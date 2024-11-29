港交所正式敲锣 顺丰控股完成「A+H」资本版图

香港, 2024年11月28日 - (亚太商讯) - 11月27日，亚洲最大的综合物流服务提供商 - 顺丰控股（6936.HK）正式在港交所挂牌上市，成为又一家「A+H」企业。是次IPO，顺丰控股最终发售价为每股H股34.30港元，为招股发售价范围的中位数，募资总额为58.31亿港元。香港公开发售部分认购倍数达79.07倍，国际配售获10.10倍认购，上市港股总市值为1710.26亿港元（超额配售前）。随着利润持续兑现，港股上市后公司有望享受龙头估值溢价。

坐拥多重优势，凸显行业龙头地位

顺丰控股长期扎根物流行业，以直营、综合、独立为核心商业模式，通过不断创新与行业深耕，创造了可持续的竞争优势，成为亚洲规模最大的物流企业，且在全球四大综合物流服务提供商之中，也是收入增长最快、盈利能力增长最快的公司。根据弗若斯特沙利文报告（下同），按2023年收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商，仅次于联合包裹服务公司（UPS）、敦豪（DHL）和联邦快递（FedEx）。

同时，顺丰控股还是时效快递领域当之无愧的领跑者，按2023年收入计，在中国的市场份额为63.9%。公司在包括快递、零担快运、冷运物流、第三方同城即时配送和民营独立第三方供应链解决方案等绝大多数物流细分领域均处于中国市场领导者地位。此外，亦是亚洲最大的快递、零担快运和同城即时配送物流提供商。公司的国际业务也在亚洲综合物流服务提供商中排名第一。

物流网络遍布全球，稳居《财富》世界500强企业

在亚洲物流服务提供商中，顺丰控股拥有最广泛的全球物流网络，持续助力其将商业模式成功复制到中国以外的亚洲其他市场乃至世界各地，建立全球影响力。公司位居《财富》世界500强企业之列，2024年获评《财富》最受赞赏的中国公司第二位，并连续8年上榜「《财富》最受赞赏的中国公司」。

截至2024年6月30日，顺丰控股是中国最大的航空货运承运商，运营由99架全货机组成的亚洲最大的货机机队，在亚洲物流服务提供商中覆盖最多的国内和国际航线。截至同日，公司在全球范围内运营超过86,000辆干线及支线运输货车并拥有超过100,000辆收派配送车辆，这是亚洲最大的车队，覆盖亚洲最广泛的陆运网络。亦运营亚洲最广泛的服务网点网络和最大的收派员团队。

货运枢纽方面，顺丰控股旗下鄂州货运枢纽是亚洲第一、全球第四座以货运为主的物流枢纽，具有战略价值和稀缺性。铁运方面，截至2023年12月31日，公司在亚洲物流服务提供商中运营的高铁线路以及国际线路数量最多，实现了亚洲最广泛的铁路覆盖。海运方面，按2023年TEU计，是亚洲第三大海运货运代理。

庞大的业务规模与全球覆盖的物流网络，成就了顺丰控股稳固的行业领导地位。以「A+H」布局为支点，未来，公司将进一步在国际化征程中开疆扩土，打造新增长点。

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