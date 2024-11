Tuesday, 19 November 2024, 21:57 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 第14届「亚洲物流航运及空运会议」圆满结束 - 吸引约 2,200名与会者 东盟及中东踊跃参与 构建强韧及永续供应链成焦点

- 超过80位航运、空运、物流及供应链的业界翘楚就行业热门议题分享真知灼见

- 会议吸引了来自超过30个国家和地区约2,200名与会者,现场交流气氛热烈

- 多个新兴市场包括东盟和中东的积极参与及支持,展示香港作为中国内地与全球市场之间「超级联繫人」和「超级增值人」的角色 香港, 2024年11月19日 - (亚太商讯) - 由香港特别行政区政府(香港特区政府)与香港贸易发展局(香港贸发局)合办的第14届「亚洲物流航运及空运会议」(ALMAC) 今日圆满结束。一连两日会议匯聚超过80位航运、空运、物流及供应链的业界翘楚,在20多场专题论坛上就业界热门议题分享真知灼见。会议吸引了来自超过30个国家和地区约2,200名与会者参与,为业界及各行业的货主提供一个共谋环球商机,建立强韧和永续的供应链平台,巩固香港的国际航空枢纽地位,以及发展香港成为高质量的绿色船用燃料加注中心的目标,提升港口的国际地位和竞争力。会议期间一共安排超过300场商贸配对活动,展示香港作为中国内地与全球市场之间「超级联繫人」和「超级增值人」的角色。 打造强韧及永续的供应链 今届会议主题是「塑造未来供应链:强韧和永续」,行业领袖针对供应链转化及市场机遇、可持续发展及绿色能源,以及创新科技等三大趋势举办多场专题论坛。现时环球形势瞬息万变,供应链正面临重大变革,高效的供应链管理在应对环球不确定性及推动企业长远发展,发挥着至为关键的作用。 在「引领业务升级:推动供应链变革」环节,亿滋国际全球生产力(基准及分析)高级总监Kalyan Chakravorty分享供应链管理的困难及机遇。他表示︰「重新设计和建立供应链的韧性时,应当把它视为一个生态系统。供应链并非由单一个人或公司营运,而是由整个生态系统中的不同部分组成。要完全复制这个生态系统并非易事,往往会遇到重重挑战。」 在同场环节,株式会社商船三井専务执行役员田村城太郎就香港作为国际航运中心分享看法。他表示︰「香港与航运业相辅相成,这亦令香港在航运业各个层面都佔有重要的地位。」 开闢贸易新路线 供应链中断显示过度集中单一供应和分销网络的脆弱性。为了建立更强韧的供应链网络,企业必须探索新的贸易路线。在「开拓新贸易路线 应对供应链挑战」环节中,香港空运货站有限公司行政总裁邝永铨分享对香港作为国际航空枢纽,与全球市场的连繫及寻觅新贸易航线的观点。他表示︰「除了商业层面,政府必须开拓新的贸易路线。以『一带一路』国家及地区为例,香港特区政府正在与这些国家密切合作。随着三跑道系统的启用,香港国际机场的货运运力在十年后将提升至每年1,000万吨,这无疑是一个重要里程碑。一直以来,香港空运货站从未停止投资,加上便利贸易的政策、非常商业友善的机场管理局,以及积极参与和合作的业界,我对未来非常乐观。」 善用科技提升物流效率 创新和数字化在优化供应链透明度及灵活性发挥着关键作用。在「创新对话:以创新和整合优化数码供应链」环节中,联合国贸易和发展技术物流司司长Shamika N. Sirimanne分享如何通过各种先进科技的无缝整合,从而优化整体物流运作和供应链管理的看法。她表示︰「与过去从蒸汽机开始的工业革命相比,我们发现这次数码革命是有所不同的。它是一个极为迅速的科技发展,那机遇相当短暂。除非你能及时把握,否则就会错失良机,这也是数码新科技带来的影响,跟以往的科技截然不同。」 发掘本地专业物流人才 运输及物流局在《现代物流发展行动纲领》中倡议筹办的《香港物流新锐大奖》2024颁奖典礼于会议第二日举行,旨在肯定在创新、高端、智慧及绿色物流等领域有出色贡献及展现卓越潜力的年青物流人才。香港特别行政区政府运输及物流局副局长廖振新担任典礼颁奖嘉宾,黄舒瑶荣获物流新星奖,叶芷彤荣获杰出专业奖,创新领导奖由杨炜标、张泰业及欧嘉威夺得。 图片下载︰https://bit.ly/3UWXTPM 由香港特别行政区政府和香港贸易发展局合办的第14届「亚洲物流航运及空运会议」(ALMAC) 圆满结束,一连两天的会议吸引来自超过30个国家及地区、约2,200名与会者参与。 亿滋国际全球生产力(基准及分析)高级总监Kalyan Chakravorty。 株式会社商船三井専务执行役员田村城太郎。 香港空运货站有限公司行政总裁邝永铨。 联合国贸易和发展技术物流司司长Shamika N. Sirimanne。 《香港物流新锐大奖》致力表彰和鼓励年青物流人才。 会议一共安排超过300场商贸配对活动,展示香港作为中国内地与全球市场之间「超级联繫人」和「超级增值人」的角色。

亚洲物流航运及空运会议:https://www.almac.hk/main/en/ 传媒查询 新闻界如有查询,请联络: 圆通财经公关:

姚家楹 电话:(852) 3428 5690 电邮:ayiu@yuantung.com.hk

蔡纬邦 电话:(852) 3428 2360 电邮:echoi@yuantung.com.hk 香港贸易发展局传讯及公共事务部:

苏显博 电话:(852) 2584 4049 电邮:stanley.hp.so@hktdc.org

刘茸 电话:(852) 2584 4472 电邮:clayton.y.lauw@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



话题 Press release summary



部门 展会, Transport & Logistics, 本地

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network