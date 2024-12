Friday, 6 December 2024, 20:08 HKT/SGT Share:

来源 Dida Inc. 嘀嗒出行与京东汽车、京东安联保险达成战略合作 共同撬动车后市场新蓝海

香港, 2024年12月6日 - (亚太商讯) - 近日,嘀嗒出行("公司"或"嘀嗒出行",股票代码:02559)与京东汽车、京东安联保险正式达成战略合作,嘀嗒出行将与京东安联保险、京东汽车,结合顺风车用户生态特点和各自优势,分别拓展基于顺风车具体场景和人群的保险定制,以及车后服务等方面的创新合作。 嘀嗒出行产品副总裁黄睿敏表示,京东汽车的一站式汽车消费布局,京东安联保险的专业定制保险能力,与嘀嗒顺风车场景与用户生态具备巨大协同效应。而嘀嗒与京东汽车、京东安联保险的合作,将有别于常规流量合作路径,而是通过更深层次协同,为嘀嗒用户定制更场景化、更个性化、更实用且更超值的保险及车后服务。 作为头部顺风车平台,以及拥有海量活跃私家车车主的出行平台,嘀嗒出行认证车主已超过1800万,注册用户已接近3.8亿。经历十年发展,嘀嗒出行不仅积累了海量深度用户,也围绕用车、养车等各环节初步打造了汽车服务基础生态。同时,嘀嗒出行车主和乘客在用车、养车、保险、换购等方面拥有巨大消费潜力,与车后领域平台的合作前景广阔。 未来,嘀嗒出行还将与京东汽车、京东安联保险在养车、用车、车险等车后领域,和出行定制保险领域探索更多创新合作点,共同撬动车后市场新蓝海。这将有助于嘀嗒出行实现从"流量驱动"到"场景驱动"的转型,开辟更多增长新机遇。 关于嘀嗒出行

嘀嗒出行(股票代码:02559.HK)是一家领先的技术驱动出行平台。嘀嗒通过提供顺风车服务,将行程方向相似且时间合适的乘客与私家车主配对,以较小的环境影响创造了更多的交通运力。它还提供智能出租车服务,旨在提高中国出租车行业相关利益方的效能和效率。嘀嗒让出行生态系统更加绿色和高效,让每一次出行更加温暖和愉悦。 前瞻性陈述

本新闻稿包含与公司业务前景、未来业务计划和增长战略有关的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于公司目前可获得的信息以及本新闻稿发布时的展望。它们基于某些预期、假设和前提,其中一些是主观的或超出我们控制范围的。这些前瞻性陈述可能被证明是不正确的,并且在未来可能无法实现。前瞻性陈述背后存在大量风险和不确定性。有关这些风险和不确定性的更多信息已披露在我们公司网站上的其他公开文件中。



