Tuesday, 3 December 2024, 00:10 HKT/SGT Share: 共建一带一路:吉尔吉斯斯坦国家财政部首场推介会暨非交易性路演成功举行 - 天风国际X信银国际:积极推动人民币国际化,巩固香港国际金融中心地位

香港, 2024年12月3日 - (亚太商讯) - 2024年12月2日,在"一带一路"倡议的背景下,由天风国际证券集团有限公司(以下简称"天风国际")与中信银行(国际)有限公司(以下简称"信银国际")联合主办的首场"一带一路"黄金线系列金融推介会 - 吉尔吉斯斯坦国家财政部推介会暨非交易性路演于今日在香港圆满举行。本次活动吸引了众多国际投资机构及金融行业领袖出席。 吉尔吉斯斯坦作为最早支持和参与"一带一路"倡议的国家之一,近年来与中国的经贸合作关系日益密切。近期,天风国际与吉尔吉斯斯坦国家财政部签订合作备忘录,成为首家与吉尔吉斯斯坦国家财政部建立合作关系的驻港中资券商。双方将就共同推动人民币国际化愿景,服务实体经济,助力高质量发展,为维持并进一步巩固香港作为国际金融中心的地位,展开更广泛的合作。 本次活动邀请了多位重量级嘉宾,包括吉尔吉斯斯坦国家财政部副部长Amanbaev Umutzhan Mominovich先生、政府借贷部主任Abdybapov Abdanbek Abdybapovich先生、香港特别行政区政府财经事务及库务局副局长陈浩濂太平绅士,以及天风国际行政总裁邹传先生和信银国际高级董事、债券资本市场、财资及环球市场Andy Siow先生。会上,嘉宾们分享了吉尔吉斯斯坦在参与国际金融市场的发展机遇与其投资前景,共同探讨了双方互利共赢的合作着力点。 陈浩濂副局长在致辞中表示:"香港作为全球主要国际金融中心,具备资本与信息的自由流动、稳健的普通法制度以及单一税制等核心优势,同时香港与中国内地市场联系紧密,在促进人民币国际化和推动'一带一路'倡议中发挥着关键作用。而吉尔吉斯斯坦作为'一带一路'倡议下的重要合作伙伴,毫无疑问,也是香港在中亚地区的重要贸易伙伴。感谢天风国际的精心组织和吉尔吉斯斯坦代表团的到访,今天我们齐聚一堂,探讨如何进一步加强中亚与香港之间的经济合作。我们期待未来与吉尔吉斯斯坦的合作将为两国经济增长注入新的动力,推动'一带一路'国家之间的多层次合作,进一步促进区域经济的可持续发展。" 自2024年9月1日起,人民币已正式列入吉尔吉斯斯坦官方每日公布汇率的货币名单,与美元、欧元、俄罗斯卢布和哈萨克斯坦坚戈一起,成为吉尔吉斯斯坦每日公布汇率的货币,这一举措进一步深化了两国在经济与金融领域的合作。吉尔吉斯斯坦国家财政部副部长Amanbaev Umutzhan Mominovich先生在会上表示:"人民币成功纳入吉尔吉斯斯坦官方每日公布汇率的货币名单,标志着两国经济合作进入了新的阶段。这不仅为国际投资者提供了更多便利,也为吉尔吉斯斯坦的金融市场发展赋能。我们希望通过此次推介会,与更多国际投资机构建立联系,共同推动区域经济的可持续发展。" 香港作为国际金融中心,同时也是粤港澳大湾区的核心城市,凭借多样的融资渠道和与国家战略的深度对接,在"一带一路"倡议中发挥了重要的桥梁作用。作为此次活动的联合主办方之一,天风国际行政总裁邹传先生在致辞中提到:"'一带一路'倡议为经济一体化和发展提供了巨大机遇,推动亚欧、中东乃至更广泛地区的贸易往来。香港作为中国市场联通世界的重要窗口,同时也是人民币国际化的关键枢纽,促进人民币在贸易和投资中的使用,支持'一带一路'项目的融资与汇率风险管理。随着人民币国际化的推进,香港正稳步成为全球领先的融资中心。在探索未来机遇的同时,期待今日的活动与市场洞察的深入分享,对吉尔吉斯斯坦发展进程以及中亚经济带来积极、深远的影响。" 后续,天风国际联合信银国际将陪同吉尔吉斯斯坦国家财政部于12月3日至6日期间,陆续在上海和北京继续举办系列非交易性路演活动,进一步深化吉尔吉斯斯坦与中国金融市场的联系。此次香港推介会的成功举办标志着两国在经济领域合作迈向新高度,为"一带一路"倡议的高质量发展注入了新动能。



