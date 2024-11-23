达丰设备服务有限公司 公布2024/25中期业绩

香港, 2024年11月22日 - (亚太商讯) - 达丰设备服务有限公司（"达丰"或"公司"，连同其附属公司统称"集团"）（股份代号：2153）为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供应商，公布其截至2024年9月30日止六个月（"期内"）的中期业绩。

期内，集团的收益约为人民币340.9百万元（2023年：人民币358.6百万元）。公司权益股东应占亏损为人民币36.2百万元（2023年：人民币20.4百万元）。亏损增加主要是由于每吨米平均每月服务价格从人民币225元降至人民币208元，进而影响了集团的收入。

集团的使用总吨米由截至2023年9月30日止期间的1,594,911增加至截至2024年9月30日止期间的1,637,740。于2024年9月30日，集团有327个在建项目，未完成合同总价值约为人民币444.6百万元，手头项目共有47个，预计合同总价值约为人民币235.1百万元。

截至2024年9月30日止六个月，全球经济复苏放缓，国内经济下行压力巨大。工程机械行业受到市场需求不足以及塔式起重机每吨米平均每月服务价格下降的影响，市场竞争越趋激烈。为应对国内建筑行业复苏缓慢及宏观经济持续疲弱，集团积极调整策略，于期内重整业务布局，并拓展业务至其他海外地区以增加未来收入。

随著国家甚至国际提倡绿色能源及大力支持企业加速转型的号召，集团已于2023年成立了"清洁能源事业部"，专注拓展包括核电厂的清洁能源业务。同时，集团积极转向聚焦火电厂项目，并预计在手的相关项目收益将反映在未来业绩上。随著在广州成立的新子公司，集团在大湾区的覆盖范围得以扩大。另一方面，集团加快推进印尼市场的开拓。经多年谨慎的战略性部署，集团于2024年成功与印尼当地的合作伙伴成立联营公司。该合作伙伴拥有多年营运印尼市场经验，将为本集团拓展当地市场提供助力。

期内，集团继续专注于扩大中大型塔式起重机队。截至2024年9月30日止六个月，本集团管理合共1,193台塔式起重机，为中国塔式起重机服务市场第二大塔式起重机队。大规模塔式起重机队令集团可专注于大中型建设项目，为其提供大范围起重能力的综合型塔式起重机服务。凭借相当数量的大中型塔式起重机，集团将能够投标规模更大、更复杂的项目，从而增加未来项目的收入及利润空间。

达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示："近日，中央出台一揽子增量政策，以扩大有效投资、激发消费需求、推进招商引资、支援产业升级、帮助企业纾困解难、实施财政金融政策及促进房地产市场保持平稳，足见国家的财政支持力度持续加大，为百业复苏定下清晰路径。同时，国内基建及能源领域仍存在强劲需求，叠加大湾区及东南亚的基建市场正快速增长，为集团提供了庞大的业务发展机遇。"

达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生总结:"目前中国市场复苏步伐缓慢，但在聚焦于高质量增长的基础上，有望逐步回到正轨。我们将因应不断变化的全球市场环境，适时调整营运及地域策略。对内，我们将把握中国清洁及绿色能源快速发展所带来新的机遇；对外，作为在中华人民共和国建立的首家外资塔式起重机服务供应商，我们将继续依靠品牌知名度、丰富的行业实践经验、成熟的施工技术、雄厚的技术实力以及稳固的客户基础'走出去'，在'一带一路'及其他利好企业出海的政策支持下拓展更多境外市场。"

有关达丰设备服务有限公司（股份代号：2153）

达丰设备服务有限公司为中国首家外资塔式起重机服务供应商。自2007 年以来，集团主要向中国特级及一级EPC 承建商提供谘询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。集团主要参与基建、能源商业及住宅行业的工程、采购及建筑项目。作为新加坡注册企业Tat Hong Holdings Ltd.的间接附属公司，集团于2021年1月13日在香港联交所上市。在"厚德、安全及卓越"的核心价值观指导下，集团已成功建立领先的市场地位，并保持稳固的客户关系，在员工安全意识、服务质量和技术优势方面树立了良好的声誉。

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