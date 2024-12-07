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Friday, 6 December 2024, 16:00 HKT/SGT
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联控旗下君联资本投资企业重塑能源在香港联交所成功上市

消息来源：君联资本、联想控股微空间

香港, 2024年12月6日 - (亚太商讯) - 联想控股（3396.hk）旗下基金君联资本投资企业重塑能源（2570.HK）在香港联交所成功上市，重塑能源全球发售482.792万股H股股份，截至发稿，重塑能源每股148.9港元，市值超过128亿港元。

重塑能源成立于2015年9月，是一家具备全球化视野的领先氢能科技企业，产品及服务组合涵盖从上游制氢到下游氢能应用多个环节，公司是国家专精特新「小巨人」企业、国家企业技术中心和中国燃料电池领域唯一的制造业单项冠军企业。重塑能源拥有一支国际化的高水平研发团队，在中国上海、常熟、嘉兴建立了规模化生产基地，在北美和欧洲设立了境外分支机构。

重塑能源是行业首家全面实现燃料电池系统、电堆、膜电极、双极板自研及量产的氢能科技企业，2023年已售氢燃料电池系统总输出功率位居中国氢燃料电池系统市场第一。公司具备氢能全产业链市场化场景开发能力，相关产品及技术已广泛应用于道路交通、轨道交通、工程机械、发电、离网超充、绿氢制备等多元领域，并面向能源生态构建了「电-氢-电」商业模式，拓展多个绿氢制储输用一体化项目。

氢能被视为一种最清洁、最高效的可再生能源，作为一种能源介质，具有在能量转换过程中零排放、效率高、能量密度高、可大规模存储等优点，因此能在能源领域得到越来越多的关注和应用。

截至2024年5月31日，在车用领域，重塑能源已累计部署燃料电池汽车超5,900辆，已售安装燃料电池系统的汽车累计行驶里程超210,000,000公里，帮助减少碳排放超116,800吨，行业领先。重塑能源是中国首家实现氢燃料电池系统海外商业化的企业，国际业务已覆盖美国、德国、瑞士、日本、意大利等多个市场。

君联资本于2019年2月投资重塑能源，在公司的业务拓展、产业链上下游资源引荐以及后续融资方面提供了支持和帮助。投资后，公司行业地位不断提升，业务持续突破，目前已成长为我国氢燃料电池系统的头部企业。

君联资本表示：祝贺重塑能源成功上市，氢燃料电池汽车是新能源汽车领域的重要组成部分，氢燃料电池能量转换效率高、零碳排放等优势，是长途、重载商用车电动化和脱碳的重要技术解决方案。重塑能源是中国稀缺的能够大批量配套量产氢燃料电池系统+核心零部件的企业，公司拥有国内领先且最早实现氢燃料电池产业化的核心团队，拥有丰富的氢能产业化经验和极强的持续研发能力，我们看好上市后的重塑能源持续拓展电解水制氢业务和燃料电池业务，进一步成为全球领先的氢能科技企业。

君联资本在碳中和领域投资已有超过15年时间，重点关注能源脱碳、终端电气化、智能化及合成生物等主题，能源脱碳包括光伏、风电、氢能、储能等赛道；终端电气化、智能化则有锂电池汽车、氢燃料电池汽车、电池回收等赛道。在锂电领域君联资本已投资了宁德时代(300750.SZ)、先导智能(300450.SZ)、璞泰来(603659.SH)、中伟股份(300919.SZ)、海目星(688559.SH)、科瑞技术(002957.SZ)等企业；在光伏、风电、氢能领域投资了重塑能源（02570.HK）、微导纳米(688147.SH)、赛伍技术(603212.SH)、林洋能源（601222.SH）等优秀代表企业。

联控旗下的君联资本成立于2001年4月，是专注于早期风险投资及成长期私募股权投资的基金管理公司。在二十年的发展历程中，君联资本遵循国际通行标准，创造基金运营及管理的最佳实践。该基金通过积极主动的增值服务体系，推动企业创新成长，在多个投资领域持续创造良好投资回报的同时，推动中国的产业进步和社会发展。君联资本以「成为一家具有国际影响力的投资公司」为愿景，秉承「富而有道」的核心价值观，积极践行社会责任。



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