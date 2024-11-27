走进让·米歇尔·巴斯奎特的世界

Covenant ART 与 House of Inspiration 携手合作，将于 2024 年 12 月在新加坡滨海湾金沙首次推出 “Behind the Canvas” 系列沉浸展，向让·米歇尔·巴斯奎特的艺术传承与艺术创作致以崇高敬意。
新加坡, 2024年11月27日 - (亚太商讯) - 一场令艺术爱好者心向往之的让·米歇尔·巴斯奎特艺术之旅即将拉开帷幕！今年12月，新加坡将迎来《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》的全球首展，以沉浸式体验为核心，全方位呈现这位当代艺术巨匠的非凡生平与卓越创作。从2024年12月16日至2025年3月6日，这场艺术盛宴将在新加坡滨海湾金沙隆重上演。本次艺术之旅希望通过独特的艺术视角与沉浸式的互动体验，带领观众走入巴斯奎特的艺术世界，与之共鸣。
此次为期三个月的 “Behind the Canvas” 系列沉浸展由 Jude Robert 与 Angelito Perez Tan, Jr. 联合创立的沉浸式概念艺术平台 Covenant ART，携手由纽约知名收藏家兼出版人Larry Warsh创立的艺术平台 House of Inspiration 共同呈现。同时，本次活动还获得了 AKG Ventures、SEA Pixel Investments、Meridian Alpha Family Office以及Alpha-Omega Holdings等合作伙伴的大力支持，致力于让艺术更贴近大众，使其更触手可及。
致敬艺术与传承
让·米歇尔·巴斯奎特，这位美国艺术家打破艺术的边界，给当代艺术带来革新的灵魂。他以情感浓烈、直击灵魂的创作风格独树一帜，将强烈的个人视角巧妙融入在新表现主义绘画之中。其作品深刻聚焦于身份认同、种族与社会变迁等发人深省的主题，由此引发的共鸣跨越世代。此次《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》有幸得到巴斯奎特遗产管理机构及其全球授权机构 Artestar 的全力支持，首次深度聚焦巴斯奎特的艺术创作旅程，带来前所未有的视角，引领观众深入了解他的生平、创作历程以及其深远影响力。
“能够将让·米歇尔·巴斯奎特的故事与艺术呈现给亚洲的新观众，我们深感荣幸。巴斯奎特的作品超越了时间、文化与地域的界限，将他的原始创意与独特视角引入一个全新的地区，意义非凡。” House of Inspiration 创始人兼艺术书籍出版公司 No More Rulers 创办人Larry Warsh表示。
新加坡：艺术创新的核心枢纽
《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》面向大众，旨在让艺术变得更加触手可及。作为 “Behind the Canvas” 系列沉浸展的首站，新加坡进一步巩固了其文化重镇的地位。未来，该系列沉浸展计划在亚洲其它主要城市进行巡回展出。
“能够在亚洲推出 ‘Behind the Canvas’ 系列沉浸展的首个篇章，我的内心激动不已。”Covenant ART 联合创始人 Jude Robert 分享道，“作为长期生活在中国、并在奢侈品与艺术领域发展个人事业的从业者，如今能在我的家乡新加坡推出这一原创沉浸式体验，对我而言极具个人意义。让·米歇尔·巴斯奎特是当之无愧的艺术家，我们期望 《Behind the Canvas：系列一之让·米歇尔·巴斯奎特》的体验能够成为激发创造和联结的强大催化剂，彰显这位艺术天才如何在当下依然具有深远的影响力。同时与新加坡国家艺术理事会和新加坡旅游局的紧密合作让我们倍感荣幸，我们非常高兴能够为提升与促进这座城市国家的创意文化贡献一份力量。”
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