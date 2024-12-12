物流行业乘政策东风 顺丰控股价值股属性凸显

香港, 2024年12月11日 - (亚太商讯) - 据信报报道，12月9日，中共中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作。会议强调，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展。业内人士普遍认为，会议提出的政策取向更加积极，意味着2025年宏观政策逆周期调节力度将较2024年进一步加大，为经济稳增长提供更大动能。在积极的宏观政策和货币正常的推动下，未来生产端及消费端的复苏将利好物流行业，迎来进一步的增长空间。

已于近日登陆港交所的亚洲物流龙头顺丰控股（6936.HK），通过多网融通等精益化管理实现降本增效，从而使得2024年前三季度总收入超2,000亿人民币，收入和归母净利润同比增长9.4%、21.6%，其充分应对复杂环境的能力得到印证。11月27日，其「A+H」双上市平台的成功建立，将有助于公司更好地在各细分物流领域强化优势，提升盈利能力。

核心业务增长稳健，领先地位稳固

速运业务一直是顺丰控股的主要收入来源，2024年上半年该业务板块实现收入约人民币990亿元，同比增长7.6%。

其中，时效快递是顺丰控股的旗舰产品，主要包括顺丰特快及顺丰标快。公司重新定义了中国时效快递的标准，通过精准的送达时间承诺确立了时效快递的最高标准。根据国家邮政局公布的信息，自2013年以来，顺丰的时效快递服务在中国所有时效快递服务中录得最短的送达时间。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，前两大时效快递服务提供商占中国市场份额85.1%，而顺丰控股以63.9%的市场份额成为中国的绝对领导者。2021年至2023年，时效快递业务收入从人民币989.62亿元增长至1,154.56亿元，复合年增长率为8.0%；2024年上半年，收入约人民币591.86亿元，占比达44.0%。

新业务势头强劲，拓宽安全边际

依托时效快递的能力，顺丰控股采用「1到N」的增长策略，以具战略性及高品质服务的方式，切入毗邻产品及市场。在逐步巩固速运及大件核心业务的同时，同城即时配送业务、供应链及国际业务等新业务也稳步发展，形成多元增长曲线。

在同城即时配送服务板块，公司为有点对点同城配送需求的商家及消费者提供同城配送，覆盖的主要场景包括食品饮料、杂货、3C电子产品和服装。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，顺丰控股是中国最大的第三方同城即时配送服务提供商。2021年至2023年，该业务分部收入复合年增长率为20.0%；2024年上半年，录得收入约人民币40.23亿元，同比增长18.1%。

就供应链及国际服务业务而言，通过旗下顺丰丰豪、顺新晖、嘉里物流等，顺丰控股为各行业客户提供优质的一体化供应链解决方案，涵盖采购、生产、配送、销售、售后等供应链全链条。与此同时，公司提供覆盖全球的综合国际配送服务，主要包括国际快递服务、跨境电商配送服务及海外本地快递服务。2023年《财富》中国500强企业中有超过45%为公司2023年国际物流服务的客户。于2024年上半年，该分部实现收入约人民币329.14亿元，收入占比为24.5%。

另值得一提的是，于2023年，顺丰控股为476家中国500强企业提供服务，并且在亚洲综合物流服务提供商中拥有最高的优质客户覆盖率。此外，天网（航空运输网络）、地网（陆地运输网络及信息网）融通和资源共享带来进一步成本协同效应，使得公司成本结构也持续优化。

作为综合快递物流龙头，顺丰控股进入了高质量可持续增长的新阶段，远期国际业务有望打开盈利向上空间。结合国内政策利好的情况下，其估值空间也将有望迎来大的提升。

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