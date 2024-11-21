国泰君安、海通证券合并新进展 协同效应位居行业第一

香港, 2024年11月24日 - (亚太商讯) - 11月21日，国泰君安（2611.HK；601211.SH）与海通证券（6837.HK；600837.SH）合并事宜迎来新进展，双方发布联合通函进一步明确合并重组细节，此外，国泰君安还将配套募集不超过100亿元（人民币，下同）用于合并后的重点业务领域建设。

是次合并标志性意义重大，不仅是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，亦是新国九条政策支持下首例头部券商重组案，落地后总资产和净资产将跃居中国证券行业第一。

强强联合 行业第一

联合通函显示，截至2024年三季度末，两家公司合并后净资产3415亿元、净资本1774亿元，均位居中国证券行业第一。2024年前三季度，两家公司合并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金规模1458亿元，均位居中国证券行业第一。

合并后，双方在资本运用、服务能力以及运营管理方面释放共赢的协同效应，合并后的公司将建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化，按照公司治理要求，基于整体经营目标和战略规划，对业务、资产、财务、人员及机构等进行全面整合，促进业务有效融合，提升整体盈利能力。同时亦拥有更雄厚的资本实力、更均衡的资产负债结构，将显著增强合并后公司的风险承受能力，提升资本利用效率和资金使用效果，为未来业务拓展和市场应对提供坚实财务基础。

整合重组发挥协同效应

国泰君安、海通证券均为大型综合性金融机构，在资本规模、盈利水平、综合实力等方面已经达到行业领先，而双方业务各有侧重，合并将大大提升其综合竞争力，有利于资源和战略整合、优势互补，业务实力将显著加强。

以2023年数据加总计算，两家公司合并后零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理，合并后公司将持续提高零售、机构和企业客户服务能级，发挥品牌效应和规模优势不断提升客户粘性与市场份额。

百亿资金加快建设国际一流投行

本次国泰君安将配套募集不超过100亿元资金，计划用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金，助力合并后公司加快打造一流投资银行，提升服务实体经济能级。

合并后的公司将全面提高跨境金融及全球综合金融服务能力，加强境内外业务联动，整合贯通国内国际两个市场、两种资源，更好代表中国金融行业在世界金融舞台参与全球竞争和资源配置，为全球零售、企业、机构客户提供更高质量的财富理、投资管理和跨境融资服务，力争成为满足客户跨境金融及全球资产配置需求的国际一流投资银行。

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