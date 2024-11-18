军事金属公司完成欧洲棕地锑项目的收购



温哥华, 2024年11月17日 - (亚太商讯) - 军事金属公司（Military Metals Corp.） (CSE: MILI) (OTCQB: MILIF) (FSE: QN90)（简称“公司”或“军事”）很高兴宣布，其已完成先前披露的交易。根据该交易，公司全资子公司1509149 B.C. Ltd.与1458205 B.C. Ltd.（简称“目标公司”）合并，从而使公司获得合并实体100%的已发行和流通普通股（简称“交易”）。 在本次交易中，公司向目标公司的股东发行了10,000,000股公司普通股（简称“公司股份”），每股发行价格被视为0.56美元。此前曾计划由公司承担目标公司在3,499,997份认股权证方面的义务，这些认股权证在交易完成时可转换为公司股份。然而，交易各方已对条款进行了修订，公司不再承担该项义务。根据适用的加拿大证券法律，此次发行的公司股份不受转售限制。 关于项目： 通过此次交易，公司收购了位于斯洛伐克的三个矿产勘探项目：Trojarová 锑金项目、Tiennesgrund 锑金项目和 Medvedi 锡项目。公司计划根据《国家文书43-101矿产项目披露标准》（简称“NI 43-101”）为 Trojarová 项目制作一份技术报告。此外，公司还计划根据适用的证券法律要求提交一份业务收购报告（Business Acquisition Report）。 关于 Trojarová 锑金项目 根据公司于2024年10月30日发布的关于 Trojarová 项目的新闻稿，Trojarová 于20世纪70年代末被发现，并在1983年至1995年间成为大规模地表和地下勘探的重点。该期间共完成了63个核心钻孔，总钻探长度达14,330米，同时从1990年开始进行1.7公里的地下开发工作，包括一条300米长的隧道，连接到矿化区脚墙内700多米长的巷道，并在矿化区内设置了7条横切巷道用于采样。这些勘探工作最终形成了一套多卷本的研究成果，涵盖钻探日志、分析报告、钻探平面图、矿床模型研究、岩相学研究、冶金研究等。所有研究由斯洛伐克地质研究所完成，并于1992年发布了一套多卷本的报告。根据这份历史报告，Trojarová 的资源估算使用了苏联解体后俄罗斯分类体系的斯洛伐克版本，而这一体系与加拿大矿业、冶金和石油协会（CIM）制定的资源与储量分类标准并不直接兼容。斯洛伐克地质研究所——负责 Trojarová 所有勘探和地下开发工作的国家机构——将资源分类为“P1”，这一分类在 CIM 分类体系中最接近于“推测矿产资源”。根据 CIM 的定义，“推测矿产资源”是基于有限的地质证据，并通过适当采样技术从露头、沟槽、矿坑、作业和钻孔等位置估算的资源。 1992年的报告包含一张表格，列出了十种不同的历史资源估算情景，其中五种集中于矿化系统的锑成分，五种集中于其金成分。这些估算表格分别显示了随着品位提高而吨位减少的趋势。 Trojarová 历史资源估算情景（来源：Michel 等，1992） 如需查看该图表的增强版本，请访问：

https://images.newsfilecorp.com/files/10818/230288_a61f2007c4ec68b4_001full.jpg 在完成合并后，公司将通过确认钻探计划验证这一历史资源估算，以便根据《国家文书43-101矿产项目披露标准》（National Instrument 43-101）将 Trojarová 的矿产资源分类为当前资源。 显示军事金属公司在斯洛伐克项目位置的地图 如需查看该图表的增强版本，请访问：

https://images.newsfilecorp.com/files/10818/230288_a61f2007c4ec68b4_002full.jpg 投资者关系活动： 公司宣布已签订与营销和投资者关系相关的协议。根据2024年10月24日的新闻稿，公司聘请了 Clarkham Capital（简称“Clarkham”）提供投资者关系服务，重点针对德国股票市场和德语投资社区，以支持公司在法兰克福证券交易所上市（简称“Clarkham协议”）。Clarkham 协议将于2024年11月18日生效。根据协议条款，Clarkham 将提供包括社交媒体管理、内容创建、分发、数字营销在内的服务，例如在多种金融平台和新闻通讯上撰写文章和报道、在德国翻译和发布新闻稿，以及其他与公司商定的营销服务（简称“Clarkham服务”）。该协议有效期为两个月，公司将一次性支付200,000欧元（约合298,340加元）作为服务费用。Clarkham 服务将由 Sebastian Korbach 代表 Clarkham 提供，联系方式为 +44-20-38839398 或 cc@clarkham.com。Clarkham 与公司不存在任何直接或间接的利益关系，也无权获取公司或其证券的任何权益。 此外，公司与 Robert Sinn（简称“Sinn”）签订了一项一次性媒体服务协议。根据协议，Sinn 将提供包括视频内容创建、分发和数字营销在内的服务，这些服务将与一段视频采访相关，并将在 BNN Bloomberg 等投资平台上发布（简称“Sinn服务”）。Sinn 服务将于2024年11月20日开始，公司将一次性支付2,500美元作为服务费用。Sinn 的联系方式为 +352-613-2850 或 ceotechnician@gmail.com，地址为 Suite 508, 416 SW 1st Avenue, Fort Lauderdale, FL, 33301。Sinn 与公司不存在任何直接或间接的利益关系，也无权获取公司或其证券的任何权益。 2024年11月15日，公司与 GRA Enterprises LLC（以国家通货膨胀协会 [NIA] 名义经营）签订了一项媒体服务合同（简称“NIA协议”）。根据 NIA 协议的条款，NIA 将为公司提供包括社交媒体管理、内容创建、分发、数字营销在内的服务，以及其他公司与 NIA 商定的营销服务（简称“NIA服务”）。这些服务将通过诸如 BNN Bloomberg 和 Benzinga 等受欢迎的投资者平台进行分发。NIA 协议的期限为三（3）个月，预计于2024年11月18日左右开始。公司将一次性支付 NIA 30,000美元作为服务费用。Gerard Adams 将代表 NIA 为公司提供服务，其联系方式为 +973-277-7674 或 inflationusceo@gmail.com，地址为 112 Camp Lane, Mooresville, NC 28117。公司不会向 NIA 提供任何形式的证券作为补偿。Gerard Adams 和 NIA 与公司不存在任何直接或间接的利益关系，也无权获取公司或其证券的任何权益。 本新闻稿的技术内容已由 Avrom E. Howard, MSc, PGeo（军事金属公司的地质顾问及符合 NI 43-101 标准的合格人士）审核并批准。 关于军事金属公司 该公司是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的矿产勘探公司，主要从事矿产资源的收购、勘探和开发，重点关注锑矿。 代表董事会

如需更多信息，请联系：

Scott Eldridge

首席执行官兼董事

邮箱： scott@militarymetalscorp.com

如有疑问，请致电：604-722-5381 或 604-537-7556 本新闻稿包含“前瞻性信息”。通常但不总是如此，前瞻性声明可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“打算”、“预料”或“相信”之类的词语或短语（包括这些词语的否定形式），或者表述某些行动、事件或结果“可能”、“能够”、“将会”、“也许”或“将被采取、发生或实现”等方式识别。本新闻稿中的前瞻性信息包括与提交符合 NI 43-101 标准的技术报告、提交业务收购报告（Business Acquisition Report）、未来勘探活动计划以及市场营销计划有关的声明。多种因素，包括已知和未知的风险（许多风险超出我们控制范围），可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性信息有重大差异。这些因素包括与锑供应相关的地缘政治发展、锑的持续使用和替代品的可用性、与本新闻稿所涉资产相关的资本和劳动力的可用性、未来勘探活动的结果（无法保证），以及可能影响公司持有资产的未来活动的其他因素。其他风险因素可在公司 SEDAR+ 资料中披露的公共文件中找到，网址为 [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca)。本新闻稿中的前瞻性声明基于新闻稿发布之日的情况，公司不承担更新任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件或结果，或其他原因。前瞻性声明可能不准确，实际结果和未来事件可能与此类声明中预期的内容有重大差异。公司不承担在情况、管理估计或意见发生变化时更新前瞻性声明的义务，除非证券法要求。因此，建议读者不要过度依赖前瞻性声明。 加拿大证券交易所既未批准也未否认本新闻稿中所含信息的真实性，也不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。 如需查看此新闻稿的来源版本，请访问：

https://www.newsfilecorp.com/release/230288



话题 Press release summary



部门 金属，矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

