爱康医疗三度荣膺北京市科技一等奖 推动髋关节发育不良诊疗技术革新

香港, 2024年11月20日 - (亚太商讯) - 在2024年11月19日举行的2023年度北京市科学技术奖励大会上，爱康医疗(01789.HK)与多家知名医疗机构合作的"髋关节发育不良诊疗关键技术的建立与应用推广"项目荣获科学技术进步一等奖。爱康医疗连续第三次获得此项殊荣，充分展现了公司在医疗科技研发领域的卓越实力。

该项目由爱康医疗联合中国人民解放军总医院、南京大学医学院附属鼓楼医院以及首都医科大学附属北京妇产医院共同实施，旨在建立和推广髋关节发育不良的诊疗关键技术。这一成就不仅彰显了爱康医疗在骨科领域的专业能力，也体现了公司在科技创新和医疗合作方面的持续贡献。

在国家杰出青年科学基金、国家重点研发计划、北京市重点科技计划等项目的支持下，项目团队面向髋关节发育不良诊疗难题，通过联合技术攻关，在髋关节假体研发和临床诊疗等方面取得重大技术突破。项目成果提供了髋关节发育不良诊疗智能手术规划、可视化手术辅助诊疗、保髋系列手术假体系统等系统化临床解决方案。项目团队开发出具有自主知识产权的16个系列髋关节产品及其配套精准工具，3项产品入选北京"新技术、新产品（服务）"名单，建立数字化生产线，累计销售110余万件；制定6项关节产品行业标准，发表论文175篇(SCI 74篇)，出版专著17部，授权专利132件。项目评价专家组评价:"项目形成了'筛-保-换-材'的诊疗关键理论与特色技术体系，实现了'婴幼儿-青少年-成年人'髋关节发育不良诊疗的全年龄段覆盖，处于国内领先、国际先进、部分成果达到国际领先水平"。

"髋关节发育不良诊疗关键技术的建立与应用推广"项目荣获2023年度北京市科学技术进步一等奖，是爱康医疗继荣获2018年度、2020年度北京市科学技术（进步）一等奖后，第三次获此殊荣！爱康医疗的此次获奖，是对其长期研发能力的高度认可。公司将继续致力于医疗科技的创新与应用，以期为患者提供更优质的诊疗服务，推动医疗行业的进步。爱康医疗在骨科领域持续深耕，持续引领国产骨科植入物产品创新发展，助推中国骨科产品做强、做大，真正体现中国骨科植入物产品的科技水平和实力，为改善亿万病患的生活品质而努力！

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