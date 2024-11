Thursday, 28 November 2024, 19:21 HKT/SGT Share: 港股市场再迎超大型明星IPO 顺丰控股昨日在港上市

香港, 2024年11月28日 - (亚太商讯) - 在政策利好与市场氛围转暖的共振之下,2024年港股IPO市场复苏势头强劲,今年前三季度,香港IPO募资规模重回全球前四。亚洲物流巨头顺丰控股(6936.HK)已于11月27日登陆港交所,成为港股市场最大的物流领域上市企业、2023年以来港股第二大「A to H」 IPO项目,同时也是物流行业第一单「A to H」 IPO项目。 在昨日的上市仪式上,顺丰创始人王卫先生表示在港上市对顺丰意义重大,集团可依托香港平台更好发展国际市场。王卫先生称,顺丰已经经营31年,7年前于A股上市,7年间集团面对不少困难,但团队有能力接受任何挑战,有丰富经验接受很多不能预控的因素。王卫先生在致辞中特别引用了广为传唱的粤语经典名歌曲《狮子山下》歌词,展现了其对顺丰未来发展的坚定信念与积极向往。顺丰在其发展过程中,也逐渐形成了与香港精神高度契合的企业精神,即拼搏进取、追求卓越、创新奉献、回馈社会。 稀缺龙头:亚洲物流行业先锋与领导者 顺丰控股于1993年在广东顺德创立,经过31年持续深耕,综合实力稳步增强,位居《财富》世界500强企业之列,2024年获评《财富》最受赞赏的中国公司第二位,这也是顺丰连续8年上榜「《财富》最受赞赏的中国公司」。一流的服务品质,令顺丰品牌在全球物流领域广获认可,品牌声誉卓著。根据弗若斯特沙利文,按2023年收入计,公司是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商,仅次于联合包裹服务公司(UPS)、敦豪(DHL)和联邦快递(FedEx)。 直营模式、综合物流能力和独立第三方,构成顺丰控股业务模式的三个关键属性。顺丰直接经营从最初一公里收件到最后一公里派送的整个端到端物流流程,且是中国唯一一家独立于主要电商平台的规模化综合物流服务提供商,既提供全方位国内及国际物流服务,也向跨国公司、大型企业、中小型企业及散单客户提供一站式解决方案,为当今亚洲物流行业中独一无二的领军企业。 盈利释放:多重因素带动盈利强劲增长 2021年至2023年,顺丰控股收入、归母净利润复合年增长率分别达11.7%、31.9%,年末现金及现金等价物、和交易性金融资产从人民币452亿元增至人民币473亿元。2024年首三季度,公司各项业务增长延续稳健,同时调优网络结构,加强精益化资源规划与成本管控,整体营收同比增加9.4%,归母净利润同比增加21.6%。 从各业务线来看,顺丰控股核心业务速运分部盈利相对稳定,鄂州枢纽投产料将夯实国内国际航网并提升资产利用率,大件、同城等新业务均兑现盈利并持续扩张,供应链及国际业务有望凭借中国企业出海以及供应链升级打造第二增长曲线。鉴于公司收入体量大,近两年均在2,500亿人民币以上,且盈利能力不断增强,在多网融通及营运模式变革下,降本增效持续兑现,将带来较大业绩弹性,带动盈利强劲增长。 股东回报:积极回馈股东 顺丰控股持续加大分红和回购力度。自2017年上市以来,公司每年均会宣派年度股息,派息率由2017年至2022年的20%提升至2023年的35%。公司于2024年10月公告中期分红将派息率提升到40%,并执行一次性特别分红,合计分红超人民币67亿元。根据公司未来五年(2024年-2028年)股东回报规划,现金分红比例将在2023年度基础上稳步提高。另外,从2022年开始,截至2024年10月31日,顺丰控股累计回购股份折合总金额约为人民币近48亿元,注销股份7,929万股,注销比例1.62%。 选择在港股市场流动性增强、IPO发行环境改善的第四季度上市,对顺丰控股而言,是一个相当有利的时机。在香港资本市场的助力下,公司未来将进一步推进国际化战略、打造国际化资本运作平台、提升国际品牌形象及综合竞争力。



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network