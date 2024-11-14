更名后首披业绩 大唐黄金2024年中期表现亮眼 收益盈利双增 黄金产业链延伸

香港, 2024年11月13日 - (亚太商讯) - 大唐黄金控股有限公司（「大唐黄金」，「公司」及其附属公司，合称「集团」；股份代号：8299）宣布截至2024年9月30日止六个月（「报告期内」）之中期业绩。

收益与盈利显著增长，黄金产业链实现延伸

大唐黄金控股有限公司的主要活动为投资控股，其附属公司主要从事黄金勘探、开采及矿物加工以及黄金冶炼。截至2024年9月30日止6个月内，集团实现总收益约为537.7百万港元，相较于去年同期（截至2023年9月30日止6个月，下同）的约84.8百万港元，同比大幅增长约533.8%。同时，于报告期内，集团的未经审核溢利约为23.9百万港元，与去年同期约15.4百万港元相比，同比增长约55.4%。其中，归属于公司权益持有人的应占未经审核溢利约14.2百万港元，较去年同期的约8.2百万港元同比增长72.9%。

报告期内，集团的收益实现大幅增长，是由于集团收购黄金精炼厂的一条生产线。集团通过此次收购将其黄金产业链从采矿及矿物加工，进一步延伸至金精矿精炼以及金锭及其他矿物的生产及销售，形成完整的黄金生产链，从而集团的收益规模及盈利潜力，回收采矿及加工无法回收的其他矿产资源（比如银、铜及铅），并更好地触达终端用户市场，以便实现未来的增长及多元化。

发展战略清晰，更名强化企业定位

未来，在业务拓展方面，集团继续在经扩大许可区域内进行勘探，以进一步扩大当前水准的储量及资源，增加资产规模及矿山寿命，此外，集团亦将扩展及多元化其业务范畴，适当进入新业务领域及/或新地区；在技术改造及创新方面，集团将透过采矿、加工及精炼生产线方面的持续技术改造，显著提升与之相匹配的开采及加工能力，以更好地配合精炼规模，并且启动一种创新的尾矿处理方法，在降低对环境不利影响以实现可持续运营的同时，创造新收入流；在资产收购方面，集团将识别、筛选并完成精心挑选目标的采矿及相关资产的收购。在清晰的战略指导下，集团的盈利能力有望持续提高。

值得一提的是，大唐黄金于今年10月29日发布公告称，正式将中文名称更改为"大唐黄金控股有限公司"，同时将英文名称更改为"GT Gold Holdings Limited"，相对应的股份简称分别更名为"大唐黄金"及"GT GOLD"，股份代号维持"8299"不变。

公司通过在其名称中明确"黄金"，强化公司与黄金产业强关联的市场观感，向资本市场传递更加明确的企业形象，彰显公司将持续发展其黄金主业的潜力和信心，符合公司及股东的整体最佳利益。

关于大唐黄金控股有限公司

大唐黄金控股有限公司为投资控股公司（"大唐黄金"，股份代号：8299.HK），主业为黄金勘探、采矿、选矿、冶炼、尾矿综合利用，废弃矿山生态修复，并同时生产银、铜、铅、硫、钨等共生矿的全产业链金矿公司；大唐黄金将通过扩大采矿面积开展深部资源勘探扩大资源量，通过技术改造提高产能及生产效率，通过智慧矿山建设提高科技含量及运营控制，通过对外合作拓宽经营范围及盈利模式，通过并购同类及上下游产业增加资产规模，最终实现持续的收益及盈利曾长。

大唐黄金的战略目标是建成中等规模，具有高度竞争力、高的生产效率的金矿产业综合体，同类企业的领先者，为其股东、投资人及其他利益相关方带来最大收益。

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