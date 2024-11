Monday, 25 November 2024, 09:54 HKT/SGT Share: 标普高度评价复星重返美元债 复星信用指标实质性提升,获市场广泛认可

香港, 2024年11月25日 - (亚太商讯) - 11月21日,标普全球评级发表更新报告,对复星国际(00656)近期美元债券的成功发行表达了高度的认可。标普认为复星本次美元债的成功发行对集团融资渠道的拓宽起到积极作用,维持复星国际"稳定"展望评级不变。 标普此次发表评级报告,是针对复星国际11月13日成功定价发行的一笔3亿美元的3.5年期高级无抵押债券。标普指出,复星时隔三年多重启境外美元债市场,证明了其信用指标的实质性提升和市场的广泛认可,美元债的发行对复星拓宽融资渠道,拉长债务久期,强化流动性管理,都起到积极正面作用。本次新债发行的同时,复星宣布要约等额的2025年到期的美元债,以确保有息债务总额不因新债发行而上升。 据悉,此次债券发行成功吸引了大批国际优质投资者的认购,订单总金额最终超过12亿美元。 据外电引述市场消息指,此次债券成功发行得益于公司近两年持续坚定的聚焦产业发展、非战略资产退出、优化债务结构和国际评级稳定等举措和成果,复星成为近年来极少数在全球投资者信心恢复方面取得实质性进展的中国民营企业之一。在美元降息的大环境下,复星持续为长期支持它的投资者提供优质、安全、长期的资产配置的机会,为投资人创造和分享企业经营价值。 标普在报告中提及,虽然三亿美元的规模不大,但是结合集团之前8.88亿美元境外银团的成功组建,以及其境内银行贷款多年成功续期的成绩,标普认为复星对未来两年内到期债务的兑付留有充足的流动性安全垫。此次美元债券,标普给出的信用评级为"BB-",展望稳定,并预期复星将继续退出非核心资产,集团债务将稳步下降,境外子公司步入成熟期将夯实复星的分红收入。 不久前,复星国际宣布于9月30日通过绿鞋机制成功完成总规模达8.88亿美元的可持续发展挂钩银团贷款,这是今年截至目前中国民营企业在市场上同类贷款规模中最大的一笔,此次银团为三年期高级无抵押流动资金贷款,参团银行包含多家国际领先银行、大中华区、亚太区以及欧美等地区银行。此举反映了中外资银行对于复星信用质量的持续认可,也表明了公司融资渠道的畅通,有助于为公司稳健发展提供坚实的基础。 近日,多家证券行均指出复星国际聚焦核心业务战略成效显著,当中,东北证券于11月15日发表研究报告,认为复星国际在"科创+全球化布局"双轮驱动下,战略定位清晰、四大板块业务稳健,此外还通过优化资产配置,现金流稳步改善。东北证券对复星的未来发展前景持乐观态度,并给予"买入"评级。



