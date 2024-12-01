华领医药宣布成功完成在美国开展的第二代葡萄糖激酶激活剂I期临床研究

上海, 2024年11月30日 - (亚太商讯) - 华领医药（"公司"，香港联交所股份代号：2552.HK）今天在第九届中国医药创新与投资大会（The China BioMed Innovation and Investment Conference，以下简称CBIIC）上宣布，已经成功完成在美国开展的第二代葡萄糖激酶激活剂（GKA）的Ia临床研究。

第二代GKA（HM-002-1005）Ia临床试验是在美国40例2型糖尿病（T2D）受试者中进行的随机、双盲安慰剂对照、单剂量、安全性、耐受性、药代动力学研究。第二代GKA是一种具有优化的理化性质的新分子实体，拥有新专利，为多格列艾汀（HMS5552）前药。该项研究设计为每日一次口服给药，旨在通过缓释技术来延长药物在体内的作用时间、改善患者依从性以及延长刺激肠道内GLP-1分泌的效果。

这一单次剂量递增（SAD）研究结果显示，HM-002-1005片在人体内可迅速转化为HMS5552，前药在血浆和尿液中的暴露量极低。HM-002-1005片单次给药后的t1/2（生物半衰期）相较于多格列艾汀片延长。184.5mg单次给药后，血浆中HMS5552的Cmax与多格列艾汀片75mg单次给药后的血浆HMS5552浓度相当；同时，血浆中HMS5552的单日AUC与多格列艾汀片75mg一天两次给药后HMS5552的暴露水平相当。该研究表明，HM-002-1005片在人体内几乎完全转化为HMS5552，且其药代动力学特征支持每日一次口服给药方式。HM-002-1005片的开发不仅有利于提高患者服药的依从性，实现24小时内有效控制血糖；同时，也为探索每日150mg以上的最大耐受剂量提供了机会，以获得更好的治疗效果。多格列艾汀75mg每日两次（BID）剂量是根据最低有效治疗剂量的治疗理念，针对中国2型糖尿病患者普遍存在的胰岛素分泌缺陷和早相胰岛素分泌显著降低而开发的剂型。西方2型糖尿病患者具有不同的疾病特点，往往合并肥胖症状，多格列艾汀能够促进GLP-1分泌、改善胰岛素敏感性，有望为该患者群体带来新的获益。

该研究结果确认HM-002-1005片184.5mg的暴露水平与多格列艾汀片75mg BID相当，公司将进一步优化剂型，在中国和美国进行第二代GKA的多次递增剂量（MAD）临床开发。

华领医药创始人、CEO陈力博士表示："华领医药始终致力于通过修复患者血糖自主调控能力，从源头上治疗2型糖尿病。公司历经十年，选择了针对大多数中国糖尿病患者安全有效的用药剂量方案和临床研究方案，实现了GKA的成功开发和多格列艾汀的临床应用。在此基础上，公司将进行战略升级，通过继续探索GKA的用药潜力、丰富产品管线，在国内外寻求合作伙伴，惠及更多患者人群、拓展全球市场，更好地实现GKA药物的品牌建设和全球首创新药的商业价值。"

关于华领

华领医药（"本公司"）是一家总部位于中国上海的创新药物研发和商业化公司，在美国、中国香港设立了公司。华领医药专注于未被满足的医疗需求，为全球患者开发全新疗法。华领医药汇聚全球医药行业高素质人才，融合全球创新技术，依托全球优势资源，研究开发突破性的技术和产品，引领全球糖尿病医疗创新。公司核心产品华堂宁(R)（多格列艾汀片）以葡萄糖传感器葡萄糖激酶为靶点，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，改善患者血糖稳态失调。2022年9月30日，华堂宁(R)已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的上市批准，用于单独用药或者与二甲双胍联合用药，治疗成人2型糖尿病。对于肾功能不全患者，无需调整剂量，是一款可用于肾功能损伤的2型糖尿病患者的口服降糖药物。

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