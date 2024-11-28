顺丰控股今日挂牌 打造物流行业亚洲发展标杆

香港, 2024年11月27日 - (亚太商讯) - 自9月份以来，港股IPO市场迎来新格局，新股涨多跌少，IPO节奏明显加快，多家知名A股公司传出港股二次上市计划。11月27日，顺丰控股股份有限公司（「顺丰控股」，股份代号：6936.HK）正式登陆港交所，成为港股市场最大的物流领域上市企业。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商，仅次于联合包裹服务公司（UPS）、敦豪（DHL）和联邦快递（FedEx），位居《财富》世界500强企业之列。本次IPO，顺丰控股受到了市场热捧，并吸引美国橡树资本、小米集团旗下Green Better、信和置业旗下惠汉、中国太保、Ghisallo、睿郡资产等10家国内外知名投资机构作为基石投资者认购公司股份，足见对其投资价值的认可。

差异化模式铸就竞争优势 多元化业务驱动快速增长

顺丰控股是亚洲唯一一家采用直营模式且独立于主要电商平台的大型综合物流服务提供商。直营模式使公司在物流网络的控制和质量管理上保持了高度的自主性。同时，通过整合天网、地网和信息网，构建了一个高度协同的物流生态系统。这种深度融合不仅提升了物流速度和降低了运营成本，更在服务质量上树立了行业标杆，从而赢得了广泛的用户认可和信赖。2024年，公司获评《财富》最受赞赏的中国公司第二位，并连续8年上榜《财富》最受赞赏的中国公司。

基于直营模式的天然优势，顺丰控股通过内部培育及外部收购的方式，将业务触角从时效快递延伸至物流行业的各大核心细分板块，成为覆盖全时效、全重量、全温度的综合物流企业，并在多个细分赛道确立了领导地位。按2023年收入计，公司在包括快递、零担快运、冷运物流、第三方同城即时配送和民营独立第三方供应链解决方案等绝大多数物流细分领域均处于中国市场领导者地位。按2023年收入计，公司亦是亚洲最大的快递、零担快运和同城即时配送物流提供商。

在多元化业务的共同驱动下，顺丰控股实现行业领先的增长，盈利能力持续增强。2021年至2023年，公司收入复合年增长率为11.7%，归母净利润复合年增长率为31.9%。

国际化拓展开辟第二增长曲线 港股上市树立亚洲标杆

随着中国企业出海、全球企业重塑供应链、跨境电商的推动，以及高端制造业对稳定供应链需求的增长，物流行业迎来新的发展机遇，国际物流市场显示出了强劲的增长动力。顺丰控股瞄准行业发展趋势，于2010年开始国际业务运营，提升全球市场服务能力。并于2021年收购嘉里物流，进一步强化公司在东南亚的本土及跨境快递、国际供应链和国际货代能力，提升国际竞争力。此外，公司还通过投建鄂州航空货运枢纽，旨在打造航空网络中心，连接全球各地，进一步扩大公司的网络覆盖，提升快递时效性并实现降本增效。

目前，顺丰控股供应链及国际业务已实现快速扩张。2021年至2023年间，该业务分部收入从人民币399.8亿元增至628.6亿元，复合年增长率达到25.4%，收入占比从19.3%增至24.3%。

此次在港上市，有助于顺丰控股进一步推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，助力公司在海外以轻重结合的模式获得更多的国际业务机会。未来，在国际资本的加持下，公司可进一步强化其物流网络及科技等领域的优势，助力公司占据更大的市场份额，巩固其在物流行业的市场领先地位，为物流行业发展树立亚洲标杆。

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