GTDC 峰会亚太区亮点：IT 分销商在数字化转型中的角色

新加坡, 2024年11月19日 - (亚太商讯) - 今天，IT 分销和科技供应商领域的顶级高管齐聚首届 GTDC 亚太峰会 2024，探讨这些关键领域的当前状况和未来前景。此次峰会强调了分销商在扩展新兴技术销售和采用方面的重要作用，以及通过数字市场和与超大规模服务商的联盟创造新机遇的必要性。

Frank Vitagliano 在首届 GTDC 亚太峰会开幕式上强调了分销价值的日益提升。

亚太区的广阔规模和经济、文化多样性需要本地专业知识。随着供应商采用不同的方法来管理渠道，他们越来越依赖分销商来支持新兴市场，同时将内部资源集中在更成熟的市场。这一策略拓宽了分销的覆盖面，特别是在直接覆盖效率较低的地区，并代表着通过合作伙伴关系优化资源协调的更广泛趋势。

“分销商处于理想的位置，可以弥合复杂的区域和国家间的动态，利用本地代表的文化和语言敏锐度来最好地支持供应商和合作伙伴的目标。专注于赋能计划和关系建设，分销商能够创造战略价值，确保先进技术在亚太地区的成功应用，”GTDC 首席执行官 Frank Vitagliano 表示。

东南亚和印度的 IT 支出正在加速增长，中小企业通过云软件、网络安全和物流投资来推动数字化转型。这种数字化转型带来了对云基础设施、托管服务和强大安全解决方案的更高需求。同时，根据 IDC 的数据，人工智能的采用进一步推动了该地区的技术势头，预计到 2027 年该领域的支出将达到 780 亿美元，年增长率为 25%。分销商在推动这些技术进步的同时，改进了客户体验，并提高了这些关键领域的运营效率。

在该地区人才短缺尤其严重的关键领域，如 AI、销售和技术支持方面，供应商还依赖分销商来满足日益增长的需求。

分销商在满足这些需求的同时，通过先进的数据分析技术解锁了新的机会。Channelnomics 的首席执行官 Larry Walsh 强调了这些组织在识别“空白市场”和扩展合作伙伴网络方面的能力。他指出：“虽然数据提供了方向，但其真正的价值在于将洞察转化为合作伙伴的可执行策略。分销商在重新定义市场进入模式方面发挥了关键作用，引导合作伙伴进行能够增强业务的互动，并最大化渠道潜力。

亚太峰会的其他精彩亮点

峰会重点探讨了 IT 分销的动态变化，强调了东南亚和印度在全球科技行业中的日益重要性。主要议程包括：

EIU 的 John Marrett 发表了关于快速扩展的市场的演讲，描述了技术创新如何改变企业和社区。他深入分析了货币和财政政策的变化、汇率波动及国际金融机构的活动对亚太区 IT 社群的影响。

IDC 的 Avneesh Saxena 展示了创新如何影响全球 IT 关系并为渠道创造新的机遇。他强调了关键行业趋势、障碍及投资情况，并探讨了合作伙伴、供应商和分销商之间不断发展的动态关系。

Channelnomics 的 Larry Walsh 分析了供应商与分销商关系中常被忽视的要素，并分享了他们与 GTDC 合作发布的新研究的关键发现。该报告聚焦亚太地区，向供应商展示了如何最大化分销关系的价值。

Vitagliano 主持了一个高级分销高管小组讨论，参与者包括 VST ECS 的 William Ong、Redington Limited 的 V.S. Hariharan、Ingram Micro 的 Luis Lourenco、TD SYNNEX 的 Jaideep Malhotra 和 Westcon-Comstor 的 Patrick Aronson。小组成员重点介绍了区域分销商如何创新，创建推动新技术应用的项目，优化市场进入策略并增强其他业务活动。

下一场 GTDC 全球活动是 GTDC 北美峰会，将于 2025 年 2 月 19 日至 20 日在加利福尼亚州奥申赛德的 Mission Pacific & Seabird Resort 举行。更多详细信息将很快公布。

关于 GTDC

全球技术分销委员会 (GTDC) 是一个行业联盟，代表了全球领先的科技分销商。GTDC 成员通过多样化的业务渠道推动全球产品、服务和解决方案的年销售额约 1600 亿美元。GTDC 会议支持战略供应链合作伙伴关系的发展和扩展，不断满足供应商、终端客户和分销商在快速变化的市场中的需求。GTDC 成员包括 AB S.A (华沙证券交易所: ABPL)、Arrow Electronics (纽约证券交易所: ARW)、CMS Distribution、Computer Gross Italia (米兰证券交易所: SES)、D&H Distributing、ELKO、Esprinet (米兰证券交易所: PRT.MI)、Exclusive Networks (巴黎证券交易所: EXN)、Exertis、Infinigate、Ingram Micro (纽约证券交易所: INGM)、Intcomex、Logicom (塞浦路斯证券交易所: LOG)、Mindware、Redington Limited (孟买/国家证券交易所: Redington)、Siewert & Kau、SiS Technologies (香港证券交易所: 0529)、Tarsus、TD SYNNEX (纽约证券交易所: SNX)、TIM AG、VSTECS Holdings 和 Westcon-Comstor。

GTDC 媒体联系方式:

Anita Lussenburg

Tel +31621585878

Mail: alussenburg@gtdc.eu

资料来源: Global Technology Distribution Council

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network