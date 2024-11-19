可持续内生增长 晶科电子处价值洼地

香港, 2024年11月19日 - (亚太商讯) - 伴随四季度港股IPO市场景气度回升，年度 「超购王」晶科电子（2551.HK）的凭借惊艳表现，成为市场瞩目的焦点。高达5,678倍的公开发售认购倍数，不仅打破了科技类企业港股IPO的历史记录，也让公司成为港股IPO史上仅次于毛记葵涌的唯二超过5,000倍的新股。目前晶科电子股价位于4元区间，仍处价值洼地，看涨未来长期估值。

根据公司招股书，未来三年，公司也拟根据业务运营及现金流量状况采用不低于派息年度净利30%的派息率，该派息政策可见公司对于自身盈利能力和可持续发展的信心，进一步奠定了投资者长期持有公司标的的信心。

同时，公司能够获得资本市场青睐，与晶科电子领先的行业地位、稳健的基本面及远阔的发展前景密不可分。作为LED智能视觉行业头部企业，公司深入布局高成长性确定性强的优质赛道，技术能力位于全球创新先进行列，在汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大高增长的LED细分市场，显现出加速兑现的态势。当前国家以旧换新家电、汽车等政策性补贴加码，全国相关消费热度维持高水平。市场对新型显示的需求显著增加，晶科电子产能全满，业绩额有足够市场支撑。据市场消息，10月晶科电子在汽车智能视觉领域的销售额或将创下新纪录。

「LED+」技术赋能，高筑竞争壁垒

受益于LED技术进步及LED产品广泛应用，LED智能视觉行业已逐步向「LED+」技术的转变。「LED+」技术将LED技术与电子控制、软件、传感器及光学等相结合，为行业发展设定了新轨迹。根据广东省照明学会的资料，「LED+」技术已成为行业规范，被行业广泛采用，并受机构及实体广泛引用。

利用在LED芯片和封装技术方面的前期积累及成就，晶科电子开发出广泛的技术。公司的技术包括涵盖倒装LED技术及先进光电半导体封装技术的基础技术，及针对特定应用领域而开发的特定产品技术。基于独具优势的专有技术，公司持续加强自主研发，形成了一套全面的知识产权保护体系。截至最后实际可行日期，公司在多个国家拥有376项专利，研发成果丰硕。

基础技术方面，晶科电子是早期从事倒装LED技术开发的领先公司之一，其基于倒装芯片结构的LED产品，具有热传导能力强、耐用性高、可靠性好及光效高的优势，在行业内始终表现出卓越的性能、高生产良率及高质量。同时，公司掌握多种先进光电半导体封装技术的核心技术，其中包括先进白光封装光转换技术、先进LED集成封装技术及高端LED器件封装技术。

针对特定产品的技术方面，于过去几年，晶科电子以先进的基础技术为依托，专注于LED应用关键技术的开发，涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示。由此，公司成功开发了针对智能车灯、车规级LED器件和模组、高端LED照明及新型显示的多种针对特定产品的技术。

后续，晶科电子将专注「LED+」创新，实现技术突破。一方面，持续构建「LED+」核心技术体系，加速前沿技术研发，保持技术先进性。另一方面，将预判市场需求显现节奏，战略性布局传感器、激光雷达、控制器技术，加大对前沿技术和产品的持续研发投入，强化竞争优势。

一流客户群助力业务扩张，汽车智能视觉或创新高

由于车规级器件、模组以及汽车视觉产品及系统的技术开发要求严苛、设备投资巨大且体系认证门槛较高，汽车智能视觉市场具有较高进入门槛。已经在行业站稳脚跟的晶科电子，凭借卓越的研发实力及稳定的产品质量，形成了稳定客户群。

近日，晶科电子获三星电子面向全球合作伙伴颁发的"最佳外驻社"称号及荣获海信授予的"品质改进奖"等。这些奖项充分肯定了晶科电子在2024年度支持客户业务发展中的突出表现和卓越贡献，不仅彰显了晶科电子专业高效的客户服务支持能力，更体现了晶科电子为客户持续创造显著价值的实力。

业界的良好声誉和知名度加持下，晶科电子稳步扩大业务规模，与客户构建了长期合作关系。公司的客户及终端用户包括昕诺飞（曾用名飞利浦照明）、三星、松下、丰田合成等国际一线照明公司，以及海信、TCL、创维、长虹、LG及三星等知名电视品牌。此外，公司已与二十余家国内汽车主机厂、汽车品牌及一级供应商建立合作关系，包括吉利汽车、领克、极氪、精灵、路特斯、广汽、长安汽车、理想汽车等行业领导者。

随着客户群的不断扩张，近年来，晶科电子业绩节节攀升，实现量与质的双重提升。自2021年至2023年，公司收入从人民币13.88亿元增至18.58亿元，复合年增长率为15.7%；毛利润从人民币2.28亿元增至3.39亿元，复合年增长率为21.9%。2024年前五个月，公司收入、毛利润及经调整净利润分别同比增长35.0%、47.9%及465.3%，优秀盈利能力支撑业绩高成长。

消费者节能环保意识的提高，以及利好政策和法规的实施，推动LED智能视觉成为全球各国战略性新兴产业之一。根据灼识咨询预计，全球LED智能视觉行业的市场规模到2028年将增长至2,872亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为8.4%。中国拥有全球最大的LED智能视觉产业，预计于2028年，该市场收入将达到人民币6,792亿元，2023年至2028年的复合年增长率为9.1%。

高价值、高增长的LED智能视觉行业，孕育着无限的潜力和机遇。汽车智能视觉、高端照明及新型显示正是行业中尚未饱和且最具潜力的市场，堪称最具贝塔效应的黄金赛道。基本面与贝塔的共振，将最大化地释放阿尔法效应，为晶科电子带来高确定性的内生增长，短期股价波动无法影响其市场预期。晶科电子将以穿越周期之力，践行长期主义的精髓。

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