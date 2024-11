Friday, 29 November 2024, 09:00 HKT/SGT Share:

来源 BOC LIFE 中银人寿正式启动全球旅居养老金融布局 - 率先推出“旅․心活”旅居体验计划

- 首阶段涵盖内地18大宜居城市 助港人体验跨境养老新趋势

香港, 2024年11月29日 - (亚太商讯) - 本港步入高龄化社会,为满足对优质养老之庞大需求,中银集团人寿保险有限公司("中银人寿")正式启动全球旅居养老金融布局,联动中国银行(香港)("中银香港")发挥"银行+保险"优势,率先推出"旅․心活"旅居体验计划("旅․心活")[1],让港人以崭新的旅居方式,于"低物价指数、高生活品质"的宜居城市感受不同风土人情,深度体验以"六养合一"为理念的退休养老生活,尽情探索第二人生。 "旅․心活"首阶段覆盖内地18大宜居城市,其中包括大湾区9个城市(除港澳外);整体布局先聚焦大湾区及华南华东地区,再辐射全国,后至东南亚及全球。中银人寿同时提供一系列针对财富增值传承、退休年金及每月入息之保险产品,协助客户创造稳定现金流,建立养老生活财务支付基础,配合全新会员制旅居体验计划,加上中银香港跨境支付配套及专属消费优惠,让客户实践退休后动态慢活新方式。 中银人寿率先推出市场首创"旅‧心活"旅居体验计划,让港人以崭新的旅居方式,尽情探索第二人生。

(左至右)中银人寿市场及产品发展总监魏志炜先生、中银香港个人数字金融产品部总经理周国昌先生

、中银人寿执行总裁邓子平先生、中银信用卡(国际)总经理何伟文先生、中银香港个人金融及财富

管理部副总经理温晞文女士。 中银人寿"旅․心活"会员尊享内地旅居基地礼遇和"六养合一"新体验 "旅․心活"提供糅合健康养生与旅行居住的全新体验,拥有三大亮点,包括提供内地18个宜居城市作为旅居基地,让会员按照喜好及不同季节选择合适居住地;以"六养合一"理念,关注膳食、居住环境、医疗及社交等需求,缔造身心灵满足;专属旅居管家提供一对一谘询及礼宾服务,更会提供突发情况处理支援。中银人寿特选客户成功登记成为"旅․心活"会员后,即可尊享崭新旅居礼遇。 1.强势布局:中银人寿依托中国银行和中银香港的强大资源,伙拍不同战略合作伙伴建立强大旅居网络,精心挑选内地18大旅居基地,涵盖杭州、成都、青岛、南京、福州、长沙、大理、三亚、黄山及珠海等及其他8个大湾区宜居城市,让"旅․心活"会员在不同季节选择最适合的旅居地,开启探索第二人生。 2.六养合一:以"六养合一"为理念,包括食养(专业健康膳食方案)、住养(高端酒店式康养居住环境)、医养(养生设施及专业医疗康养服务)、动养(人性化生活设施配套及多元化康体活动课程)、旅养(一对一免费谘询及礼宾服务以满足休闲观光及深度旅游需求)、谊养(建立养老社区促进交际),全方位缔造身心灵满足。 3.专属旅居管家 尊贵配套:专属旅居管家提供一对一谘询及礼宾服务,由前期的旅居行程设计、行程资源代订,入住期间的景点美食推荐,以及突发情况处理支援,专属旅居管家均能线上线下全方位支援。 运用"银行+保险"优势,结合非金融服务,携手打造优质退休生活 中银人寿致力发挥"银行+保险"的独特优势,为客户退休后的旅居新模式提供多面向全体验,包括伙拍中银香港推出多元化现金流产品,如"月悦出息终身享保险计划"、"中银人寿延期年金计划(终身)"等,实现理想退休生活。现凡投保"月悦出息终身享保险计划"[2]即可成为中银人寿特选客户,可登记成为"旅․心活"会员,享受品味生活的尊贵礼遇,更有机会获免费旅居套餐[3],感受卓尔不凡的独特旅居体验。 "旅‧心活"坐拥三大亮点,冀为客户带来"旅居养⽣"非凡新体验,实现理想退休生活。中银人寿未来

将透过银行与保险的联动,让客户建立退休所需的财务保障,打造全方位的无忧退休方案。(左至右)

艺人嘉宾黎彼得先生、中银信用卡助理总经理(信用卡业务)关文萱女士、中银香港个人金融及财富

管理部副总经理温晞文女士、中银人寿市场及产品发展总监魏志炜先生、中银香港个人数字金融产品部

助理总经理李健兴先生及艺人嘉宾孙慧雪女士。 此外,为了协助港人无缝接轨内地消费模式,中银香港的中银银联双币卡及BoC Pay 电子钱包针对内地支付亦有一系列配套及专属优惠,推动客户于"旅․心活"18大旅居基地轻松享受无忧一站式跨境支付体验。同时,为协助港人实现不同的人生目标,"旅․心活"将进一步开放至中银香港"私人财富"客户,鼓励高端客户以崭新的旅居方式,打造惬意的优质退休生活,同时把财富代代相传。 中银人寿执行总裁邓子平表示:"中银人寿与中银香港将加强协同,充分运用'银行+保险'优势,依托总行全球化及综合化资源,继续发挥领航者角色,与全球知名康养企业合作,共同建立'综合金融产品+多元养老服务'之养老金融服务方案,为客户缔造高品质的退休生活,满足市场庞大需求,积极推动银发经济发展,也为缓解香港高龄化社会问题贡献力量。" 中银人寿市场及产品发展总监魏志炜表示:"随著人口结构转变,人口老化成为全球各地及香港关注议题。中银人寿早前首推'旅․心活'试点计划,邀请100位特选客户体验旅居,获得高度正面回馈,展示旅居市场的巨大潜力。退休并不是终点,而是享受生活的起点-我们冀藉著推出全新会员计划,让更多港人认识'旅居退休'新模式,为他们的退休生活提供更多选择,呈献不一样的非金融体验。" 中银人寿举办"2024旅居生活巡礼" 沉浸式体验旅居魅力

为全面推广旅居概念,中银人寿举办"2024旅居生活巡礼",透过沉浸式体验及精选特色活动,让参与者深入感受旅居城市的魅力及"六养合一"文化。 中银人寿亦宣布冠名赞助HOY TV黄金时段节目 - 《中银人寿"旅․心活"旅居体验计划特约:退休旅居新模式》,希望协助港人轻松具体化退休后的理想旅居生活,并提早规划相对应的财务蓝图,发掘精彩第二人生。 [1]更多中银人寿"旅․心活"旅居体验计划详情,请参阅:https://www.boclife.com.hk/tc/retirecation/home.html

[2]更多"月悦出息终身享保险计划"计划详情,请参阅中银人寿公司网页以浏览产品小册子:https://www.boclife.com.hk/tc/product/incomejoy-lifelong-insurance-plan.html:

[3]成功投保中银人寿指定保险产品,且符合指定保费要求,有机会尊享免费旅居体验套餐一次及专属旅居管家服务。优惠受条款及细则约束,详情请参阅:https://www.boclife.com.hk/tc/promotion/incomejoy-lifelong-insurance-plan-retirecation-reward.html



