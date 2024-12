Thursday, 5 December 2024, 22:30 HKT/SGT Share: 服务当先 ESG引领 顺丰控股构建可持续发展力

香港, 2024年12月5日 - (亚太商讯) - 据明报报道,当前,全球物流行业正在经历多维度的转变,随着市场需求日趋复合多元化,客户更倾向于更复杂、一站式、高质量及国际化的物流服务。而在亚洲,整个物流行业及其大多数细分领域仍然高度分散,此种背景下,顺丰控股(6936.HK)这样的领先综合物流企业将受惠于不断涌现的战略整合机遇,获得更大发展空间。在国际化和开放性兼具的香港资本市场,顺丰控股的上市,不仅为港股物流板块注入了新鲜血液,也带来极具长期投资价值的稀缺龙头标的。 一流服务提升产品溢价 长期领跑行业 身为一家全球领先的综合物流服务提供商,顺丰控股提供全面的端到端物流解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,按2023年收入计,公司在中国及亚洲多个物流细分领域均处于市场领先地位。 成立31年来,凭借领先行业的速度、一贯可靠的服务和以客户为中心的理念,顺丰控股从竞争对手中脱颖而出,并使公司的产品能够保有溢价,从而获得可观的利润增长。一方面,公司为客户提供快捷的时效配送服务,时效快递是其旗舰产品,也是综合物流服务的基础。同时,直营业务模式可以确保对运营及资源分配的全面把控,让服务高度可靠。公司始终将客户利益放在首位,以客户为中心,努力与客户建立紧密联系,提供有温度的服务。 因为一流的服务,顺丰品牌广受认可,已经成为一个日常用语,「顺丰给你」也由此成为「快递给你」的代名词。截至2024年6月30日,公司拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户,根据弗若斯特沙利文报告,该两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。2024年,顺丰控股获评《财富》最受赞赏的中国公司第二位。 践行企业社会责任 ESG治理广获认可 快递物流业是国民经济的大动脉,覆盖生产制造和生活消费各个领域,在助力制造业转型升级、满足人们对于美好生活的需要及提升人们生活消费水平方面发挥着重要作用。顺丰控股将企业发展和社会责任紧密联系,积极贡献可持续力量。 在独特的企业文化熏陶下,顺丰控股的收派员被亲切地称为「一哥╱ 一姐」,他们在尽职履行本职工作的同时,时常在人们危难之际伸出援手,为构建和谐社会作出努力贡献,也因此取得了公众的信任。在地震、洪水等自然灾害和其他极端情况下,顺丰控股总是冲在第一线,帮助社会大众快速恢复正常的生产生活。此外,公司通过提供各种物流服务带动农民产业创收,为其拓宽产品销售渠道,赋能其数字化转型,助力乡村振兴,促进共同富裕。 不仅如此,顺丰控股还在ESG方面做出诸多努力,从推广绿色运输、在物流产业园使用清洁能源、倡导绿色包装,到赋能员工、倡导多元共融及推动乡村振兴,获得了广泛认可。自2022年起,公司连续三年入选《财富》杂志的中国ESG影响力榜,是唯一上榜的快递物流企业。 放眼长远,顺丰控股将顺应行业发展大势,进一步优化服务产品,不断加强护城河,并服务国家战略,深化ESG治理,推动长期、可持续及具有盈利性的增长。



