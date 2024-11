Tuesday, 19 November 2024, 10:28 HKT/SGT Share:

来源 BDO 第六届BDO环境、社会及管治大奖提名踊跃 - 获超过110间上市公司申请创六年新高 “碳中和”再度成为主题大奖

香港, 2024年11月19日 - (亚太商讯) - 全球第五大会计及谘询网络BDO自2018年起举办BDO环境、社会及管治大奖,鼓励企业将可持续发展纳入业务模式,藉以承担社会责任,是可持续发展的倡导者。大奖成立至今踏入第六年,提名反应成历年之冠,接获超过110家公司参选。BDO将一如既往推动企业在环境、社会及管治(ESG)方面的发展,藉大奖表彰在ESG各个领域表现卓越的香港上市公司,并鼓励更多企业一同为更环保、更能应对气候变化的未来而努力。 BDO ESG大奖一直广受上市公司的支持,今届提名反应一如以往热烈,得奖名单将于2024年12月11日举行的BDO环境、社会及管治大奖颁奖典礼宣布,组别包括"ESG最佳表现大奖"、"最佳ESG报告大奖"、"ESG年度大奖"、"主题大奖"及"ESG突出表现大奖 - H股公司"奖项。 今年的主题大奖继续聚焦表扬于"碳中和"方面体现最佳实践的上市公司,强调企业于减缓气候变化及塑造零碳、更环保、更能应对气候变化的未来所发挥的关键作用。凡致力推动实现"净零"碳排放并于以下范畴表现出色的公司,均合资格竞逐"主题大奖":



I.年度最大的碳排放减幅(绝对与强度);

II.本年度推出的减排措施能够长远显著有效减少商业活动的碳排放;及

III.订立的长期愿景及实际行动能够达到实现"碳中和" 立信德豪董事兼风险谘询服务总监郑文汉表示:"我们非常高兴,本年度BDO环境、社会及管治大奖继往开来,今年更破纪录收到过百间上市公司提名,反应热烈,反映越来越多企业关注可持续发展,并实实在在将ESG原则和气候变化融入其业务策略。虽然企业越来越重视ESG及气候变化问题,但BDO作为可持续发展的倡导者,期望借此年度大奖,持续对外宣扬有关议题的重要性, 一方面表扬在ESG方面有杰出表现并兑现ESG承诺的企业,另一方面,推动更多企业为成就零碳未来而作出更多努力。" 2024年4月19日,香港交易所公布有关气候信息披露规定的谘询总结,并刊发《香港交易所环境、社会及管治框架下气候信息披露的实施指引》。参照《国际财务报告准则S2号 - 气候相关披露》("IFRS S2"),香港交易所《环境、社会及管治报告守则》("《ESG守则》") 将自2025年1月1日起,分阶段引入针对发行人的强制气候相关披露要求, 进一步提升香港金融行业对气候相关披露的质素、一致性和可比性。通过与国际标准保持一致及提供减轻负担的选项,鼓励发行人在不增加不必要负担的情况下披露相关信息。 郑文汉补充:"气候变化、全球暖化等是全球人类共同面对的严峻问题。要成功应对此等环境问题,除了有赖政府推出的各项举措,如《香港气候⾏动蓝图 2050》、香港联合交易所有限公司持续更新上市公司气候风险报告规定,更需要整个社会及企业共同支持及落实减少碳排放量,推动香港绿色可持续发展。BDO深信,守护和确保全人类共享可持续未来的使命需要各界企业由心出发,了解其在业务上推行长期净零碳排放的责任和重要。企业制定清晰而有效的碳中和蓝图,可逐步实现其减碳承诺, 为持份者及下一代创造持续的长远价值,提升香港的绿色金融认可度并巩固香港作为投资者至可信赖及领先金融枢纽的地位。" [1] 《主板上市規則》/《GEM上市規則》,原名為《環境、社會及管治報告指引》。 编辑垂注 有关香港立信德豪会计师事务所有限公司 (BDO Limited) 香港立信德豪会计师事务所有限公司是BDO会计师事务所国际网络的香港成员所。BDO国际网络遍布全球166个国家及地区,透过逾1,770多个办事处及超过115,600多名专业人员,在世界各地提供财务谘询服务。立信德豪自1981年在香港成立,致力透过全面的专业服务协助企业成长。专业服务包括审计服务、风险谘询服务、专项谘询服务及税务服务。有关详情,可参阅网站

