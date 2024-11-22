透云生物莱茵衣藻获国家卫健委新用途许可



香港, 2024年11月21日 - (亚太商讯) - 专注于中国健康饮食行业的透云生物科技集团有限公司（「透云生物」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1332.HK）欣然宣布，旗下全资子公司山西透云生物科技有限公司近日收到国家卫生健康委员会卫食新终字[2024]第0009号通知，确认集团的莱茵衣藻（白藻）（后更名为「莱茵衣藻」）与现行规范实质等同，并可作为食品原料不限量使用。这一批覆不仅拓展了莱茵衣藻的应用范围，更标志着集团正式进军替代蛋白市场，为健康饮食与可持续发展开启新篇章。 透云生物以全球领先的莱茵衣藻筛选与发酵技术为核心，采用专利封闭式发酵工艺，在全封闭的环境下培育高质量藻种。其「四不」- 即不与土壤接触，不含农药，不残留重金属，不受环境污染和气候影响，确保优质的产品质量。莱茵衣藻被誉为「绿色细胞工厂」和「绿色酵母」，其富含高质量蛋白、多种微量元素及营养成分，对人类健康益处显著。集团的工艺包括藻种培养、发酵罐异养扩大培养及喷雾干燥等全流程技术，不仅实现高效生产，还克服了传统农业对土地、气候及季节的依赖。 这一技术为食品生产提供了减少碳排放、缓解粮食危机的可持续解决方案。莱茵衣藻作为一种新型植物蛋白原料，适用于多类食品，展现出卓越的营养价值与广阔的市场潜力。集团坚持可持续发展理念，严格把控产品质量与成本，致力于为全球市场提供安全、健康、环保的食品选择。 透云生物位于山西省长治市的生产基地，年产能高达4,000吨，是目前全球规模最大的莱茵衣藻生产设施。该基地生产的莱茵衣藻产品含有35%-50%的优质蛋白，并富含18种氨基酸、维生素B2、硒、铁、锌、叶酸及叶黄素等多种营养元素，营养价值毋庸置疑。产品已获美国FDA的GRAS认证、新加坡及香港食品安全认证等多项国际权威认证，充分展示了集团在全球市场的技术实力与竞争优势。 随着生活节奏加快与亚健康问题日益突出，中国消费者对健康食品的需求显著增长，食品不仅要美味，还需兼顾健康与营养。自2022年起，透云生物已推出多款以莱茵衣藻为原料的健康食品，如代餐粉、低GI挂面、低GI方便面、低GI饼干及青汁等，深受市场欢迎。 此外，全球环保意识的提升及食品安全问题（如日本核污水排放）进一步推动了安全、可持续替代蛋白的需求增长。据波士顿咨询公司预测，到2035年，替代蛋白市场规模有望达到2,900亿美元，而中国替代蛋白市场增长速度尤为强劲。透云生物的莱茵衣藻凭借其纯净无污染的特性及卓越营养价值，成为市场关注的焦点，并为集团开拓蓝海市场提供了强大优势。 集团董事会主席兼执行董事王亮先生表示：「获得国家卫健委的新用途许可，是集团发展历程中的重要里程碑。我们将采取全面布局替代蛋白产业链，为推动健康饮食革命注入新动力。」 未来，集团将重点发展两大核心产品线：首先是植物奶饮品系列，定位为零乳糖、营养均衡的健康选择。针对亚洲地区约90%成年人存在乳糖不耐的市场特点，植物奶不仅满足需求，还富含人体必需的9种氨基酸及多种微量元素，营养价值显著提升，为纯植物基营养饮品市场带来创新选择。其次是人造海产系列，这些产品不含重金属污染，既满足消费者对健康食品的需求，又助力海洋资源的可持续发展。 王亮先生总结：「莱茵衣藻作为革命性的可持续蛋白质来源，将在全球粮食安全与营养健康领域扮演关键角色。我们相信，莱茵衣藻不仅是一项技术创新，更是推动可持续发展的重要解决方案。在全球气候变化与食品安全挑战日益严峻的背景下，集团将肩负起推动健康饮食革命的使命，为消费者提供更安全、更环保、更营养的食品选择。随着替代蛋白市场快速发展，加之政策支持与消费升级的双重驱动，透云生物有信心在这片预计达数千亿元规模的蓝海市场中奠定领导地位，并为股东创造长期可持续的价值回报。」 关于透云生物科技集团有限公司 透云生物科技集团有限公司（股份代号：1332.HK）主要从事莱茵衣藻产品业务、包装产品设计、研发、生产及销售业务，同时亦为向中国快速消费品提供产品包装上的二维码以及商务智能信息技术解决方案的市场领导者。集团扎根传统包装业务超过三十载，在香港以及广东多地设有办公室及制造车间，目前为众多世界知名品牌提供专业包装设计及制造服务，拥有长期稳定的客户群。 自2020年起，集团多元化发展业务范围至莱茵衣藻、微藻产品业务，并与山西省长治市潞城区人民政府合作建设全球首座莱茵衣藻工厂，以展开莱茵衣藻工业化量产。于2024年，集团获国家卫健委批准莱茵衣藻作为食品原料不限量使用，进一步拓展其应用至人造鱼、虾及植物奶市场，致力推动替代蛋白与可持续食品的发展。 如欲查询更资料，请浏览集团网站：https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

