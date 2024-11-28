多点宣布于联交所主板上市计划

香港, 2024年11月28日 - (亚太商讯) - 中国最大的零售数字化解决方案服务商-多点数智有限公司（"多点"或"公司"，股份代号：02586.HK），今日宣布将于香港联合交易所有限公司 （"香港联交所"） 主板上市计划。

多点将发售25,774,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中23,196,600股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）将作国际发售，合共占初步发售股份总数的90%；馀下2,577,400股股份（(可予重新分配）将于香港作公开发售，合共占初步发售股份总数的10%，每股发售价为30.21港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费（须于申请时以港元缴足，且多缴股款可予退还）。

多点将于2024年11月28日（星期四）上午9时开始于香港公开发售，并于2024年12月3日（星期二）上午11时30分截止。多点的股票预计将于2024年12月6日（星期五）于香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位100股股份买卖，股票代号为02586.HK。

UBS Securities Hong Kong Limited、招银国际融资有限公司、及招商证券（香港）有限公司为本次发行之联席保荐人。UBS AG Hong Kong Branch、招银国际融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

经扣除包销费用及其他与全球发售有关的估计开支后，按每股发售股份30.21港元计算，并假设超额配股权未获行使，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约人民623.7百万港元。根据公司策略，其中约42.1%，或262.6百万港元将分配于开发新应用程式及新服务模块；约30.0%，或187.1百万港元将分配于与公司的业务扩张相关的人才招聘；约10.0%，或62.4百万港元将分配于选择性地寻求与多点的自然增长战略互补的战略合作、投资及收购，尤其是能够补公司的产品组合、增强公司的技术能力及巩固公司市场地位的战略合作、投资及收购；约7.9%，或49.3百万港元将分配于扩大公司的销售网络并进一步加强公司的品牌声誉；约10.0%，或62.4百万港元将用于营运资金及一般企业用途。

多点成立于2015年，为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按商品交易总额计算，多点是2023年中国最大的零售云解决方案服务商，拥有13.3%的市场份额；按商品交易总额计算，多点成为2023年亚洲最大的零售云解决方案服务商，拥有10.9%的市场份额。

作为亚洲领先的零售数字化解决方案服务商，多点覆盖了广泛的运营模组，触达了零售行业内多样化的客户群，从而获得深入的零售专业知识，满足零售商所有关键运营环节的需求。截至2024年6月30日，多点已为444名客户提供服务，包括胖东来‌、罗森（中国）、丹尼斯百货及麦德龙实体、以及DFI Retail Group经营的惠康、万宁、Guardian、Giant及7-11等知名品牌，运营模式受到广泛验证。于2021年、2022年、2023年及截至2024年6月30日止十二个月，净收益留存率分别为184%、158%、117%及123%，维持于100%以上的强劲水平，这凸显了其进一步增加客户消费的能力。

多点自始至终重视为用户创造的价值，"客户成功"是多点一切工作的出发点。多点已经为零售行业各业态中的龙头企业提供服务，还成功将业务扩展至境外其他国家和地区，包括香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、波兰、澳门特别行政区、印尼、菲律宾及汶莱。按收入计，2023年多点境外收入已突破亿元大关。

于往绩记录期间，多点实现了强劲的收益增长，收益由2021年的人民币848.2百万元增加56.6%至2022年的人民币1,328.3百万元，并进一步增加19.4%至2023年的人民币1,585.4百万元。收益由截至2023年6月30日止六个月的人民币764.0百万元增加22.9%至截至2024年6月30日止六个月的人民币939.2百万元。于往绩记录期间，多点的毛利率亦有所改善。截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年6月30日止六个月，毛利率分别为20.4%、38.0%、35.0%、36.3%及38.3%。

多点数智有限公司联合创始人、执行董事兼总裁张峰先生表示："我们助力零售赢在数字时代，致力于成为全球领先的全渠道零售数字化解决方案供应商。我们将秉持"持续创新"的价值观，始终奋斗，不断垒实自身技术壁垒并优化产品服务，保持核心竞争力，持续为客户提供高价值服务，助力客户业务。我们期待以上市为契机，充分发挥自身的竞争优势，利用香港特有的融资平台，进一步提升实力，为股东和投资者持续创造更大价值。"

此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表多点数智有限公司发布。如有垂询，请联络︰

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