顺丰控股成功在港上市 开启高质量可持续增长加速度

香港, 2024年11月27日 - (亚太商讯) - 继2017年登陆深圳交易所主板后，时隔七年，亚洲物流领导者顺丰控股（6936.HK）于2024年11月27日在港交所挂牌上市，成功成为「A+H」 两地上市企业，推动其国际化战略进一步走深走实。

作为一家《财富》世界500强企业，顺丰控股于2024年获评《财富》最受赞赏的中国公司第二位，并连续8年上榜「《财富》最受赞赏的中国公司」，拥有卓越的国际品牌形象。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商，仅次于联合包裹服务公司（UPS）、敦豪（DHL）和联邦快递（FedEx）。

持续创新，引领中国物流行业变革

在31年的发展历程中，为进一步完善服务产品，满足客户在时间、重量、频率、距离、状况和地理位置等方面的多样化需求，顺丰控股不仅为现有服务产品开发新功能，亦不断积累进入相邻细分市场并迅速建立市场领先地位的能力。

为此，顺丰控股不断进行技术创新，引领中国的物流行业的变革，并已成为行业标杆。公司利用先进技术和数字化解决方案来管理端到端物流营运的完整周期，包括事前规划、事中监察和事后复盘。公司的自研技术使公司能够提供创新的解决方案，以应对各种复杂的物流场景。公司亦向客户提供技术作为服务，使其供应链更加高效。

多元增长，提升长期投资价值

在持之以恒的创新驱动下，通过内生性增长及外延式并购，顺丰控股在过去十年取得了高速增长，在中国及亚洲多个物流细分领域均处于领先地位。且公司已经度过了资本支出的高峰期，大件、同城等新业务实现了盈利且增长势头强劲。

自2021年至2023年，顺丰控股的收入由人民币2,072亿元增长至2,584亿元，复合年增长率为11.7%；归母净利润由人民币47亿元增长至82亿元，复合年增长率为31.9%；息税折旧与摊销前利润由人民币218亿元增长至294亿元，复合年增长率为16.3%。近年来顺丰控股的自由现金流不断走强，2021年至2023年，公司自由现金流由负转正提升至144亿元。随着盈利能力不断提升，公司保持了强劲的现金流，这为未来的业务扩展奠定了坚实的基础。公司基于充沛现金流也有能力持续多举措提升股东回报。

同时，近年来，随着业务范围的广泛拓展，顺丰控股已构筑多元增长极，开辟了更多的收入和利润来源。2024年上半年，公司速运及大件业务分部、同城即时配送业务分部、供应链及国际业务分部分别录得收入人民币968亿元、40亿元、329亿元、收入占比为72.1%、2.9%及24.5%。其中，旗舰产品时效快递服务取得收入人民币592亿元，占总收入的比重为44%。

当前，顺丰控股正处于高质量可持续增长的新阶段，发展前景远阔。未来，公司将借助国际资本市场的力量，进一步推进国际化发展战略，释放长期价值潜力，朝着成为全球物流行业领导者的目标持续努力。

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