，我们乐见越来越多上市公司重视及实践ESG的长远发展。迄今，BDO 环境、社会及管治大奖获市场高度认可。BDO 作为可持续发展的倡导者，对于有越来越多香港上市公司重视ESG感到非常高兴。从评审过程中，我们观察到参选公司推行有关ESG的举措，质素较以往有所提升，而且更具前瞻性。随着ESG的重要性及影响力不断扩大，我们希望藉大奖与各业界一起持续提高香港的绿色水平，巩固我们作为绿色金融中心的地位。」

立信德豪会计师事务所董事总经理江智蛟先生表示：「随着社会对可持续性和社会责任的关注不断增加，越来越多投资者和机构将ESG纳入其投资决策中，并倾向支持那些符合ESG准则的企业。企业透过实行ESG政策，能够建立良好的声誉，有助于提升业务的竞争力，吸引更多投资者。BDO作为这方面的专业，致力于不同领域为香港上市公司提供支持，例如协助他们进行ESG报告及风险管理，为他们提供各项有关提升ESG表现的建议等。我们希望大奖能唤起社会各持份者的ESG意识，未来可见到更多香港上市或非上市公司同样重视ESG的实践。」

立信德豪会计师事务所董事兼风险咨询服务总监郑文汉表示：「今年获奖企业涵盖多个行业，所有获提名公司均在各个竞逐领域展示出超卓表现。BDO为一众致力在可持续发展方面努力不懈的得奖公司感到自豪，同时亦非常荣幸BDO能透过此奖项及我们的专业，支持所有为建立更环保和负责任商业环境而作出贡献的公司。」

BDO 环境、社会及管治大奖 2024得奖者 (得奖者排名不分先后，以公司英文名称排序)

ESG 最佳表现大奖 - 大型市值
中银香港(控股)有限公司 (02388.HK)
香港电讯信托与香港电讯有限公司 (06823.HK)
联想集团有限公司 (00992.HK)

ESG 最佳表现大奖 - 中型市值
瑞声科技控股有限公司 (02018.HK)
嘉里建设有限公司 (00683.HK)
信义光能控股有限公司 (00968.HK)

ESG 最佳表现大奖 - 小型市值
协合新能源集团有限公司 (00182.HK)
信德集团有限公司 (00242.HK)
越秀服务集团有限公司 (06626.HK)

最佳 ESG 报告大奖 - 大型市值
香港电讯信托与香港电讯有限公司 (06823.HK)
中国生物制药有限公司 (01177.HK)
创科实业有限公司 (00669.HK)

最佳 ESG 报告大奖 - 中型市值
嘉里建设有限公司 (00683.HK)
电讯盈科有限公司 (00008.HK)
信义光能控股有限公司 (00968.HK)

最佳 ESG 报告大奖 - 小型市值
新世界百货中国有限公司 (00825.HK)
信义能源控股有限公司 (03868.HK)
越秀服务集团有限公司 (06626.HK)

ESG 年度大奖 - 大型市值
香港电讯信托与香港电讯有限公司 (06823.HK)

ESG 年度大奖 - 中型市值
嘉里建设有限公司 (00683.HK)

ESG 年度大奖 - 小型市值
越秀服务集团有限公司 (06626.HK)

ESG突出表现大奖 - H股公司
中国铁塔股份有限公司 (00788.HK)
上海电气集团股份有限公司 (02727.HK)
中兴通讯股份有限公司 (00763.HK)

主题大奖
联想集团有限公司 (00992.HK)
越秀地产股份有限公司 (00123.HK)
中兴通讯股份有限公司 (00763.HK)

圖片說明

BDO及评审团代表出席2024年BDO环境、社会及管治大奖颁奖典礼。
2024年BDO环境、社会及管治大奖各得奖公司、BDO及评审团合影。

编辑垂注

有关香港立信德豪会计师事务所有限公司 (BDO Limited)

香港立信德豪会计师事务所有限公司是BDO会计师事务所国际网络的香港成员所。BDO国际网络遍布全球166个国家及地区，透过逾1,770多个办事处及超过115,600多名专业人员，在世界各地提供财务咨询服务。立信德豪自1981年在香港成立，致力透过全面的专业服务协助企业成长。专业服务包括审计服务、风险咨询服务、专项咨询服务及税务服务。有关详情，可参阅网站www.bdo.com.hk

查询联络

卢瑞燕
立信德豪市场部高级经理及部门主管
香港

刘玉娟
立信德豪市场部高级经理
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话题 Press release summary

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