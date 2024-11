Wednesday, 13 November 2024, 11:40 HKT/SGT Share:

来源 GT Gold Holdings Limited 更名后首披业绩 大唐黄金2024年中期表现亮眼 收益盈利双增 黄金产业链延伸

香港, 2024年11月13日 - (亚太商讯) - 大唐黄金控股有限公司(「大唐黄金」,「公司」及其附属公司,合称「集团」;股份代号:8299)宣布截至2024年9月30日止六个月(「报告期内」)之中期业绩。 收益与盈利显著增长,黄金产业链实现延伸 大唐黄金控股有限公司的主要活动为投资控股,其附属公司主要从事黄金勘探、开采及矿物加工以及黄金冶炼。截至2024年9月30日止6个月内,集团实现总收益约为537.7百万港元,相较于去年同期(截至2023年9月30日止6个月,下同)的约84.8百万港元,同比大幅增长约533.8%。同时,于报告期内,集团的未经审核溢利约为23.9百万港元,与去年同期约15.4百万港元相比,同比增长约55.4%。其中,归属于公司权益持有人的应占未经审核溢利约14.2百万港元,较去年同期的约8.2百万港元同比增长72.9%。 报告期内,集团的收益实现大幅增长,是由于集团收购黄金精炼厂的一条生产线。集团通过此次收购将其黄金产业链从采矿及矿物加工,进一步延伸至金精矿精炼以及金锭及其他矿物的生产及销售,形成完整的黄金生产链,从而集团的收益规模及盈利潜力,回收采矿及加工无法回收的其他矿产资源(比如银、铜及铅),并更好地触达终端用户市场,以便实现未来的增长及多元化。 发展战略清晰,更名强化企业定位 未来,在业务拓展方面,集团继续在经扩大许可区域内进行勘探,以进一步扩大当前水准的储量及资源,增加资产规模及矿山寿命,此外,集团亦将扩展及多元化其业务范畴,适当进入新业务领域及/或新地区;在技术改造及创新方面,集团将透过采矿、加工及精炼生产线方面的持续技术改造,显著提升与之相匹配的开采及加工能力,以更好地配合精炼规模,并且启动一种创新的尾矿处理方法,在降低对环境不利影响以实现可持续运营的同时,创造新收入流;在资产收购方面,集团将识别、筛选并完成精心挑选目标的采矿及相关资产的收购。在清晰的战略指导下,集团的盈利能力有望持续提高。 值得一提的是,大唐黄金于今年10月29日发布公告称,正式将中文名称更改为"大唐黄金控股有限公司",同时将英文名称更改为"GT Gold Holdings Limited",相对应的股份简称分别更名为"大唐黄金"及"GT GOLD",股份代号维持"8299"不变。 公司通过在其名称中明确"黄金",强化公司与黄金产业强关联的市场观感,向资本市场传递更加明确的企业形象,彰显公司将持续发展其黄金主业的潜力和信心,符合公司及股东的整体最佳利益。 关于大唐黄金控股有限公司

大唐黄金控股有限公司为投资控股公司("大唐黄金",股份代号:8299.HK),主业为黄金勘探、采矿、选矿、冶炼、尾矿综合利用,废弃矿山生态修复,并同时生产银、铜、铅、硫、钨等共生矿的全产业链金矿公司;大唐黄金将通过扩大采矿面积开展深部资源勘探扩大资源量,通过技术改造提高产能及生产效率,通过智慧矿山建设提高科技含量及运营控制,通过对外合作拓宽经营范围及盈利模式,通过并购同类及上下游产业增加资产规模,最终实现持续的收益及盈利曾长。 大唐黄金的战略目标是建成中等规模,具有高度竞争力、高的生产效率的金矿产业综合体,同类企业的领先者,为其股东、投资人及其他利益相关方带来最大收益。 如有垂询,请联络慧悦公共关系顾问集团有限公司:

