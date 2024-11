Saturday, 30 November 2024, 13:40 HKT/SGT Share:

来源 China Gas Holdings 把握政策机遇 推进高质量及可持续发展战略 - 实现期间溢利22.6亿港元, 同比增长7.4%

- 天然气总销量达171.3亿立方米;

- 累计接驳居民、工业和商业用户分别达到4,795.6万户、2.6万户及38.5万户;

- 天然气顺价加快落地 销气毛差同比上涨0.02元/m³至0.59元/m³;

- 增值服务经营性利润同比增长15.4%至10.0亿港元;

- 财务状况稳健,财务资源丰富,自由现金流达22.2亿港元,备用银行授信及获批准的人民币债券总额约1,049.1亿等值港元;

- 中期派息每股15.0港仙。 财务摘要 截至9月30日止六个月 2024 2023 变化 千港元 千港元 % 收入 35,105,202 36,049,154 (2.6) 天然气销售 19,641,836 21,718,489 (9.6) 燃气接驳 2,027,038 2,308,096 (12.2) 工程设计、建设及施工 1,308,487 1,056,412 23.9 液化石油气(「LPG」)销售 9,557,976 8,421,663 13.5 增值服务 2,012,995 1,804,486 11.6 其他业务 556,870 740,008 (24.7) 毛利 5,855,695 5,723,573 2.3 期间溢利 2,263,915 2,107,203 7.4 每股盈利(港仙) 32.7 34.0 (3.8) 每股中期股息(港仙) 15.0 15.0 - 2024 9月30日 2024 3月31日 变化 千港元 千港元 % 总资产 153,473,528 148,697,724 3.2 权益总额 64,165,442 60,747,353 5.6 银行结余及现金 9,421,597 8,280,335 13.8 香港, 2024年11月30日 - (亚太商讯) - 国内具有领先地位的城市燃气营运商中国燃气控股有限公司(「中国燃气」或「集团」;股票编号:384)宣布其截至2024年9月30日止(「报告期」)之上半财年业绩。报告期内,为适时应对复杂多变的国际政治和经济形势,中国政府于九月开始推出稳定经济的措施。在一揽子有利政策的推动下,内地宏观经济有望持续回升向好,同时亦为提振天然气消费需求创造有利条件,城市燃气企业的盈利能力有望迎来修复,进入一个崭新发展期。此外,天然气上下游价格联动机制在全国范围内逐步落地,更多地区实现居民终端销售价格调整,销气毛差逐渐修复,进一步支撑天然气行业的健康及可持续发展。 集团秉承"促回款、扩毛差、降费用、强组织、提品质、谋发展"的经营理念,积极探索创新业务的增长新路径,实现以燃气业务、增值服务、综合能源三大核心业务板块的协同发展。期内,集团录得营业额351.1亿港元,天然气售气总量达171.3亿立方米,自由现金流表现稳健,达22.2亿港元。 董事会通过派付上半财年股息每股15.0港仙(2023/24年上半财年:15.0港仙),以回馈广大股东对集团的长期支持。 加快天然气顺价落地,顺价比例及毛差进一步提高 期内,集团抓住政策机遇,积极响应国家出台的天然气上下游价格联动机制及配气价格成本监审等政策,推动各地加快顺价,集团经营区域内新增20个市/县落实调价。截至2024年9月30日,集团累计完成居民气量顺价比例达62.2%,毛差修复至0.59元/m³,与去年相比取得稳步提升。 期内,借助"老旧小区改造"和"瓶改管"等政策红利,新接驳904,232户居民用户、1,316户工业用户及24,906户商业用户。截至2024年9月30日,集团累计共为47,955,499户居民用户、25,792户工业用户及384,504户商业用户提供天然气服务,分别较去年同期增长约3.2%、10.7%和11.6%;集团城市燃气项目覆盖的可接驳户数达5,460万户。 截至2024年9月30日,集团累计共于30个省、市、自治区取得662个拥有专营权的管道燃气项目,并拥有32个天然气长输管道、509座压缩/液化天然气加气站、一个煤层气开发项目及120个液化石油气分销项目。 LPG业务保持高质量发展,持续优化纵向一体化协同 作为中国规模最大、产业链最完整的综合性LPG运营服务商,集团业务覆盖全国22个省、市、自治区,目前运营5座液化石油气专用码头及6座大型石化产品仓储物流基地,码头年吞吐能力超过1,000万吨,总库容超过80万立方米。期内,集团实现销售液化石油气201.8万吨,销售收入总额达到95.6亿港元。 集团持续优化纵向一体化协同,就上游而言,集团积极推进核心能力建设,提升国际贸易业务能力。期内,集团重构国际贸易团队和贸易风控体系,设立新加坡国际直采平台,在国际贸易业务方面取得实质性突破。于中游,集团推进仓储物流市场化运作,实现仓储物流资源整合,逐步提升仓储周转率,同时启动国内运贸平台建设,利用数字化赋能,扩大国内分销能力,从而提高国内分销与仓储物流效益。在下游端,集团推动创新业务模式与轻资产模式有效结合,通过迭代优化终端投资模式,丰富投资工具,助力终端业务高质量发展。 增值服务营收利润双增长,未来发展空间巨大 基于家庭场景,集团增值服务布局3大传统产品板块(厨房产品、安防产品、其它产品及服务)及4大新产品板块(电器、宜居、到家、优选)。目前增值服务业务遍及全国26个省、市、自治区,为用户提供产品及服务,不断增加用户覆盖,拓宽销售渠道。 今年以来,中国消费市场保持稳定增长态势,政府出台多项政策鼓励家电以旧换新和家装消费品换新工程。集团把握政策机遇,于期内通过加快渠道建设、优化运营策略和强化终端赋能,实现增值服务收入同比增长11.6%至20.1亿港元;经营性利润同比增长15.4%至10.0亿港元。目前,集团通过不断深化传统渠道运营策略,优化产品结构,加快新业务拓展步伐,借助国家消费扶持政策,进一步扩大市场规模,未来发展空间巨大。 积极探索综合能源业务商业模式,推进重点业务发展 集团坚持以"绿色城市运营商"为战略定位,有效推进多业态融合、优化低能源成本综合方案以拓展市场、落地可长期发展的多赢商业模式。集团充分利用自身燃气项目的巨大市场和用户优势,通过外延式及内生性增长提升综合能源业务市场份额。 期内,集团积极探索综合能源业务发展模式,锚定发展重点,投资及运营工商业用户侧储能、分布式光伏、锅炉节能、工商用户节能、建筑能效、充电桩、生物质能等业务。同时积极参与售电业务,并带动绿电绿证、碳排放因子库、虚拟电厂等业态快速扩充,为客户提供高效率的综合能源,满足客户对气、热、电、冷的不同需求。 期内,储能及综合能效业务累计实现签约总装机容量318.4MWh,累计投建255.8MWh;售电业务交易量28.1亿度;绿证绿电业务完成销售8,196.4MWh。 持续提升安全管理能力,积极推进老旧燃气管道等设施整改工作 集团始终将安全管理视为核心任务,全面识别潜在风险,认真落实隐患整改,持续提升安全管理能力,为集团高质量发展营造安全稳定的环境。 期内,集团通过开展专项治理工作,进一步规范基层员工操作,提升员工业务水平,并加强对燃气管道和相关设施关键信息的系统性收集,提升对管网资产的管理水平。同时,借助国家政策支持,集团积极推进老旧燃气管道和用户设施老化的更新改造与维护工作。此外,集团不断加强HSE体系审核认证及体系建设工作,建立健全集团双重预防机制管理模式,加强安全风险管控与隐患排查治理的闭环管理,并通过积极开展评级检查,有效提升了项目公司的安全管理水平。 财务状况稳健 截至2024年9月30日,集团总资产为1,534.7亿港元;银行结余及现金为94.2亿港元;期内集团通过执行严格的外币债务管理措施,及时合理地调整债务结构。集团一直积极与中国(包括香港)及外资银行建立长远合作关系,备用银行授信及获批准的人民币债券总额约1,049.1亿等值港元。 行业发展及展望 国际天然气价格在经历两年剧烈波动后,二零二四年以来重现平衡,供需端亦延续宽松态势。9月下旬开始,中国政府推出一系列稳经济、强信心的刺激政策,有助于经济复苏和房地产市场稳定,加上此前推出的"三大工程"、"超长期特别国债"、 "老旧管网更新"、"老旧小区改造"、"瓶改管"等利好燃气行业的政策,有利于稳固燃气行业根基。与此同时,各省市陆续发布和落实天然气上下游价格联动政策,有助于提升销气毛差,保障燃气企业的合理收益,促进天然气行业的健康长远发展。此外,全球低碳转型的浪潮不可阻挡,新能源和综合能源持续发展。集团将紧抓政策机遇,加快促进顺价落地,严控资本开支,推动数字化转型,进一步提升销气量及增值服务盈利水平,并全力推动综合能源项目发展,为国家经济发展提供"绿色"保障。 集团主席兼总裁刘明辉先生表示:"随着今年九月中国政府推出一系列旨在稳定市场的货币及财政政策以促进经济长期健康发展,相信更多具体、有力的稳经济政策将陆续出台,这些措施将提振资本市场信心,同时亦为中燃的业务发展提供良好的宏观环境。 在宏观经济逐渐向好的大环境下,集团将发挥勇于创新变革的优良传统,不断优化业务模式,坚持高质量发展和可持续发展的策略,在不断做强集团燃气业务的基础上,继续深耕'客户导向'和'价值创造',依托产业链延伸,拓展用户侧储能、生物质能等新业务,积极探索宜居、到家等增值服务新业态。同时,集团亦将把握机遇,紧跟政策、用好政策,缜密筹划,真正把国家政策红利转化为集团发展新动能,实现经营业绩与股东利益的双重增长。" 有关中国燃气 中国燃气控股有限公司("中国燃气",股票代号:384)是一家领先的燃气运营服务商,主要于中国从事投资、建设、经营城市燃气管道基础设施,向居民及工商业用户输送天然气和液化石油气,建设和经营车船用天然气加气站。同时,在庞大的燃气用户网络基础上,中国燃气打造了增值服务及综合能源并举的全业态发展结构。目前中国燃气在全国已拥有662个城镇的管道燃气专营权项目、32个天然气长输管道项目、509座压缩/液化天然气加气站,以及液化天然气等能源产品的进出口经营权,并拥有120个液化石油气分销项目。 如欲获得更多中国燃气的资讯,请登入公司网址http://www.chinagasholdings.com.hk



