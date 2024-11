Monday, 18 November 2024, 16:11 HKT/SGT Share: Robotaxi及车路云概念进入车展"视线" 如祺出行以"运营+数据"加速智驾技术迭代及商业化落地

香港, 2024年11月18日 - (亚太商讯) - 从车展看车,到车展看技术。在汽车产业变革进入"智驾"深水区的当下,11月15日开幕的广州车展,各大车企除了拼新车,还积极比拼最新的智驾技术。 其中,广汽集团旗下智慧出行平台、国内Robotaxi第一梯队公司如祺出行在智驾展示上相当"抢眼"。这个在今年7月上市的"Robotaxi第一股"出行平台发布了其基于自动驾驶运营和自动驾驶资料解决方案构建的数据闭环飞轮,包括Robotaxi运营落地最新进展,以及自研众源地图、4D标注等技术、工具及解决方案的最新成果,向公众展示出行平台凭借丰富出行场景与数据优势,通过"运营+数据"加速智驾技术研发迭代及商业化落地的能力。 据透露,截止至2024年10月底,如祺出行接入运营的Robotaxi已经超过280辆,自营Robotaxi车队规模超过50辆,覆盖1800余个站点,Robotaxi服务运营累计超过3万小时,安全运营里程近90万公里。 智驾进入"大模型时代" Robotaxi将迎来商业进展 今年全球自动驾驶领域热度非凡。在国内,多家自动驾驶概念科技公司先后IPO,10月份特斯拉发布Robotaxi,更进一步让Robotaxi出圈进入普通人的视野。自动驾驶进入加速商业化落地的新阶段。 随着智驾进入"端到端"和"大模型"时代,云计算、大数据、人工智慧、地图等成为智慧驾驶时代"基础设施",扎实的技术和生态合作正变得日益重要。 今年上市的智驾科技公司速腾聚创、如祺出行、地平线、文远知行等招股书均显示,对比特斯拉的"自运营"模式,中国市场或认为通过开放合作联合推进自动驾驶发展落地或是较可行的模式。车企、出行平台及技术公司的三方优势互补,有望能加快自动驾驶技术的商业化落地,其中又以Robotaxi的发展速度及商业化进程最为明显。 长期关注Robotaxi领域的分析人士认为,全球Robotaxi服务有望在2026年左右实现商业化,中国预计市占率约占全球市场一半以上,市场规模在2025年预计达到2亿美元,2030年达到390亿美元。 根据《智慧汽车行业专题报告》预测,自运营与聚合型模式或成Robotaxi中长期竞争力玩家。报告提到,预计2026年为国内Robotaxi起量的质变元年,当年渗透率0.2%,客单价下滑至26元/次,全行业Robotaxi保有量提升至10万辆左右,日均订单提升至1台+,用户初步接受。2027~2030年行业迅速变化,Robotaxi渗透率快速提升,保有量由10万台增加至300万台左右(考虑自2029年起的规模化淘汰),同步伴随客单均价持续下滑至低于出租/网约车,年化订单总数200亿单以上,规模化运营或将完全落地。 作为国内Robotaxi主要玩家之一,如祺出行截至2024年10月底,平台运营的Robotaxi超过280辆,其中自营Robotaxi车队规模超过50辆,服务已运营累计超过30000小时,覆盖1800余个网站,完成近900000公里安全运营里程。公开信息显示,该公司在2022年推出开放式Robotaxi运营科技平台,成为全球首个有人驾驶网约车与Robotaxi服务商业化混合运营的出行平台。 市场观点认为,政策门槛的放宽预期将有效支持Robotaxi技术进步及规模化降本。截至2024年6月,我国已有51个城市出台自动驾驶试点示范政策,其中,北京、深圳、广州、上海、重庆、武汉、杭州七城已发放无人车资质,进入全无人商业化试点阶段。 为推动Robotaxi大规模商业化落地,多地形成了由"车企+自动驾驶企业+出行服务平台"形成的"金山角"合作模式。在这一模式中,自动驾驶企业提供Robotaxi的软硬体解决方案,车企负责整车的量产,而出行服务平台则提供服务场景。这一模式在如祺出行Robotaxi进展中得到体现。 公开信息显示,如祺出行出行业务在粤港澳大湾区用户渗透率超过45%,且广汽集团、滴滴自动驾驶、文远知行、小马智行等是其主要股东。目前,如祺Robotaxi已经在广州南沙、深圳宝安、南山、横琴粤澳深度合作区开展示范运营。 2024年6月,广汽集团成为全国首批获准开展L3自动驾驶上路通行试点的车企之一,如祺出行作为该试点智慧网联汽车使用主体,也是全国首批获准试点的出行科技平台。近日,广州成为全国首个车联网常态化运营车辆规模破万的城市,而如祺出行为广州贡献了超过九成的搭载C-V2X车载终端(OBU)的运营车辆。 从Robotaxi到"车路云一体化"概念 数据价值凸显、将加速智驾技术迭代 受智驾价值提升的持续带动,车路云、AI、数据要素、Robotaxi等相关概念板块在今年以来在资本市场的关注热度持续攀升。国泰君安近期研报指出,Robotaxi行业迎来关键技术突破,且预计Robotaxi产业链完成自产自研,Robotaxi未来技术进步与商业模式进步将同步进行。 随着"车路云一体化"趋势确定性的持续提升,自动驾驶领域目前普遍共识是,好模型需要高品质的数据,资料采集、标注、存储、管理到应用的全流程数据解决方案将成为推动智驾技术迭代最重要的环节之一。而像如祺出行、滴滴等拥有大量车辆运营能力且已布局Robotaxi的出行平台,被预期将是最容易具备全流程数据闭环能力优势的公司。 如祺出行本次发布的基于自动驾驶运营和自动驾驶数据解决方案构建的数据闭环飞轮,具体展示了该公司面向智驾产业链推出的、包括自主研发众源地图及4D标注等在内的"自动驾驶数据解决方案",显示出行平台具备了以运营及数据加速智驾技术研发迭代及商业化落地的优势与能力。 据了解,如祺众源地图技术将地图更新的重心从传统的中心化绘制方式转移到了车辆感知的分散式上传,车辆在行驶过程中收集道路信息并上传至云端,在云端完成地图绘制,拥有低成本、高即时性、羽量级、高度自动化的特点,重新定义了自动驾驶地图服务。 而在数据标注领域,如祺出行目前已形成稳定、高效的生产能力,拥有广东和江苏两大自营标注基地,拥有1667平方米标注场地,600多个弹性人力供应链,月标注产能在50万帧以上。如祺4D标注解决方案则是在传统3D静态标注的基础上,增加了时间维度,通过云端大模型实现路面要素高度自动化标注,拥有目标跟踪标注、迭帧时序标注等一系列效率工具,较传统静态标注可以节省60%的人工标注成本。



