走进让·米歇尔·巴斯奎特的世界



新加坡, 2024年11月27日 - (亚太商讯) - 一场令艺术爱好者心向往之的让·米歇尔·巴斯奎特艺术之旅即将拉开帷幕！今年12月，新加坡将迎来《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》的全球首展，以沉浸式体验为核心，全方位呈现这位当代艺术巨匠的非凡生平与卓越创作。从2024年12月16日至2025年3月6日，这场艺术盛宴将在新加坡滨海湾金沙隆重上演。本次艺术之旅希望通过独特的艺术视角与沉浸式的互动体验，带领观众走入巴斯奎特的艺术世界，与之共鸣。 《Untitled (Crown)》，1988

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. 此次为期三个月的 “Behind the Canvas” 系列沉浸展由 Jude Robert 与 Angelito Perez Tan, Jr. 联合创立的沉浸式概念艺术平台 Covenant ART，携手由纽约知名收藏家兼出版人Larry Warsh创立的艺术平台 House of Inspiration 共同呈现。同时，本次活动还获得了 AKG Ventures、SEA Pixel Investments、Meridian Alpha Family Office以及Alpha-Omega Holdings等合作伙伴的大力支持，致力于让艺术更贴近大众，使其更触手可及。 致敬艺术与传承 《Untitled》，1983

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. 让·米歇尔·巴斯奎特，这位美国艺术家打破艺术的边界，给当代艺术带来革新的灵魂。他以情感浓烈、直击灵魂的创作风格独树一帜，将强烈的个人视角巧妙融入在新表现主义绘画之中。其作品深刻聚焦于身份认同、种族与社会变迁等发人深省的主题，由此引发的共鸣跨越世代。此次《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》有幸得到巴斯奎特遗产管理机构及其全球授权机构 Artestar 的全力支持，首次深度聚焦巴斯奎特的艺术创作旅程，带来前所未有的视角，引领观众深入了解他的生平、创作历程以及其深远影响力。 借助互动装置、珍稀档案以及多感官体验，观众将踏入一场沉浸之旅，亲历巴斯奎特的成长岁月，共振他的创作灵感，见证其职业生涯的重要时刻。这场为期三个月的艺术探索之旅，旨在加深观众对巴斯奎特艺术创作的欣赏，激发思考，共同探讨其作品的深意。 “能够将让·米歇尔·巴斯奎特的故事与艺术呈现给亚洲的新观众，我们深感荣幸。巴斯奎特的作品超越了时间、文化与地域的界限，将他的原始创意与独特视角引入一个全新的地区，意义非凡。” House of Inspiration 创始人兼艺术书籍出版公司 No More Rulers 创办人Larry Warsh表示。 新加坡：艺术创新的核心枢纽 从左往右：《Untitled (Bust)》1984；《Pez Dispenser》1984；《Trumpet》1984

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. 《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》面向大众，旨在让艺术变得更加触手可及。作为 “Behind the Canvas” 系列沉浸展的首站，新加坡进一步巩固了其文化重镇的地位。未来，该系列沉浸展计划在亚洲其它主要城市进行巡回展出。 “能够在亚洲推出 ‘Behind the Canvas’ 系列沉浸展的首个篇章，我的内心激动不已。”Covenant ART 联合创始人 Jude Robert 分享道，“作为长期生活在中国、并在奢侈品与艺术领域发展个人事业的从业者，如今能在我的家乡新加坡推出这一原创沉浸式体验，对我而言极具个人意义。让·米歇尔·巴斯奎特是当之无愧的艺术家，我们期望 《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》的体验能够成为激发创造和联结的强大催化剂，彰显这位艺术天才如何在当下依然具有深远的影响力。同时与新加坡国家艺术理事会和新加坡旅游局的紧密合作让我们倍感荣幸，我们非常高兴能够为提升与促进这座城市国家的创意文化贡献一份力量。” 《Mitchell Crew》，1983

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. 此次沉浸展亦是 2025 年 1 月备受瞩目的新加坡艺术周的重要组成部分。这一年度盛会致力于向大众展示艺术的多元性。 “我们非常高兴与 Covenant ART 合作，通过 ‘Behind the Canvas’ 系列沉浸展推广艺术，激发公众对于艺术的热情与讨论。” 新加坡国家艺术理事会战略合作与参与部门总监Sam Lay表示，“这样的合作对新加坡艺术周至关重要。我们与视觉艺术界及利益相关方的紧密协作，可以进一步巩固新加坡作为全球艺术枢纽的地位。我们热忱欢迎各界人士共同参与这一视觉艺术盛事，与艺术展开深度对话！” 切勿错过这场独一无二的艺术体验。了解更多关于《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》，请访问 www.covenantexperiences.com。 关于Covenant ART Covenant ART 专注于创作以艺术为核心的原创沉浸式体验，通过将叙事艺术与尖端科技无缝融合，吸引艺术观众。我们坚信艺术作品背后的故事和灵感，与呈现眼前的作品一样，是生动且美好的。我们的目标是将其融入我们的每一场原创沉浸式体验之中。我们与合作伙伴携手，将全球具有代表性的当代艺术家作品以沉浸式的创新方式呈现，培养新一代的艺术爱好者与鉴赏家。 关于House of Inspiration House of Inspiration 是一个艺术平台，致力于通过出版、展览、创新的产品和体验，将个性、独具代表性、富有启发性和打破边界的当代艺术家及创意人才带给全球的文化爱好者。 该平台的使命是致力于艺术鉴赏能力的培养，通过艺术带来多元的意识和积极性，鼓励各种形式的创意表达。 关于新加坡滨海湾金沙 新加坡滨海湾金沙是亚洲领先的集商务、休闲和娱乐于一体的综合娱乐胜地。这座综合娱乐胜地拥有约 1,850 间豪华酒店客房和套房，并以壮丽的空中花园观景台和标志性的无边泳池而著称。自2010年开业以来，其建筑设计令人惊叹，项目的规划丰富且多元。先进的会议和展览设施，亚洲顶级的奢侈品购物中心，世界级的餐饮与娱乐体验，以及在艺术科学博物馆举办的前沿展览，不仅改变了新加坡的风貌，也重塑了新加坡的旅游格局。 新加坡滨海湾金沙致力于成为优秀的企业公民，为员工、社区和环境贡献力量。作为引领酒店行业的企业之一，新加坡滨海湾金沙雇佣了超过 11,500 名的成员，通过其社区参与计划“金沙关怀”（Sands Cares）积极回馈社会，并透过全球可持续性战略“Sands ECO360”引领环保事业。 了解更多详情，请访问官方网站：www.marinabaysands.com Copyrights & Trademarks (a) Basquiat Images. The copyrights and all other intellectual property rights in the licensed Basquiat Images are and shall remain the sole and exclusive property of Grantor. Unless Grantor agrees to a different form of notice, each Event Item shall bear a copyright notice substantially in the following form: © Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. 关于AKG Ventures AKG Ventures 是一家由 Franklin Li 领导的全球宏观对冲基金，将前沿的数据和事件分析深入结合进研究，将全球宏观经济事件和市场波动转化为投资机会。公司相信每一次波动都孕育着改变未来的潜力。Franklin是亚洲的传奇交易员，曾投资并孵化了多个国际知名独角兽。他对人文与艺术充满热情，同时也热衷于收藏与慈善事业。 关于SEA Pixel SEA Pixel Investments 是一家总部位于新加坡的风险投资基金，其投资范围涵盖东南亚地区、中国（含香港地区）以及美洲地区。SEA Pixel 的投资组合包括 Lalamove、由腾讯支持的兴盛优选等知名企业，并且是 Infinity Ventures Crypto (IVC) 基金、Web 3.0、GameFi 和 DeFi 领域的早期有限合伙人，也是 IVC 的联合投资者。 关于Meridian Alpha Meridian Alpha 家族办公室凭借其庞大且多元的合作伙伴网络，为家族及其他超高净值家庭甄别优质投资契机，谋求长远的卓越成就，并用心维系可持续性的合作纽带。 关于Alpha-Omega Holdings Alpha-Omega Holdings 是一家位于新加坡和伦敦的家族办公室，投资领域涵盖房地产、科技创投以及相关的特殊机会。公司致力于在实现多代财富保值增值的同时，为社会带来积极影响。 关注我们的社交媒体：

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