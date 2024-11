Tuesday, 19 November 2024, 18:19 HKT/SGT Share: 可持续内生增长 晶科电子处价值洼地

香港, 2024年11月19日 - (亚太商讯) - 伴随四季度港股IPO市场景气度回升,年度 「超购王」晶科电子(2551.HK)的凭借惊艳表现,成为市场瞩目的焦点。高达5,678倍的公开发售认购倍数,不仅打破了科技类企业港股IPO的历史记录,也让公司成为港股IPO史上仅次于毛记葵涌的唯二超过5,000倍的新股。目前晶科电子股价位于4元区间,仍处价值洼地,看涨未来长期估值。 根据公司招股书,未来三年,公司也拟根据业务运营及现金流量状况采用不低于派息年度净利30%的派息率,该派息政策可见公司对于自身盈利能力和可持续发展的信心,进一步奠定了投资者长期持有公司标的的信心。 同时,公司能够获得资本市场青睐,与晶科电子领先的行业地位、稳健的基本面及远阔的发展前景密不可分。作为LED智能视觉行业头部企业,公司深入布局高成长性确定性强的优质赛道,技术能力位于全球创新先进行列,在汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大高增长的LED细分市场,显现出加速兑现的态势。当前国家以旧换新家电、汽车等政策性补贴加码,全国相关消费热度维持高水平。市场对新型显示的需求显著增加,晶科电子产能全满,业绩额有足够市场支撑。据市场消息,10月晶科电子在汽车智能视觉领域的销售额或将创下新纪录。 「LED+」技术赋能,高筑竞争壁垒 受益于LED技术进步及LED产品广泛应用,LED智能视觉行业已逐步向「LED+」技术的转变。「LED+」技术将LED技术与电子控制、软件、传感器及光学等相结合,为行业发展设定了新轨迹。根据广东省照明学会的资料,「LED+」技术已成为行业规范,被行业广泛采用,并受机构及实体广泛引用。 利用在LED芯片和封装技术方面的前期积累及成就,晶科电子开发出广泛的技术。公司的技术包括涵盖倒装LED技术及先进光电半导体封装技术的基础技术,及针对特定应用领域而开发的特定产品技术。基于独具优势的专有技术,公司持续加强自主研发,形成了一套全面的知识产权保护体系。截至最后实际可行日期,公司在多个国家拥有376项专利,研发成果丰硕。 基础技术方面,晶科电子是早期从事倒装LED技术开发的领先公司之一,其基于倒装芯片结构的LED产品,具有热传导能力强、耐用性高、可靠性好及光效高的优势,在行业内始终表现出卓越的性能、高生产良率及高质量。同时,公司掌握多种先进光电半导体封装技术的核心技术,其中包括先进白光封装光转换技术、先进LED集成封装技术及高端LED器件封装技术。 针对特定产品的技术方面,于过去几年,晶科电子以先进的基础技术为依托,专注于LED应用关键技术的开发,涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示。由此,公司成功开发了针对智能车灯、车规级LED器件和模组、高端LED照明及新型显示的多种针对特定产品的技术。 后续,晶科电子将专注「LED+」创新,实现技术突破。一方面,持续构建「LED+」核心技术体系,加速前沿技术研发,保持技术先进性。另一方面,将预判市场需求显现节奏,战略性布局传感器、激光雷达、控制器技术,加大对前沿技术和产品的持续研发投入,强化竞争优势。 一流客户群助力业务扩张,汽车智能视觉或创新高 由于车规级器件、模组以及汽车视觉产品及系统的技术开发要求严苛、设备投资巨大且体系认证门槛较高,汽车智能视觉市场具有较高进入门槛。已经在行业站稳脚跟的晶科电子,凭借卓越的研发实力及稳定的产品质量,形成了稳定客户群。 近日,晶科电子获三星电子面向全球合作伙伴颁发的"最佳外驻社"称号及荣获海信授予的"品质改进奖"等。这些奖项充分肯定了晶科电子在2024年度支持客户业务发展中的突出表现和卓越贡献,不仅彰显了晶科电子专业高效的客户服务支持能力,更体现了晶科电子为客户持续创造显著价值的实力。 业界的良好声誉和知名度加持下,晶科电子稳步扩大业务规模,与客户构建了长期合作关系。公司的客户及终端用户包括昕诺飞(曾用名飞利浦照明)、三星、松下、丰田合成等国际一线照明公司,以及海信、TCL、创维、长虹、LG及三星等知名电视品牌。此外,公司已与二十余家国内汽车主机厂、汽车品牌及一级供应商建立合作关系,包括吉利汽车、领克、极氪、精灵、路特斯、广汽、长安汽车、理想汽车等行业领导者。 随着客户群的不断扩张,近年来,晶科电子业绩节节攀升,实现量与质的双重提升。自2021年至2023年,公司收入从人民币13.88亿元增至18.58亿元,复合年增长率为15.7%;毛利润从人民币2.28亿元增至3.39亿元,复合年增长率为21.9%。2024年前五个月,公司收入、毛利润及经调整净利润分别同比增长35.0%、47.9%及465.3%,优秀盈利能力支撑业绩高成长。 消费者节能环保意识的提高,以及利好政策和法规的实施,推动LED智能视觉成为全球各国战略性新兴产业之一。根据灼识咨询预计,全球LED智能视觉行业的市场规模到2028年将增长至2,872亿美元,2023年至2028年的复合年增长率为8.4%。中国拥有全球最大的LED智能视觉产业,预计于2028年,该市场收入将达到人民币6,792亿元,2023年至2028年的复合年增长率为9.1%。 高价值、高增长的LED智能视觉行业,孕育着无限的潜力和机遇。汽车智能视觉、高端照明及新型显示正是行业中尚未饱和且最具潜力的市场,堪称最具贝塔效应的黄金赛道。基本面与贝塔的共振,将最大化地释放阿尔法效应,为晶科电子带来高确定性的内生增长,短期股价波动无法影响其市场预期。晶科电子将以穿越周期之力,践行长期主义的精髓。



