中银人寿正式启动全球旅居养老金融布局



香港, 2024年11月29日 - (亚太商讯) - 本港步入高龄化社会，为满足对优质养老之庞大需求，中银集团人寿保险有限公司（"中银人寿"）正式启动全球旅居养老金融布局，联动中国银行（香港）（"中银香港"）发挥"银行+保险"优势，率先推出"旅․心活"旅居体验计划（"旅․心活"）[1]，让港人以崭新的旅居方式，于"低物价指数、高生活品质"的宜居城市感受不同风土人情，深度体验以"六养合一"为理念的退休养老生活，尽情探索第二人生。 "旅․心活"首阶段覆盖内地18大宜居城市，其中包括大湾区9个城市（除港澳外）；整体布局先聚焦大湾区及华南华东地区，再辐射全国，后至东南亚及全球。中银人寿同时提供一系列针对财富增值传承、退休年金及每月入息之保险产品，协助客户创造稳定现金流，建立养老生活财务支付基础，配合全新会员制旅居体验计划，加上中银香港跨境支付配套及专属消费优惠，让客户实践退休后动态慢活新方式。 中银人寿率先推出市场首创"旅‧心活"旅居体验计划，让港人以崭新的旅居方式，尽情探索第二人生。

（左至右）中银人寿市场及产品发展总监魏志炜先生、中银香港个人数字金融产品部总经理周国昌先生

、中银人寿执行总裁邓子平先生、中银信用卡（国际）总经理何伟文先生、中银香港个人金融及财富

管理部副总经理温晞文女士。 中银人寿"旅․心活"会员尊享内地旅居基地礼遇和"六养合一"新体验 "旅․心活"提供糅合健康养生与旅行居住的全新体验，拥有三大亮点，包括提供内地18个宜居城市作为旅居基地，让会员按照喜好及不同季节选择合适居住地；以"六养合一"理念，关注膳食、居住环境、医疗及社交等需求，缔造身心灵满足；专属旅居管家提供一对一谘询及礼宾服务，更会提供突发情况处理支援。中银人寿特选客户成功登记成为"旅․心活"会员后，即可尊享崭新旅居礼遇。 1.强势布局：中银人寿依托中国银行和中银香港的强大资源，伙拍不同战略合作伙伴建立强大旅居网络，精心挑选内地18大旅居基地，涵盖杭州、成都、青岛、南京、福州、长沙、大理、三亚、黄山及珠海等及其他8个大湾区宜居城市，让"旅․心活"会员在不同季节选择最适合的旅居地，开启探索第二人生。 2.六养合一：以"六养合一"为理念，包括食养（专业健康膳食方案）、住养（高端酒店式康养居住环境）、医养（养生设施及专业医疗康养服务）、动养（人性化生活设施配套及多元化康体活动课程）、旅养（一对一免费谘询及礼宾服务以满足休闲观光及深度旅游需求）、谊养（建立养老社区促进交际），全方位缔造身心灵满足。 3.专属旅居管家 尊贵配套：专属旅居管家提供一对一谘询及礼宾服务，由前期的旅居行程设计、行程资源代订，入住期间的景点美食推荐，以及突发情况处理支援，专属旅居管家均能线上线下全方位支援。 运用"银行＋保险"优势，结合非金融服务，携手打造优质退休生活 中银人寿致力发挥"银行＋保险"的独特优势，为客户退休后的旅居新模式提供多面向全体验，包括伙拍中银香港推出多元化现金流产品，如"月悦出息终身享保险计划"、"中银人寿延期年金计划（终身）"等，实现理想退休生活。现凡投保"月悦出息终身享保险计划"[2]即可成为中银人寿特选客户，可登记成为"旅․心活"会员，享受品味生活的尊贵礼遇，更有机会获免费旅居套餐[3]，感受卓尔不凡的独特旅居体验。 "旅‧心活"坐拥三大亮点，冀为客户带来"旅居养⽣"非凡新体验，实现理想退休生活。中银人寿未来

将透过银行与保险的联动，让客户建立退休所需的财务保障，打造全方位的无忧退休方案。（左至右）

艺人嘉宾黎彼得先生、中银信用卡助理总经理（信用卡业务）关文萱女士、中银香港个人金融及财富

管理部副总经理温晞文女士、中银人寿市场及产品发展总监魏志炜先生、中银香港个人数字金融产品部

助理总经理李健兴先生及艺人嘉宾孙慧雪女士。 此外，为了协助港人无缝接轨内地消费模式，中银香港的中银银联双币卡及BoC Pay 电子钱包针对内地支付亦有一系列配套及专属优惠，推动客户于"旅․心活"18大旅居基地轻松享受无忧一站式跨境支付体验。同时，为协助港人实现不同的人生目标，"旅․心活"将进一步开放至中银香港"私人财富"客户，鼓励高端客户以崭新的旅居方式，打造惬意的优质退休生活，同时把财富代代相传。 中银人寿执行总裁邓子平表示："中银人寿与中银香港将加强协同，充分运用'银行＋保险'优势，依托总行全球化及综合化资源，继续发挥领航者角色，与全球知名康养企业合作，共同建立'综合金融产品+多元养老服务'之养老金融服务方案，为客户缔造高品质的退休生活，满足市场庞大需求，积极推动银发经济发展，也为缓解香港高龄化社会问题贡献力量。" 中银人寿市场及产品发展总监魏志炜表示："随著人口结构转变，人口老化成为全球各地及香港关注议题。中银人寿早前首推'旅․心活'试点计划，邀请100位特选客户体验旅居，获得高度正面回馈，展示旅居市场的巨大潜力。退休并不是终点，而是享受生活的起点－我们冀藉著推出全新会员计划，让更多港人认识'旅居退休'新模式，为他们的退休生活提供更多选择，呈献不一样的非金融体验。" 中银人寿举办"2024旅居生活巡礼" 沉浸式体验旅居魅力

为全面推广旅居概念，中银人寿举办"2024旅居生活巡礼"，透过沉浸式体验及精选特色活动，让参与者深入感受旅居城市的魅力及"六养合一"文化。 中银人寿亦宣布冠名赞助HOY TV黄金时段节目 - 《中银人寿"旅․心活"旅居体验计划特约：退休旅居新模式》，希望协助港人轻松具体化退休后的理想旅居生活，并提早规划相对应的财务蓝图，发掘精彩第二人生。 [1]更多中银人寿"旅․心活"旅居体验计划详情，请参阅：https://www.boclife.com.hk/tc/retirecation/home.html

[2]更多"月悦出息终身享保险计划"计划详情，请参阅中银人寿公司网页以浏览产品小册子：https://www.boclife.com.hk/tc/product/incomejoy-lifelong-insurance-plan.html：

[3]成功投保中银人寿指定保险产品，且符合指定保费要求，有机会尊享免费旅居体验套餐一次及专属旅居管家服务。优惠受条款及细则约束，详情请参阅：https://www.boclife.com.hk/tc/promotion/incomejoy-lifelong-insurance-plan-retirecation-reward.html



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