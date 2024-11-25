福瑞泰克赴港IPO 上汽北汽东风吉利等多家头部车企为股东

香港, 2024年11月25日 - (亚太商讯) - 近年来，随着汽车电动化、智能化发展，中国智能驾驶科技市场规模快速增长，让越来越多的用户享受到更安全、舒适和智能的出行体验。在这个过程中，扮演重要角色的智驾企业也步入了高速增长阶段。

其中，作为在全球范围内提供智驾解决方案的科技企业之一，福瑞泰克（浙江）智能科技股份有限公司于11月22日向港交所递交上市申请，借助资本市场将进一步扩大领先地位。

站在长坡厚雪赛道，业绩呈快速增长趋势

福瑞泰克专注于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统(ADS)技术，主要为OEM提供全栈智能驾驶解决方案，包括大型传统OEM和新兴汽车制造商。

据灼识咨询的资料，在2023年中国L2级及L2+/L2++级智能驾驶解决方案市场中，公司位列自主供应商第三名，市场份额为14.6%。

从行业角度来看，具有领先优势往往意味着公司拥有更出色的产品交付能力，更广泛的客户群体和更完善的技术平台，使公司能够抓住市场机遇，为客户提供优质的服务，从而确立市场地位。

具体来看，上述底气体现在市场的增长潜力和公司持续释放的业绩潜能。

就前者来说，随着高速NOA和城市NOA加速普及，汽车智能化发展势头日益强劲。全球量产级L0级至L2+╱L2++级智驾解决方案以收入计的市场规模由2019年的1083亿元增加至2023年的2771亿元，复合年增长率为26.5%，预期到2028年将达到6503亿元，2023年至2028年的复合年增长率为18.6%。

而中国作为全球最大的智驾解决方案市场，预期到2028年将达到2103亿元，2023年至2028年的复合年增长率为24.1%。其中，搭载L2级智驾解决方案的汽车渗透率预期将从2023年的33.8%增至2028年的51.8%，搭载L2+/L2++级智驾解决方案的汽车渗透率预期将从2023年的3.6%增至2028年的22.1%。

这意味着，福瑞泰克正处在一个高成长赛道之上，有望抓住中国乃至全球市场中井喷的客户需求，未来对海外市场的持续布局将转化为重要的增长点。

就后者来说，福瑞泰克在过去几年的业绩呈现加速增长趋势。招股书显示，收入由2021年的3.33亿元增长至2023年的9.08亿元，三年时间收入规模翻了三倍，2024年上半年的收入同比增长33.7%至3.12亿元。

这体现出公司业务保持扩张，证明了其在智驾解决方案市场具备竞争优势，展现出充足的商业化潜能。此外，公司在研发上大力投入，2021年至2023年，分别投入1.84亿元、5.15亿元和5.61亿元，三年累计超12.6亿元，为公司抓住更多变现机会，展现更强大的盈利能力提供可靠的支撑。

所以，综合考虑公司当前的领先地位、全球智驾解决方案市场的潜力、公司日益完善的商业化能力，福瑞泰克有实力为投资者描绘向好的增长姿态和成长预期，这也无疑会对市场资金释放出巨大的吸引力。

多维度竞争壁垒，多元投资方加持，有望塑造行业标杆

如何评估福瑞泰克的长期潜力？

在广泛认知中，要在智驾科技领域持续突破，企业往往要面对以下难点：较长的验证周期、交付周期；技术、人才和资源等多方面的考虑；在较高的投入回报周期下，部分企业还要考虑资金压力。对福瑞泰克来说，其正是围绕这些方面建立起了多维度的竞争壁垒。

首先是客户壁垒。公司掌握多元化的合作伙伴，招股书显示，截至今年上半年，公司已与46家OEM建立业务合作伙伴关系，涵盖了全部国内十大OEM（按2023年汽车销量计），并拥有累计超过280个定点项目及累计超过200个量产项目，覆盖多样化且不断增长的车型。

这说明福瑞泰克在市场端有着深厚积累和量产项目经验，使得产能利用率得到保障，释放规模效应的同时带来稳定的业绩增长。

这也意味着，公司在交付能力、质量管控等方面具备竞争优势，收获大量OEM认可。比如，截至今年上半年，公司的智驾解决方案的最短交付周期仅8个月，根据灼识咨询的资料，这显著快于行业平均水平。

其次是技术壁垒。从终端客户的需求来判断智驾技术领先，本质是判断安全、舒适、智能的车辆驾驶体验。不同的智驾科技企业带来的实际体验差异较大，背后具备极高的技术门槛。

而福瑞泰克基于全栈自研的ODIN平台，硬件、软件和算法的深度整合，在保证产品最佳性能的同时，能够高效地为客户提供兼容不同车型，全面、灵活且具备成本效益的解决方案。

由此，福瑞泰克在行业中具备差异化优势。比如，以13 TOPS的算力提供行业领先的高速NOA和APA等行泊一体高阶智驾功能，在低算力要求下实现高性价比的产品。在严格管控单车成本的背景下，技术和产品顺应最新的市场趋势，由此具备充足的市场竞争力。

最后是人才和资源壁垒。招股书显示，目前公司共有员工855人，其中研发人员625人，占总员工的73.1%。其中，50.6%持有学士学位，47.2%持有硕士或以上学位。公司掌握行业稀缺的研发人才，给技术创新提供了底层的支撑。

同时，公司此前已完成多轮融资，股东包括政府产业基金、知名专业投资机构以及吉利、上汽、北汽、东风及陕汽等多家行业战略合作伙伴。多元化的股东背景能为公司的业务发展提供全面的支持，此外，这也足见IPO前投资者对公司价值的高度认可。

智驾产业具备技术、人才和资本密集等特点，长期来看，高端且高性价比的智驾解决方案产品，天然有着较高的竞争壁垒。因此，福瑞泰克有望在竞争中持续胜出，打造成为行业标杆，长期树立牢固的行业地位。

总结：

总的来说，福瑞泰克作为投资标的，从业绩、技术、客户和资源等多维度来看，公司含金量较高，并且掌握少数玩家才拥有的竞争力。

从市场角度看，当前汽车智能化渗透率还有巨大的提升空间，智驾解决方案市场尚在发展初期，行业格局还没有定型。而公司已占据领先地位，有望实现"强者恒强"。所以，投资者有理由认可福瑞泰克的价值潜力，若未来成功上市，表现也将令人期待。

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