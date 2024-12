Tuesday, 3 December 2024, 10:00 HKT/SGT Share: 从亚洲到全球 顺丰控股开启新一轮价值跃升

香港, 2024年12月3日 - (亚太商讯) - 在中国物流行业,顺丰控股(6936.HK)是当之无愧的领跑者。公司从时效快递起家,通过直营模式,确立在中高端时效快递领域的领先地位,并率先进行了资源全球化布局,进行业务的多元化布局,逐步发展成为业务覆盖物流行业各核心细分领域的综合物流服务龙头。2023年,顺丰控股实现营收人民币2,584亿元,在全球综合物流服务提供商中仅次于联合包裹服务公司(UPS)、敦豪(DHL)和联邦快递(FedEx)。 站在行业变革的关键时刻,顺丰控股将目光从中国及亚洲扩展至全球市场。11月27日,公司于联交所上市,以期藉助这一契机,加速全球化战略的推进,助力公司在高质量发展的基础上,实现新一轮的跃升。 新老业务协同发展 新业务陆续迎来盈利增长 顺丰控股全方位布局物流业务,其业务版图覆盖时效快递、经济快递、快运、冷运物流、同城即时配送以及供应链和国际服务领域,在各业务领域均建立领先竞争力。其中,时效快递作为顺丰控股基本盘,2023年市场份额高达63.9%。过往期间,公司持续夯实时效服务竞争力,同时不断拓展新兴产业客群和新业务场景,营收稳步增长,2024年上半年该项业务营收同比增加5.6%。 同时,顺丰控股新业务也陆续收获了耕耘果实。快运业务方面,顺丰控股在客户便利性、时效性、准时性等方面持续打造竞争优势,大件业务于2022年首次实现转盈,2023年盈利进一步扩大。同城即时配送分部方面,公司通过业务结构优化、精细化管理及科技驱动提升经营能力,2023年首次实现整体盈利,2024年上半年净利润扩大至0.62亿元。 与此同时,顺丰控股还通过采取多项降本增效举措,包括推进多网融通,整合天网、地网的物流资源与信息网、优化业务结构以及精益管理等,提升运营效率,促进降本增效。2024年上半年,公司毛利率达到13.6%,较去年同期提升0.3个百分点。可以预见,随着新业务规模的持续增长以及降本增效效应的加持,公司的盈利水平有望进一步提升。 行业景气度有望延续 国际化拓展高质量成长可期 从行业的角度看,物流行业作为经济的"晴雨表",依然蕴含着巨大的市场机遇。预计2028年,全球物流支出总额将达到13.8万亿美元,2023年至2028年复合年增长率为4.4%。其中,亚洲作为全球规模最大及增长最快的物流市场,且是集中度最低的地区之一,拥有可观的增长前景,预计2023年至2028年间复合年增长率为5.5%。 顺丰控股多年经营,于中国市场打下坚实发展根基,品牌形象深入人心。随后公司深耕中国及亚洲市场,不断孵化新产品、投资基础设施,市场份额持续扩大,为未来全球拓展做好准备。未来,顺丰控股计划巩固其在中国的市场领导地位,同时扩展在亚洲和全球的影响力。 在亚洲市场,依托已经建立的庞大的本地物流网络、广泛的互通互联、强大的品牌知名度及团队,顺丰控股有能力复制中国成功经验,扩展高增长市场。在亚洲以外,利用公司品牌、成本优势以及综合物流能力,顺丰控股能够为全球客户提供具有价格竞争力的一站式解决方案,占据更大的市场份额。 随着登陆港股资本市场,打造国际化资本运作平台,顺丰控股的综合竞争力也将在资本的助力下得到加强,为国际化战略加速推进提供有力支持。迭加持续提升其经营能力,公司高质量可持续增长可期。



