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Saturday, 30 November 2024, 19:58 HKT/SGT
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来源 Hua Medicine
华领医药宣布成功完成在中国香港开展的SENSITIZE研究

上海, 2024年11月30日 - (亚太商讯) - 华领医药（"公司"，香港联交所股份代号：2552.HK）今天在第九届中国医药创新与投资大会（The China BioMed Innovation and Investment Conference，以下简称CBIIC）上宣布，公司已经成功完成与香港中文大学Juliana Chan教授团队合作开展SENSITIZE研究，该研究为多格列艾汀改善β细胞葡萄糖敏感性的作用机制研究。

SENSITIZE研究是由国际内分泌专家、香港中文大学Juliana Chan教授作为研究者发起的，首个在亚洲人群中采用高葡萄糖钳夹技术评估GKA对不同血糖调节受损人群的β细胞葡萄糖敏感性影响的临床研究，以探索不同葡萄糖激酶（GK）功能损伤类型在血糖失调方面的临床特征和干预手段，为研究亚洲T2D病生理及GK在血糖调控中的核心作用提供了新的科学依据。

此次报告的SENSITIZE 2研究结果显示，采用高葡萄糖钳夹技术，多格列艾汀单次给药修复GK酶活性，显著改善葡萄糖耐量异常（IGT）人群的二相胰岛素分泌和β细胞葡萄糖敏感性。而此前在2022年美国ADA年会上报告的SENSITIZE 1研究结果显示，多格列艾汀可直接修复临床纳入的GK突变型活性，可以显著改善葡萄糖激酶单基因遗传突变糖尿病 (GCK-MODY或MODY-2)患者的胰岛素第二时相分泌和β细胞葡萄糖敏感性，可以显著改善初发2型糖尿病患者的基础胰岛素分泌。

华领医药还将继续研究多格列艾汀多次给药对中间高血糖（IH）和2型糖尿病患者β细胞葡萄糖敏感性的修复作用，以及对肠促胰岛素的作用，从而建立糖尿病前期和2型糖尿病患者的个性化干预和治疗管理方案。

关于华领

华领医药（"本公司"）是一家总部位于中国上海的创新药物研发和商业化公司，在美国、中国香港设立了公司。华领医药专注于未被满足的医疗需求，为全球患者开发全新疗法。华领医药汇聚全球医药行业高素质人才，融合全球创新技术，依托全球优势资源，研究开发突破性的技术和产品，引领全球糖尿病医疗创新。公司核心产品华堂宁（R）（多格列艾汀片）以葡萄糖传感器葡萄糖激酶为靶点，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，改善患者血糖稳态失调。2022年9月30日，华堂宁（R）已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的上市批准，用于单独用药或者与二甲双胍联合用药，治疗成人2型糖尿病。对于肾功能不全患者，无需调整剂量，是一款可用于肾功能损伤的2型糖尿病患者的口服降糖药物。

详情垂询

华领医药

网址：www.huamedicine.com
投资者
电邮：ir@huamedicine.com
媒体
电邮：pr@huamedicine.com



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
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