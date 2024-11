第四范式前三季度平台业务增长50.2% 超40款AI产品提供强增长动力

香港, 2024年11月19日 - (亚太商讯) - 北京第四范式智能技术股份有限公司(“第四范式”或“公司”,股份代号:6682.HK)发布2024年截至9月30日期间核心业务进展,今年前三季度营收人民币32.18亿元,同比增长26.1%;毛利人民币13.50亿元,同比增长12.5%。 公司核心业务先知AI平台业务显著增长,收入人民币21.71亿元,同比增长50.2%。据国际权威研究机构国际数据公司(“IDC”)报告数据显示,第四范式连续六年稳居中国机器学习平台市场份额第一。 公司持续优化先知AI平台中AI Agent、GPU资源池化等多项关键能力,已实现算力层、平台层、模型层、应用层等端到端的能力供给。并通过“先知 Inside 模式”,高效打造了40馀款人工智能产品矩阵,极大拓展产业生态及人工智能赋能千行万业的应用边界。 前三季度第四范式客户服务深度和用户粘性不断提升,继续深耕交通运输、能源电力、金融、运营商等重点行业,期间企业总用户数224个,标杆用户群体平均营收贡献为人民币1,487万元(标杆用户:全球财富500强企业或上市公司)。 核心业务增长50.2%,“先知Inside模式”40款AI产品为长期增长提供动力 第四范式先知AI平台,是公司所有业务的内核。前三季度,第四范式行业大模型开发及管理平台“先知AI平台5.0”已实现算力层、平台层、模型层、应用层等端到端的能力供给。先知AI平台持续优化其AI Agent、GPU资源池化、模型统一纳管等多项关键能力,同时开展生成式AI与各类生态产品、解决方案的深度结合,推动生成式AI落地进程。 例如,AI Agent 提升了复杂推理及执行的精准度,并覆盖大模型Agent设计、开发、调试、发布、运营分析、自学习优化的全流程,为Agent生产应用提供稳定可靠保障;此外,公司也进一步提升AI Coding类产品在企业侧产品功能及应用效果,降低开发门槛、提升代码开发效率,实现了改造企业软件交互方式、及规模化打造AI应用的目标。 公司继续创新AI商业应用模式,通过“先知Inside模式”,规模化构建可应用不同场景的人工智能产品,截至2024年9月30日,在该模式下,公司已累计打造40馀款人工智能产品,囊括智慧滑鼠解决方案、智能会议解决方案、vGPU、AI Data Foundry、大模型工具链、搜广推一体化平台“天枢”、大模型纳管平台Model Hub、智慧问数、AI数位人视频合成平台、文档数字化管理平台Smart Archive 2.0、AI+5G视频营销、AI质检系统、三维扫描建模设备等多款人工智能产品,在企业中形成了规模化应用,拓宽先知AI平台的行业覆盖空间,为公司未来业务发展提供长期增长动力。 AI Agent赋能多款解决方案,规模化打造标杆意义行业大模型 本期间,第四范式进一步拓展技术、产品在多行业及场景的覆盖度及渗透率。在产品功能迭代方面,公司将AI Agent能力加入到AIGS Builder、AIGS CodeX、及多款智能硬体解决方案中,让产品获得解决更加复杂的推理和执行能力。且基于强化学习技术的AI Agent形成了自学习闭环,用户使用越多,模型推理能力越强,执行能力越准确。 本期间,公司携手标杆用户联合打造了一批具有示范意义的行业大模型,并加速推动人工智能技术在千行百业的规模化应用。在交通运输领域,与全球领先的港口集团合作构建港口供应链大模型,为实现港口供应链综合服务转型提供智能化能力输出,推动大模型在港航领域及周边业态的可持续应用发展;在学术翻译领域,公司与现代出版机构合作共建国内首个出版专业大模型,使大模型的翻译水准达到学术出版级别,较通用大模型在专业书籍的 BLEU(BLEU:机器翻译的主流评估标准,主要通过对比机器翻译结果与人工参考翻译之间的相似度来评价翻译质量)提升 30% 以上,满足学术垂直领域的高准确度翻译需求。



