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Friday, 29 November 2024, 20:39 HKT/SGT
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来源 The Hong Kong Institute of Directors (HKIoD)
香港董事学会公布2024年董事嘉奖系列得主

香港, 2024年11月29日 - (亚太商讯) - 香港董事学会昨晚在香港会议及展览中心举行的香港董事学会周年晚宴上公布2024年度董事嘉奖系列得奖者。奖项系列包括历来备受推祟的「杰出董事奬」及今年最新启动的「气候管治奖」。

香港董事学会主席陶荣博士致辞并掀开晚宴序幕，亦邀请了大紫荆勋贤、香港特别行政区非官守议员郑慕智博士、中联办经济部徐卫刚部长、财经事务及库务局常任秘书长(财经事务)甄美薇女士, JP以及证券及期货事务监察委员会主席、会计及财务汇报局主席黄天佑博士，SBS ，JP​担任主礼嘉宾。

今届报名参赛者十分踊跃，引发评审团热烈讨论。获奖者包括董事和董事会在内共19 名，充份演绎今年奖项主题「灵活领导 创意年代」真谛。获奖者不仅展现组织灵活性，更在严峻的营商环境和地缘政治紧张局势中发挥了领导者的远见、勇气和智慧。此外，董事们更承担起带领团队辨析气候变化所带来的危与机，以及对全球永续发展和人类福祉所带来的深远影响。

以下为2024年度董事嘉奖系列得奖者:

- 杰出董事简称「DYA」
- 气候管治奖简称「CGA」

排名以英文名称字母为序

上市公司

执行董事

DYA

陈伟明先生
登辉控股有限公司

CGA

陈婉珊女士
利记控股有限公司

DYA

傅帆先生
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

CGA

李伟梁先生
恒安国际集团有限公司

黄维义先生
香港中华煤气有限公司

DYA & CGA

颜建国先生
中国海外发展有限公司

非执行董事

DYA

 

钟瑞明博士
中国中铁股份有限公司

曾宪章博士
TCL电子控股有限公司

王一江教授
TCL电子控股有限公司

董事会

DYA & CGA

华润啤酒(控股)有限公司

CGA

香港中华煤气有限公司

DYA & CGA

中国平安保险（集团）股份有限公司

CGA

俄铝

非上市公司

执行董事

DYA

陈云美女士
屈臣氏实业

CGA

郑文聪教授
正昌科技(集团)有限公司

郑世有博士工程师
奥雅纳

DYA

柯家洋先生
稳健医疗(香港)有限公司

法定／非分配利润组织

董事会

DYA

香港旅游发展局
另获:董事会多元化卓越嘉许

国际内部审计师协会（IIA）香港分会理事会
另获:董事会多元化卓越嘉许
前排的主禮嘉賓、官員以及香港董事學會的理事會成員一同和後排實至名歸的得獎者合照。

香港董事学会董事嘉奖系列」

「香港董事学会董事嘉奖系列」是香港董事学会（简称「学会」）举办的一个项目，包含两个奖项系列。

第一个系列是「杰出董事奬」，自2001年举办，为首次在亚洲的创举。由于董事最终负责企业管治，以及带领公司实现繁荣和诚信，该奖项宗旨为彰显杰出董事会和董事，并推广优秀企业管治和董事专业行为。该奖项现已成为学会每年推动具影响力的一个社区项目，并得到100多个合作伙伴的支持。迄今，255位获奖者已因在企业管治和董事常规中展现卓越的标准而受到表彰。

2024年启动的「气候管治奖」构成学会奖项的第二个系列。该奖项着眼于彰显及启发董事及董事会在气候管治的优秀成就，并提倡董事们采取有关气候的行动。首届获奖者共10位。现在是董事必须在董事会议程和管治职务中处理因气候变化带来风险和机遇的关键时刻。

候选人可由公众提名，其资料透过严格的程序进行处理，经过与甄选顾问作高度尽职调查的会面，最后由拥有高标准和公正判断的独立评审团选出。奖项按公司类别，即上市公司、非上市公司和法定/非分配利润组织，亦按职务，即执行董事、非执行董事和董事会，进行颁发。

香港董事学会（简称"HKIoD"，又以下简称「学会」）

香港董事学会为香港代表董事共同努力的首要组织，其宗旨是促进企业永续发展职能，为所有公司、其拥有者、持份者、人类以至地球创造持久价值；为达成使命，学会致力于企业管治（「企业管治」又称「公司治理」）及董事专业行为上的倡导及厘定相关标准。

学会于1997年由创会主席郑慕智博士带领下创始，多年来非常荣幸获得香港特别行政区行政长官担任学会赞助人。学会会员来自不同行业及公司类别，并包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事。学会以多元文化及国际视野进行会务，举办活动包括董事培训课程、研讨会与论坛、董事立场喉舌、指引设定、公众教育、董事嘉奖系列、上市公司管治水平厘定等。

作为「董事学会环球网络」（Global Network of Director Institutes 简称"GNDI")的成员组织，学会投入全球性联手推动优秀企业管治及董事专业行为。学会亦获委派代办「气候管治行动」(Climate Governance Initiative)之香港分部，该行动是与「世界经济论坛」（World Economic Forum）合作的环球网络，积极促进董事们处理气候变化带来的风险与机遇。

详情请浏览：

http://www.hkiod.com|http://www.gndi.org|https://climate-governance.org/

新闻垂询：

董事嘉奖系列奖查询：

纵横公共关系顾问集团有限公司

香港董事学会

陈练 +852 2114 4396 / brenda.chan@sprg.com.hk

苏佩君 +852 2889 9986/ odessa.so@hkiod.com


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