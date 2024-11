Sunday, 24 November 2024, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 DAESHIN MC CO., LTD Daeshin MC Co., Ltd.推出清洁解决方案 从工业现场到公共设施营造宜人的室内环境

首尔, 2024年11月24日 - (亚太商讯) - Daeshin MC Co., Ltd. 是一家专注于环保解决方案的韩国公司,致力于生产和出口多样化的环保产品。凭借30年的专业经验,公司推出了如"Solecheck"模块化吸尘垫等产品,可防止工业现场、公共空间及设施内的粉尘和污染物渗入室内。此外,Daeshin MC 还提供"湿式鞋底清洁机"用于清洁鞋底、"自动推车轮清洁系统"即"Caster Cleaner"保持工作场所清洁,以及"DS-Oil Separator"自动分离并排放植物油和动物油,防止管道堵塞和水污染。 安装模块化吸尘垫后入口地板上收集的粉尘照片 Daeshin MC 的首款产品是"模块化"鞋底吸尘垫"Solecheck",其通过用户走过时自动吸附鞋底的灰尘和异物,防止室内污染,保持室内空气清新。鞋底上的灰尘和污垢被收集器集中处理,确保有害物质不再滞留空气中。Solecheck 是全球首款模块化结构产品,可方便地替换或修理故障模块,从而简化维护和更换工作,这一创新功能获得了高度评价。 公司第二款产品"Caster Cleaner"是专为清洁工业场所如工厂、医院及物流仓库中推车轮而设计的设备。该设备通过自动清洁轮子,有效阻止室内污染,采用污泥排放与循环利用系统清除污染物。清洁后推车可自动前进,操作方便。其根据场地要求提供定制化设计,被广泛应用于多种环境中。经过认证的99.9%清洁效率及专利的污染防控技术,确保其维持清洁的工作环境,并显著改善室内空气质量。 Daeshin MC 的第三款产品"湿式鞋底清洁机"配备可自动前后移动的刷子,通过水和清洁剂清洗鞋底。鞋底通常藏有最高浓度的细菌,而此设备能够有效防止有害细菌传播到各个区域,清洁效果显著。 第四款产品"DS-Oil Separator"可自动分离食物加工和制造过程中产生的废水中的油脂,其分离率高达99.6%,有效防止下水道堵塞及异味产生。这款设备在食品工厂及餐饮服务业中备受关注。"DS-Oil Separator"在大型餐饮连锁店、军队食堂及公共餐饮设施中的需求量不断增加。此技术不仅减少排放污染,为环境的可持续发展做出贡献,同时保护海洋环境,被处理的油脂还可进一步提炼为可循环利用资源。 Daeshin MC 的首席执行官 Choi Young-hwan 表示:"我们的产品因技术实力而广受认可,被评为世界级和创新型产品。我们致力于成为一家全球化企业,通过改进室内空气质量,为全球工业场所、公共空间及设施创造舒适的环境。" 关于 Daeshin MC Daeshin MC 致力于通过创新和可持续的解决方案提升健康水平,改善生活环境。公司深刻认识到环境保护在日常生活中的重要性,开发出一系列旨在创造更清洁、更健康空间的产品。如需了解更多信息,请联系 +82-10-6707-0156 Social Links YouTube: https://www.youtube.com/@corp.daeshinmc7691

