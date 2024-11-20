健倍苗苗公布二零二五财年中期业绩 纯利飙升53.4%至95.9百万港元



业绩亮点 - 收益增长22.1%至约4.0亿港元

- 毛利上升20.3%至约2.1亿港元

- 权益持有人应占综合溢利增长53.4％至95.9百万港元

- 中期股息每股5.50港仙，同比增长59.4%

- 凭借有效的整合及营销策略，旗舰品牌何济公及保济丸实现强劲增长

- 浓缩中药颗粒剂业务展示稳健增长势头，为经营业绩带来贡献 香港, 2024年11月19日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗（保健）有限公司 （「健倍苗苗」或「公司」；股份代号：2161，连同其附属公司统称「集团」）为香港品牌保健品的领先营销商及分销商，集团今天公布截至二零二四年九月三十日止六个月（「二零二五财年中期」或 「报告期」）的中期业绩。 报告期内，集团的品牌医疗保健业务表现出色。收益总额录得约4.0亿港元，较去年同期显著增长22.1%。集团的毛利为2.1亿港元，同比增长20.3％。于二零二五年财年上半年，权益持有人应占综合溢利增长53.4% 至95.9百万港元。 集团优秀的表现主要受惠于集团旗舰品牌的强劲销售势能，尤其是品牌药分部的何济公和品牌中药分部的保济丸。此外，集团的浓缩中药颗粒业务持续增长也提供进一步支持。这样的亮眼表现反映集团的线下及线上渠道销售及营销策略行之有效，从而把握品牌消费保健产品于香港、澳门及大湾区市场的增长潜力。 董事会宣派中期股息每股5.50港仙，同比增长59.4%。 各分部均录得显著增长 品牌药分部的销售收益增长23.9％，主要受惠于何济公产品持续的销售势头。作为止痛退烧药非处方类别中领先的家用品牌，何济公透过精准品牌营销及销售计划巩固其市场占有率。该品牌加强社交媒体运营，特别是在小红书及抖音等平台上，以提高其对年轻群体的吸引力，顺应数字化趋势，并扩大其在中国内地年轻消费者当中的影响力。 品牌中药分部销售收益增长17.9％，主要受保济丸的强劲表现及浓缩中药颗粒业务的持续增长所带动。作为提升品牌知名度的持续策略其中一环，保济丸在销售高峰期间策略性地播出由知名歌手王菀之担任品牌大使的电视广告，以加深消费者的印象。此外，保济丸亦成为热门TVB节目《中年好声音3》的冠名赞助商，向广大电视观众进一步宣传品牌。 健康保健品分部的销售收益增长38.9％。该增长主要受Oncotype DX安可待乳癌基因表现检测 ("Oncotype DX") 的稳步增长，加上集团扩大产品组合及加强针对大众健康市场的营销力度所带动。Oncotype DX在香港及澳门的医疗专业人士中已获得越来越高的认可度，特别是在公营界别。为进一步支持增长，集团与香港乳癌基金会合作推出一项患者护理计划，向检测结果显示需要接受进一步化疗的公立医院病人提供费用报销。 扩展跨境电子商务及传统中药行业 集团在拓展线上业务方面取得进展，尤其是跨境电子商务平台，同时策略性地进行部署，把握香港及大湾区持续增长的传统中药行业机遇。此外，集团就何济公、保济丸、浓缩中药颗粒产品及雅各臣药业在已于天猫国际开设旗舰店，以加强品牌知名度及扩大在中国内地的覆盖范围。此等措施显著提升集团于内地消费者群中的品牌知名度及形象。 健倍苗苗行政总裁黄一伟先生表示：「尽管报告期内零售环境充满挑战，该集团仍然通过丰富的产品组合、有效的品牌管理及强大的商业执行实现斐然成绩，尤其是在我们的旗舰品牌方面取得了显著成功。 展望未来，我们对集团的策略定位持乐观态度，并对持续增长充满信心。多个主要市场因素，包括久坐的生活方式、生活水平提升带来更高健康意识及人口老龄化，共同促进了消费者健康需求的增长动力。我们致力于卓越营运及增长策略，专注于丰富产品组合、加强商业能力以及扩大销售平台及地理覆盖范围。」 有关健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代号：2161） 健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的行销专业知识并具备深厚的制药背景，秉承产品功效和品质至上的优良传统，在行业内定位独特，致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商，集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品，包括品牌药、品牌中药及健康保健品，其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「德国秀碧除疤膏」、「美德玛宝儿除疤啫喱」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」、「十灵丹」、「十灵油」及「镇痛霸祛风活络油」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年 5月27日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情，请浏览：www.jbmhealthcare.com.hk



话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

