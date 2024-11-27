佳明集团控股有限公司 公布截至2024年9月30日止之中期业绩



摘要



- 2024/25上半年收益录得6.837亿港元，较去年同期增加257%

- 2024/25上半年溢利5,260万港元，下跌52.7%

- 董事会议决不就2024/25上半年宣派任何中期股息

- 全力发展粉岭两个新数据中心iTech Tower 3.1及iTech Tower 3.2

- 继续推售"明翘汇"和"明寓"剩馀的单位 香港, 2024年11月26日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（"公司"，连同其附属公司合称"集团"，股份代号：1271.HK）今天公布截至二零二四年九月三十日止六个月（"2024/25上半年"）之中期业绩。 2024/25上半年综合收益由截至二零二三年九月三十日止六个月（"2023/24上半年"）的1.917亿港元增加257%至6.837亿港元。集团2024/25上半年录得净溢利5,260万港元，与2023/24上半年1.111亿港元相比下跌52.7%。每股基本盈利为3.7港仙（2023/24上半年：7.8港仙）。撇除投资物业的公平值变动，集团2024/25上半年之基础溢利为2,700万港元，较2023/24上半年基础溢利130万港元增加19.8倍。收益及基础溢利增加主要归因回顾期内"明翘汇"及"明隽"成交并交付予买家的物业数目增加所致。 鉴于市场形势依然充满挑战及贯彻审慎财务管理，董事会议决不会就2024/25上半年派发任何中期股息。 集团在房地产发展项目的启动和执行方面均展示了高水准的专业能力。目前集团已竣工作销售的物业发展项目包括青衣"明翘汇"、土瓜湾"明隽"及九龙塘"明寓"。 "明翘汇"住宅项目位于新界青衣细山路18号，提供776个住宅单位，总楼面面积约400,000平方呎。此项目备受市场追捧，所有标准单位已售出，仅馀少量特色单位待售。回顾期内约4%之单位（就数目而言）已交付予买家，相关收益于2024/25上半年确认。 位于九龙土瓜湾炮仗街 45 号，邻近土瓜湾港铁站的商住综合发展项目"明隽"，提供 76 个住宅单位，地下及一楼为商铺，总楼面面积约 31,000 平方呎。 该项目亦广受欢迎，所有住宅单位均已售出。回顾期内约18%之住宅单位（就数目而言）已交付予买家，相关收益于2024/25上半年确认。 位于九龙太子道西279号之高档住宅项目"明寓"销售理想，项目共18个单位累计已售出15个。于二零二四年十一月项目售出一个单位，将于二零二五年十一月成交。 集团继续推进两个地产发展项目，其分别位于粉岭联发街1号以及北角堡垒街66号和建华街57号。 位于新界粉岭联发街1号之地盘正发展为一幢17层高，总楼面面积约36,000平方呎的住宅及商业大楼及两层地下停车场。上盖工程进展良好，项目预期于二零二五年中或前后完成。于二零二四年九月，集团接纳地政总署有关建议换地之补地价金额，且相关按金于二零二四年十月支付。 北角项目包括香港北角堡垒街66号和建华街57号两个地盘，合计总楼面面积约30,000平方呎。位于建华街57号之地盘将发展一幢27层高的住宅大厦，而堡垒街66号之地盘将发展一个单层商铺。项目之地基工程正在进行中，预计于二零二七年下半年或前后完成。 平衡的投资组合发展亦包括地域的扩展。集团在中国内地的发展项目位于广西省南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区，总楼面面积约 1,435,000 平方呎。拟发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目，包括高层住宅单位、别墅、零售商店及康养中心，目标客户将为银龄和退休人士以及其家属。高层公寓的上盖工程及地盘其馀部分的地库工程现正进行中。项目预计将于二零二六年下半年或前后完成。 数据中心租赁业务仍维持平稳发展。集团现时拥有iTech Tower 1及iTech Tower 2两座数据中心，其租赁业务的收益按年上升4.3%至1.39亿港元。增长主要由客户用电量增加所带动。 位于新界粉岭两座在建的数据中心iTech Tower 3.1及 iTech Tower 3.2施工进展良好。iTech Tower 3.1的机电设备安装和内部装修工程现正进行中，计划于二零二五年中开始分阶段交付。iTech Tower 3.2已完成地基工程，上盖工程现已展开，计划于二零二六年前后完成。 佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结："我们成功地实现了业务演进，并转型为一家房地产开发公司，这使我们更有信心在充满挑战的经济环境中，应对宏观趋势和市场动态。我们拥有均衡的营运和地产组合、以需求为导向的地产发展及租赁项目、专注的管理层和持续演进的思维方式，这一切都使我们能够更好地应对当前的市场波动，同时坚持不懈地推动未来集团的增长和创造价值。" "经济形势仍然充满挑战且极不稳定。地缘政治紧张、中美关系及利率走势均为经济前景带来相当大的不确定性。 尽管存在各种不明朗状况，我们仍然坚守我们的策略，并对香港和中国内地房地产市场的中长期前景保持审慎乐观。我们将专注完成及交付现有发展项目。此外，我们密切关注市场变化，继续推售"明翘汇"和"明寓"剩馀的单位。我们亦竭力管理集团的财务资源及状况，包括日常业务产生的现金流与资本负债水平，以及寻找再融资机会以提升本集团的财务状况，以寻求长远可持续增长及发展。与此同时，我们已为预售粉岭联发街住宅项目开展预备工作，此项目预定在二零二五年下半年推出。" "我们在正确的轨道上，把握人工智能的崛起和广泛应用对超大规模数据中心需求不断增加的大时代机会。iTech Tower 3.1 和 3.2 旨在满足人工智能工作负载和云端运算的需求。我们正与客户紧密合作，确保iTech Tower 3.1数据中心按照彼等的要求交付。此外，与潜在客户洽谈租赁iTech Tower 3.2已展开。我们同时继续致力为iTech Tower 1及2的客户提供可靠服务和支援，维护和升级这两座数据中心的机电力设备，以紧跟行业的科技趋势与变化。" 有关佳明集团控股有限公司（股份代号：1271.HK）



佳明集团控股主要从事物业发展及物业租赁、楼宇建筑业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供应商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供应商之一，客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团现拥有两座高端数据中心(即iTechTower1和iTechTower2)，亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮，现正发展成两座新高端数据中心。此外，集团正销售的发展项目包括青衣细山路18号"明翘汇"、九龙土瓜湾炮仗街45号"明隽"及太子道西279号"明寓"。发展中的地产项目包括粉岭联发街1号以及北角堡垒街66号和建华街57号之地盘。在中国内地，集团拥有一幅位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区之土地，拟发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目。 传媒联系： 杨莹莹|溢星传播|电邮：news@joviancomm.com



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