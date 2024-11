Thursday, 28 November 2024, 20:20 HKT/SGT Share: 联控旗下君联资本、联想之星共同投资企业小马智行在美国纳斯达克成功上市

香港, 2024年11月28日 - (亚太商讯) - 据联想控股微空间报道,北京时间11月27日,联想控股(3396.HK)旗下君联资本、联想之星共同投资企业小马智行(Pony.ai)在美国纳斯达克成功挂牌上市,股票代码“PONY”。 小马智行成立于2016年,致力于提供安全、先进、可靠的全栈式自动驾驶技术,实现未来交通方式的彻底变革,最终达成“让自动驾驶触手可及(Autonomous Mobility Everywhere)”的美好愿景。小马智行的技术目标是打造适用于不同车型及场景的“虚拟司机”(Virtual Driver),同时布局自动驾驶出行服务(Robotaxi)、自动驾驶货运服务(Robotruck)、技术授权与应用服务三大业务。 目前,小马智行分别在硅谷、北京、上海、广州、深圳、卢森堡设立研发中心,并在韩国、卢森堡、沙特阿拉伯、阿联酋等国家和地区布局自动驾驶业务,实现技术和产品出海。2018年12月,小马智行推出国内第一个自动驾驶出行服务平台小马智行(PonyPilot)。 小马智行是中国首个在北京、上海、广州、深圳四大一线城市均取得无人驾驶出行服务许可的公司。凭借人工智能技术领域的最新突破,小马智行已与丰田、北汽、广汽、上汽、一汽、三一等一流车厂,以及英伟达、中国外运、如祺出行等上下游头部企业建立合作,并成为国内首家取得出租车运输经营许可和货运道路运输经营许可证的自动驾驶公司。 截至目前,公司已累积近4000万公里自动驾驶路测试总里程,其中无人驾驶路测试总里程近400万公里,为规模化与无人化的自动驾驶服务奠定了基础。 君联资本于2018年投资小马智行,投资后在公司的产业链上下游资源、企业运营管理等方面提供了增值服务。 君联资本表示:“君联一直关注并支持公司在自动驾驶领域的创新发展,有幸见证了小马智行在自动驾驶及人工智能领域从0到1的突破。君联长期关注汽车‘智能化、网联化’的发展,小马智行是中国极少拥有成功经验,具备各个方向完备的研发人才储备及技术积累的公司。相信上市后,小马智行将通过研发积累和技术优势,成为全球领先的自动驾驶企业。” 联想之星是小马智行第二轮融资启动后接触到的首家投资机构。从正式接触到投资完成,联想之星只用了不到2个月时间,便直接投资小马智行500万美元。此后,小马智行联合创始人楼天城还参加了联想之星创业CEO特训班第十一期班学习,系统接受创业实战培训。 目前,小马智行仍是联想之星在单轮单次投资中金额最大的一笔交易。经过7年的陪伴,联想之星也在自动驾驶赛道收获了自己的第一个IPO,仅这个项目的账面投资回报就达到数亿元。 联想之星总裁、主管合伙人王明耀表示:“从初创到如今的行业领军者,每一步都凝聚著小马智行团队的努力。相信凭借小马智行在自动驾驶领域的深厚积累和技术优势,定能在未来持续引领行业发展,为全球智能出行变革贡献力量。” 君联资本成立于2001年4月,是专注于早期风险投资及成长期私募股权投资的基金管理公司。在二十年的发展历程中,君联资本遵循国际通行标准,创造基金运营及管理的最佳实践。该基金通过积极主动的增值服务体系,推动企业创新成长,在多个投资领域持续创造良好投资回报的同时,推动中国的产业进步和社会发展。君联资本以“成为一家具有国际影响力的投资公司”为愿景,秉承“富而有道”的核心价值观,积极践行社会责任。 联想之星创立于2008年,目前管理著11支、总额近50亿人民币的早期投资基金,已投资400个项目。作为联想控股的早期投资和孵化板块,联想之星植根联想近40年来的创业经验和资源积累,为创业者提供早期投资+深度孵化的特色服务,做创业者身边的“超级天使”。 早期投资:主要投资于前沿科技、医疗健康、TMT三大领域,积极布局智能机器、互联网改造传统产业、生物技术、医疗器械等前沿领域。 深度孵化:管理和运营“创业CEO特训班”,为广大创业者提供专业实战的公益创业培训。此外,“创业联盟”持续为创业者提供服务和共享资源,助力企业快速成长,共创联想之星创业生态圈。



