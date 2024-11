Thursday, 28 November 2024, 15:57 HKT/SGT Share: 三大核心优势驱动可持续增长 顺丰控股开启国际市场新征程

香港, 2024年11月28日 - (亚太商讯) - 11月27日,物流行业龙头顺丰控股股份有限公司(「顺丰控股」,股份代号:6936.HK)正式登陆港交所。根据公司公告,顺丰控股发售价已厘定为每股H股34.30港元,相当于集资总额58.3亿港元,若按基础发行额来看,将晋身今年以来港股第二大IPO,并实现「A+H」两地上市。顺丰控股以期通过香港上市,加速推进其国际化战略,打造国际化资本运作平台,提升国际品牌形象。 商业模式久经验证 打造核心竞争优势 成立三十余年来,顺丰控股打造了一个久经市场验证的商业模式,即直营模式、综合物流能力和独立第三方,持续领跑物流行业。 顺丰控股是中国少数实行直营模式的物流企业。在该模式下,公司可实现对整个物流环节的直接把控,保障物流服务的时效性、可靠性及服务质量并控制成本。自中国国家邮政局发布排名开始,顺丰控股已连续15年在公众满意度及时效性方面蝉联行业第一。 凭借直营模式的天然优势,顺丰控股也能更易扩展至其他物流细分领域,实现从1到N的突破,成功打造综合物流服务能力,使其区别于提供较为单一类别的物流服务商,可为客户提供全方位的标准化及定制化物流需求,不断拓展物流服务的深度和广度,获得更大的客户钱包份额,助力公司加速增长。 此外,作为中国唯一一家独立于主要电商平台的规模化综合物流服务提供商,顺丰控股能够中立服务所有客户,在当前各类电商激烈竞争、抢占传统电商市场份额的背景下,其中立属性和优越的服务质量使得公司更受平台及商家的青睐,与客户建立长期可持续关系。 营收稳步增长 加速推进国际化成长可期 在具竞争优势的商业模式支持下,顺丰控股持续扩大其市场份额,营收稳步增长。2021年至2023年,公司收入复合年增长率为11.7%;归母净利润复合年增长率为31.9%。其中,供应链及国际业务正展现出强劲的增长潜力。2021年至2023年,公司在中国大陆以外地区产生的收入复合年增长率为38.6%。 作为全球四大综合物流服务提供商中唯一一家在中国和亚洲拥有直接管理和运营网络的物流服务提供商,顺丰控股建立了覆盖全球的高效、可靠、协同的物流基础设施网络,并将天网、地网和信息网整合为统一的服务网络以及全面的基础设施,使其更有能力满足各类跨境物流服务需求,并以更具竞争力的成本结构提供同等高水平的服务。凭借于此,顺丰控股有望在行业竞争中脱颖而出,把握住全球物流市场的增长机遇。2022年,顺丰控股进入《财富》世界500强企业。2024年获评《财富》最受赞赏的中国公司第二位,这也是顺丰连续8年上榜「《财富》最受赞赏的中国公司」。 香港上市,是其国际化战略的重要落子。一方面,港股上市将为顺丰控股打造国际资本运作平台,助力公司在海外以轻重结合的模式获得更多的国际业务机会。另一方面,港股上市也有助于公司吸引到更多的国际合作伙伴,共同开拓海外市场,实现业务的多元化发展。 综上所述,成功的商业模式,为顺丰控股打造了三大独特的核心竞争优势,将持续助力公司巩固和提高市场份额。同时,公司深耕行业多年所积累的广泛资源优势,也将为其国际化推进提供有力支持。在原有市场持续巩固以及新市场不断拓展的共同驱动下,其未来成长潜力可观。



