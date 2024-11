Wednesday, 20 November 2024, 21:51 HKT/SGT Share: 每个人都需要一场《破-地狱》- 当我们谈论死亡时我们在谈论什么?

香港, 2024年11月20日 - (亚太商讯) - 近日,由香港两代喜剧泰斗许冠文与黄子华携手新晋入围"金像奖"最佳女主角的卫诗雅等主演的电影《破-地狱》上映首周末就刷新了香港电影九项纪录,一度跃升香港电影"现象级作品",热度之高甚至吸引大批内地观众专程南下观影。尽管《破-地狱》暂未引进内地,但其在豆瓣上已收获超1600条影评,评分高达8.8分。 《破·地狱》究竟是一部什么样的电影,在香港上映即爆火的同时,还能吸引内地观众专程赴港观看? 聚焦殡葬业的港版《入殓师》? 《破·地狱》聚焦香港独特的殡葬仪式,由一老一新两位殡葬从业人员对殡葬服务创新与传统理念的冲突为切入点,深入探讨生死议题。 谈到殡葬题材电影,大家难免想到斩获第81届奥斯卡最佳外语片奖的日本电影《入殓师》。影片讲述因失业而机缘巧合成为入殓师的小林大悟,在跟随老师傅学习工作的过程中,逐步理解并热爱上这份工作,同时借由人物在工作中遇到的生死离别,乃至自身面对父亲死后的自我和解,实现人生升华的过程。 《破·地狱》亦有相似之处,黄子华饰演的主角魏道生原是婚礼策划师,但由于经济环境的变化,无奈改行成为殡仪经纪人。该影片摒弃了传统的一老带一新的叙事模式来展现小众职业,而是紧密围绕"破地狱"这一主题,深刻演绎了关于死亡与希望的内涵。 深谙于满足客户需求的道生(黄子华饰)入行后,频频与代表传统的喃呒师傅文哥(许冠文饰)因理念不合而产生诸多冲突。文哥作为从事道教法事的神职人员,对葬礼有着严苛的传统坚持,而道生则带着婚礼策划的思维模式,不囿于传统习俗。两种迥异的理念在一次次葬礼筹备过程中不断碰撞,但在一段段戏剧冲突后,最终实现互相理解和彼此尊重的结局。 所谓"破地狱",是道教的一种丧礼科仪法式。此处的"破"并非破坏,而是指开启九幽地狱之门,让亡者重新获得光明,摆脱苦海之苦。具体而言,火盆和九块瓦片摆放在灵堂正中央,喃呒师傅先烧鬼头及破五方阵,并透过穿步和破瓦等一系列动作,运用道法打开地狱之间的通道,照亮幽狱,引领先人从地狱中解脱。 影片借由"破地狱"仪式——这一香港非物质文化遗产切入,从文哥道教法事形而下的"破地狱",引申到道生所说的"不止死人要超渡,生人也需要破地獄,生人都有好多地獄。"这一形而上内涵,道出了殡葬行业服务生者的本质,也击中了观众反思生死、珍惜人生,以及重新看待生活的情感需求。 现实中的殡葬行业有那么理想化吗? 电影能够大获成功,除了扎实的剧本、演员演技的加持,最重要的是能够接地气地去触达受众。这一点,可以说是《破·地狱》成功的关键。无论是扎根香港传统文化的"破地狱"仪式,还是几场白事过程中表现出的现代人对殡仪的新需求,都可以称得上紧扣社会脉动。 比如片中一位不愿相信挚亲儿子离世的母亲,欲将遗体真空防腐保存,寄望未来科技可以令儿子复活。这不禁让人想到今年年初登上热搜的著名音乐人包小柏用AI"复活"女儿的新闻,一度引发大众对于科技与伦理、逝者与生者间关系的讨论。有意思的是,这样一个看似戏剧化的桥段,经导演透露却是真人真事改编。 在另一场白事上,苏苏由于没有正式身份,被拒绝参加所爱之人最后的葬礼仪式。察觉到两人关系的道生,偷偷赠其一条藏有死者骨灰的项链,最终实现生者的"破地狱"。而在现实生活中,骨灰制成晶石珠宝产品的技术早已问世多年,并已实现产业化发展。 可以说,道生与文哥的碰撞恰恰也是传统殡葬行业所经历的创新与传统碰撞的缩影,正是在整个行业不断重视生者的精神需求的背景下,大众才有了越来越多个性化的选择,让每个人在面临生离死别之时,都能够实现"破地狱"的和解过程。 以港股上市的中国最大殡葬服务提供商福寿园(01448)为例,在三十年的发展过程中,从最初探索期的全国扩张,慢慢探索公益项目的践行,再到品牌借由人文纪念馆的建成进入文化领域,传播生命文化,传承红色记忆,升华人生观和企业核心价值。作为行业领军者,福寿园从未将殡葬服务定位为死者的生意,而是开放接受社会观念的变革,聚焦生者的需求,拥抱新观念、新技术,甚至主动向社会、向行业、向大众输出生命教育的理念,才实现了当下牢牢稳固行业第一把交椅的地位。 据悉,福寿园的公益事业自1994年从上海出发,内容涵盖慈善救助、精神救援、安宁疗护、优抚助学、生命教育、环境保护等多个领域,历经30年,辐射40余座城市。针对生命教育这一门颇具挑战性的"课程",福寿园积极组织探索,为了走近年轻群体,近年还开发了生命桌游等项目,引发普遍好评。 基于全方位的配套服务支持,福寿园进一步推出生前契约这一战略支点业务,成为国内最早普及生前契约的企业之一。以往中国社会对死亡总是讳莫如深、充满禁忌,但随着人口老龄化,越来越多的人希望尽早安排好自己的身后事。面对这样的新需求,福寿园积极探索生前契约业务模式,为民众提供生命规划建议和善终管理方案,为机构、政府提供长者服务解决方案。仅2024年上半年,福寿园累计签订的生前契约就高达11,923份,同比增长28.6%。不断推出满足生者需求的业务不仅为福寿园带来了更多业绩上的回馈,更重要的是,也为生者和死者开辟出了一条从执念地狱解脱的"破地狱"之道。 此外,福寿园积极拥抱前沿科技,电影中提到的骨灰晶石产品也早已被福寿园带到国内。2021年,上海福寿园建成超微占地园区"藏晶苑"专门用于存放"生命晶石"。42平方米的地下室内葬,可安放8400个"生命晶石",每块晶石平均占地仅0.005平方米。地上广场建有记载生命影像的互动电子屏,形成生者与逝者共享的景观空间和纪念场所。 今年4月,福寿园再次宣布运用科技革新行业,以"数智人虚拟发布"形式举办2024清明发布会。通过数字形象发言人Jason介绍了福寿园3JI生命服务理念 - "记号做美,记载做厚,纪念做长",并从产品、科技、公益、文化等方面,发布了生命美学产品、天堂小区计划、数字家祠、虚拟数智人以及"生前契约 - 安善计划"、生命智库等系列行动及计划。 在VR技术、AI技术、数字人技术等一系列尖端科技的加持下,电影中陷入逝子之痛的母亲的天马行空想法未来或将成为现实,至亲或将以数位永生的形式陪伴在生者身边,死者的地狱与生者的地狱也有望在科技这一道法下,重获光明脱离苦海。 尽管在创新领域走在行业前沿,但福寿园同样尊重文哥这样的传统支持者。在全国扩张的过程中,福寿园充分尊重各地传统殡仪习俗,通过配套基础服务实现了各地"接地气"的服务,满足生者的本地化需求。 打开福寿园的首页,首先映入眼帘的是八个大字-"感知生命 绽放人生"。正如《破·地狱》的拍摄地香港红磡,多因其作为香港重要的交通枢纽(火车站)及最著名的演唱会圣地(红馆)而被人熟知。但很少人知道红磡亦是香港最大的殡仪区,汇聚了大量殡葬相关的店铺,形成独特的香港殡葬文化。 也许每一天经过红磡的旅人,都早已对殡葬区见怪不怪、视而不见,但《破·地狱》恰恰告诉我们,只有正视死亡,方能重新认知生之意义,就像道生因文哥之死改变了不婚不育的坚持,接受了女友肚中新生命的现实。 如果说死亡是每个人的终点站,那真正重要的恰恰是我们所选择的旅程,以及陪伴我们每一段旅程的每一个人。正如《破·地狱》中的台词,"有机会来到这个世界已经赚了,何必介怀什么时候下车,不如好好欣赏沿途的风景。"而这也许便是这部电影想要传递给我们最重要的感悟。 本文来源于"今日热点网"



