来源 BDO BDO公布「2024年第六届BDO 环境、社会及管治大奖」得奖名单 - 第六届BDO环境、社会及管治大奖参选公司表现优秀,实力旗鼓相当

- 越来越多香港上市公司重视环境、社会及管治(ESG),ESG措施质素提升且成效更胜从前

香港, 2024年12月11日 - (亚太商讯) - 全球第五大会计及咨询网络BDO公布第六届BDO环境、社会及管治大奖(「大奖」)得奖名单,获奖企业把ESG原则及对气候变化的考量融入业务策略,并透过推行具影响力及长远的可持续发展措施,积极强调ESG的重要并推动其发展。本年度BDO ESG大奖获上市公司大力支持,于提名阶段已录得逾110间公司参选,创六年新高。所有进入决赛的入围者均获邀出席颁奖典礼,亲身见证得奖名单诞生。(按此或见下列完整名单*) 「碳中和」再度成为BDO 环境、社会及管治大奖2024的主题大奖,强调企业于减缓气候变化及塑造绿色未来所担当的重要角色。主题大奖致力表扬于「碳中和」方面体现最佳实践的上市公司,包括在减少碳排放量及计划和采取有关措施方面等。今年竞逐主题大奖的公司非常优秀,实力旗鼓相当,共有三间公司获此殊荣,打破往绩。 立信德豪会计师事务所董事总经理林鸿恩先生表示:「BDO于2018年首次举办大奖,当时上市公司刚起步探索推行ESG,时至今日,我们乐见越来越多上市公司重视及实践ESG的长远发展。迄今,BDO 环境、社会及管治大奖获市场高度认可。BDO 作为可持续发展的倡导者,对于有越来越多香港上市公司重视ESG感到非常高兴。从评审过程中,我们观察到参选公司推行有关ESG的举措,质素较以往有所提升,而且更具前瞻性。随着ESG的重要性及影响力不断扩大,我们希望藉大奖与各业界一起持续提高香港的绿色水平,巩固我们作为绿色金融中心的地位。」 立信德豪会计师事务所董事总经理江智蛟先生表示:「随着社会对可持续性和社会责任的关注不断增加,越来越多投资者和机构将ESG纳入其投资决策中,并倾向支持那些符合ESG准则的企业。企业透过实行ESG政策,能够建立良好的声誉,有助于提升业务的竞争力,吸引更多投资者。BDO作为这方面的专业,致力于不同领域为香港上市公司提供支持,例如协助他们进行ESG报告及风险管理,为他们提供各项有关提升ESG表现的建议等。我们希望大奖能唤起社会各持份者的ESG意识,未来可见到更多香港上市或非上市公司同样重视ESG的实践。」 立信德豪会计师事务所董事兼风险咨询服务总监郑文汉表示:「今年获奖企业涵盖多个行业,所有获提名公司均在各个竞逐领域展示出超卓表现。BDO为一众致力在可持续发展方面努力不懈的得奖公司感到自豪,同时亦非常荣幸BDO能透过此奖项及我们的专业,支持所有为建立更环保和负责任商业环境而作出贡献的公司。」 BDO 环境、社会及管治大奖 2024得奖者 (得奖者排名不分先后,以公司英文名称排序) ESG 最佳表现大奖 - 大型市值

中银香港(控股)有限公司 (02388.HK)

香港电讯信托与香港电讯有限公司 (06823.HK)

联想集团有限公司 (00992.HK) ESG 最佳表现大奖 - 中型市值

瑞声科技控股有限公司 (02018.HK)

嘉里建设有限公司 (00683.HK)

信义光能控股有限公司 (00968.HK) ESG 最佳表现大奖 - 小型市值

协合新能源集团有限公司 (00182.HK)

信德集团有限公司 (00242.HK)

越秀服务集团有限公司 (06626.HK) 最佳 ESG 报告大奖 - 大型市值

香港电讯信托与香港电讯有限公司 (06823.HK)

中国生物制药有限公司 (01177.HK)

创科实业有限公司 (00669.HK) 最佳 ESG 报告大奖 - 中型市值

嘉里建设有限公司 (00683.HK)

电讯盈科有限公司 (00008.HK)

信义光能控股有限公司 (00968.HK) 最佳 ESG 报告大奖 - 小型市值

新世界百货中国有限公司 (00825.HK)

信义能源控股有限公司 (03868.HK)

越秀服务集团有限公司 (06626.HK) ESG 年度大奖 - 大型市值

香港电讯信托与香港电讯有限公司 (06823.HK)



ESG 年度大奖 - 中型市值

嘉里建设有限公司 (00683.HK) ESG 年度大奖 - 小型市值

越秀服务集团有限公司 (06626.HK) ESG突出表现大奖 - H股公司

中国铁塔股份有限公司 (00788.HK)

上海电气集团股份有限公司 (02727.HK)

中兴通讯股份有限公司 (00763.HK) 主题大奖

联想集团有限公司 (00992.HK)

越秀地产股份有限公司 (00123.HK)

中兴通讯股份有限公司 (00763.HK) 圖片說明 BDO及评审团代表出席2024年BDO环境、社会及管治大奖颁奖典礼。 2024年BDO环境、社会及管治大奖各得奖公司、BDO及评审团合影。 编辑垂注 有关香港立信德豪会计师事务所有限公司 (BDO Limited) 香港立信德豪会计师事务所有限公司是BDO会计师事务所国际网络的香港成员所。BDO国际网络遍布全球166个国家及地区,透过逾1,770多个办事处及超过115,600多名专业人员,在世界各地提供财务咨询服务。立信德豪自1981年在香港成立,致力透过全面的专业服务协助企业成长。专业服务包括审计服务、风险咨询服务、专项咨询服务及税务服务。有关详情,可参阅网站www.bdo.com.hk。 查询联络 卢瑞燕

立信德豪市场部高级经理及部门主管

香港 刘玉娟

立信德豪市场部高级经理

香港 纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 李希彤 电话 +852 2218 3042

手提 +852 9613 5175

salalo@bdo.com.hk 电话 +852 2218 2325

手提 +852 9285 4151

heidilau@bdo.com.hk 电话 +852 2864 4834

sprg_bdo@sprg.com.hk 电话 +852 2864 4813

sprg_bdo@sprg.com.hk



