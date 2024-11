Wednesday, 20 November 2024, 21:19 HKT/SGT Share:

来源 Yahoo! 「Yahoo Finance Invest Asia 2024:投资变革与突破 - 开创崭新视野」盛大举行 - 政商界领袖分享各行业前瞻视野及交流

- 亚洲录得超过1,500,000线上浏览量

M+博物馆主席陈智思先生、ReThink HK创办人兼行政总裁Mr. Chris Brown、

香港时装设计师协会主席杨棋彬先生、香港时装设计师协会策展人及项目总监

张洁雯女士、数字王国董事会主席兼行政总裁谢安先生于会上分享宝贵市场经验及见解 立即观看: https://hk.finance.yahoo.com/splash/yahooinvest2024 香港, 2024年11月20日 - (亚太商讯) - 2024 Yahoo财经年度盛事Yahoo Finance Invest刚于11月19日盛大举行,创下了1,500,000线上观看次数。今年市场出现了多股力量以前所未有的方式影响经济,包括人工智能的兴起、美国联邦储备局的政策变化,以及激烈的美国总统选举等,而投资者仍未完全理解它们的影响。有鉴于此,Yahoo Finance Invest 汇集来自全球投资界的精英讲者,包括大型企业和政府的决策者,以及思想领袖,分享和分析今年所见的新变化,探讨未来全球经济市场的趋势,同时展示科技突破的新境界。各政商界领袖于会上提供专业资讯,协助投资者累积财富及为投资决策作启示。 本年度高峰会以「投资变革与突破—开创崭新视野」为题,当中邀请到多位来自世界各地的业界领袖及讲者聚焦探讨投资、人工智能及可持续发展等最新趋势。Yahoo Finance继往开来,继续为大众透过「有用、有关、有趣及有远见」为内容策略,一系列独家内容及优质报导,长期提供即时且包括全球市场数据及资料。观众可以了解到众多与市场热门议题相关,包括科技和人工智能所带来的转型潜力、不同行业的致胜之道以至金融科技的发展等之最新资讯及专业见解。此外,高峰会亦深入探讨粤港澳大湾区以及亚洲经济环境带来重要影响。 参与高峰会的嘉宾包括(以英文名字母排行):M+博物馆主席陈智思先生、香港时装设计师协会策展人及项目总监张洁雯女士、IBM董事长兼执行长Mr. Arvind Krishna、ReThink HK 创办人及行政总裁 Mr. Chris Brown、数字王国董事会主席兼行政总裁谢安先生、桥水基金共同投资长Ms. Karen Karniol-Tambour、星展银行(台湾)总经理黄思翰先生、阿波罗全球管理公司联合创办人兼首席执行长Mr. Marc Rowan、贝莱德投信全球固定收益首席投资长Mr. Rick Rieder及香港时装设计师协会主席杨棋彬先生。一众星级嘉宾分享他们的独特视野及看法,为投资者及全球经济作见解及交流。 探索投资市场波动及未来市场趋势 高峰会作为一个平台供市场领袖研讨最新及具影响力的议题,是次邀请到的各位讲者均在他们的专业中扮演领导者及先驱者,在高峰会期间分享了他们的多元观点,为观众提供由决策者出发的观点,使各位投资者能接收更全面的资讯,了解亚洲乃至全球经济市场走势。 香港已成为全球第二大艺术交易中心 M+博物馆主席陈智思先生,GBM,GBS,JP在分享对于香港于艺术文化上的竞争力时表示:「香港在全球最大艺术交易中心上经已超英赶美,紧随纽约。过去几年香港建立了一个完整的艺术生态系统,如公营的M+博物馆及西九文化区,或是各式各样的私营艺术机构,这一切都彰显香港作为艺术重镇的潜力。同时,随着中国四亿及东盟国家两亿中产阶级的崛起,人们的购买力及对于更优质的文化体验只会向上攀升,潜力相当可观。当然近年会因地缘政治的紧张,个别合作因而受到影响,但于艺术和文化方化领域我认为相当健康,看不到有任何人会拒绝于本港单位合作。」 影片:

https://hk.finance.yahoo.com/video/m-董事局主席陳智思-探討香港文化領域的變革-050613984.html 香港应学习欧洲的转型,协助企业捉紧可持续发展带来的机遇 ReThink HK 创办人及行政总裁 Mr. Chris Brown分享他对于香港于可持续发展的地位时,表示:「在亚洲,我们意识到自己相对落后,甚至在香港也比亚洲其他地区迟缓,但这不一定是坏事。我们可以借鉴欧洲的转型经验,特别是他们如何帮助企业把握可持续性带来的机遇,设定目标,并提升对不同持份者的价值主张。企业必须开始深入了解其业务运作及价值链的各个方面,并关注对自然环境的影响。正如企业正在努力满足财务披露和 ESG 报告的需求,另一波要求也将随之而来,这将需要更专业的知识。」 影片:

https://hk.finance.yahoo.com/video/rethink-hk-創辦人兼行政總裁chris-brown-香港可持續發展最新進展-042802607.html 超过100位香港设计师参与亚洲地区活动,为本地设计师连接世界 香港时装设计师协会主席杨棋彬先生分享了现今香港时装设计产业时,表示:「在过去的13年间,在香港政府文创产业发展处的支持下,协会举办了多项重要活动,包括在香港、上海、大湾区及亚洲其他地区进行的活动,吸引了过百位香港设计师参加,还有来自丹麦、泰国及中国内地的设计师参与,旨在推广香港设计,并促进不同地区设计师之间的交流与联系。」 影片:

https://hk.finance.yahoo.com/news/hkfda-楊棋彬、張潔雯:探討時尚產業的未來發展-051956154.html 香港地理位置促成东西文化交汇点,面向国际 香港时装设计师协会策展人及项目总监张洁雯女士被问到香港时装设计于香港担任什么角色时,她说:「在香港,我们拥有许多才华横溢及著名的时装设计师,如杨远振、郑兆良和姚子裕,以及来自中国内地的设计师等。我认为香港一直被视为最尖端且国际化的市场之一,地理位置使其成为东西方文化交流的重要枢纽。在时装设计方面,高级定制服代表着艺术与工艺的极致,因此这两者的结合非常契合」 谈及时装设计与可持续发展的关系时,张洁雯女士说道:「Juxtaposed是我们自2017年以来进行的一个项目,旨在整合可持续发展的各个层面。在策划展览和活动时,我通常不会直接给出背后意念,而希望观众在参观后能有更多的思考。因此,我们探索如何实现时装循环的闭环,鼓励使用回收面料,并将旧库存、过季商品,甚至二手衣物进行解构和重构。」 影片:

https://hk.finance.yahoo.com/video/hkfda-楊棋彬-張潔雯-探討時尚產業的未來發展-044837487.html 为座落香港感振奋,期望为本港各业投入人工智能技术 数字王国董事会主席兼行政总裁谢安先生表达他对于数字王国于香港落地时说:「我们很幸运获得香港政府的青睐,经过长时间的考虑和分析,我们相信香港是众多选择中最佳的地方。试想像一下,一个功能强大的聊天机器人,搭配逼真的面孔,其商业应用范围广泛,从教育到款待,甚至包括安老和医疗行业。假若银行的顾客与一个看起来像梅艳芳、张国荣或邓丽君的虚拟人像进行对话,定必会为香港的行业带来更有效率的改善。故此,我们需要努力投资人才、新科技,并为新一代建立更完善的基础设施系统。」 影片:

https://hk.finance.yahoo.com/video/數字王國謝安-虛擬人像技術在ai時代的戰略與願景-041000355.html Yahoo亚洲区总经理Pete Wong表示:「『Yahoo! Finance Invest Asia 2024』于首播后于全球录得超过1,500,000线上浏览量,受到各界热烈关注,足以证明高峰会的对于全球市场的重要性及其在国际上的地位。而我们作为金融资讯界的信赖领导者,Yahoo将在未来继续提供权威的行业见解和深入的市场分析。Yahoo财经还将定期举办具影响力的活动,推动行业进入全新时代,并促进亚太地区的整体经济增长。 此外,为提升用户的体验,Yahoo财经网页经已作出重大更新,带来全新面貌。 全新主页 新首页旨在帮助用户轻松导航及帮助用户快速找到所需内容,提供最新的市场洞察,并让用户探索Yahoo Finance的各种产品。首页顶部设有一个重要资讯区域,旁边是新闻区域,还有一个视频区域以提供各种引人入胜的内容。下方是投资理念区域,包含了热门升幅及热门跌幅股和最活跃股票的数据,还有主题模块和最新新闻串流。 全新定制工具栏 现在在所有页面上都可以使用定制工具栏,提供快速查询关键资讯的功能。用户可以轻松监控自己的投资组合、关注列表、报价,并访问其他Yahoo Finance的工具和服务,进一步提升他们在Yahoo Finance的导航深度。 全新改版的报价页面 报价页面经过重新设计,旨在成为有关公司、货币和其他投资工具的权威资讯来源。另外,还引入了全新的比较功能,使用户能够并排分析股票。 更全面的投资组合页面 全新的投资组合仪表板为用户提供了多个账户的全面财富概览。它会根据用户的持股、风险偏好和交易历史提供度身定制的见解。 此次重新设计旨在提供一流的工具并支持全方位的财富管理及以便有效地吸引投资者。立即探索全新网站,并在 hk.finance.yahoo.com 享受升级的体验! 想了解更多有关Yahoo Finance Invest的资讯或收看高峰会内容,请浏览:https://hk.finance.yahoo.com/splash/yahooinvest2024。 关于Yahoo Yahoo是全球顶尖的媒体和科技公司,致力于连结网民与他们的热情喜好所在。从财经、运动,到新闻、购物和游戏,我们透过值得信赖的产品、内容与技术,让全球近九亿用户更紧贴他们喜爱的事物,驱动用户每天的生活。除了服务广大网民,Yahoo也提供合作伙伴全方位解决方案,助其成长及拓展业务,并串接跨屏广告、搜寻及媒体等具有价值的连结。更多讯息欢迎浏览yahooinc.com。 传媒查询: 纵横公共关系顾问集团 Vincent Ip Tel: +852 2114-4341 / +852 5498-9705 Email: vincent.ip@sprg.com.hk Andico Tsui Tel: +852 2114-4346 / +852 6902-3831 Email: andico.tsui@sprg.com.hk



话题 Press release summary



部门 Advertising & Media, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network