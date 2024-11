Tuesday, 12 November 2024, 17:06 HKT/SGT Share: 傲基股份敲响港股上市铜锣 全球化视野下长期价值凸显

香港, 2024年11月12日 - (亚太商讯) - 进入四季度,港股市场流动性和机构投资者关注度提升,政策环境的优化也为内地企业赴港上市提供了更多支持,带动IPO持续回暖,华润饮料、地平线等大型IPO引发市场热捧。经统计,10月份共计有8家企业登陆港交所,本月继德翔海运后,今日港股再迎跨境电商明星企业傲基股份(02519.HK)上市。 傲基股份是顶级的线上零售商,专注于提供广泛「家与生活」场景下的优质家具家居类产品,拥有ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK、FOTOSOK等全球热门品牌。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年,按GMV计,公司在全球家具家居类B2C电商市场排名第五,并在基于中国卖家的家具家居类B2C海外电商市场排名第一,稳居家具家居类产品市场领导地位。 以市场为导向,产品开发能力备受认可 成立10多年来,经过长期市场深耕,傲基股份建立了多元化的产品组合,以家具家居品类为核心,包括床架、床、衣柜、抽屉柜、食品柜、书柜、梳妆台、梳妆凳、餐柜、边柜及户外家具,满足各种家居及生活场景。家具家居品类产品涵盖各种风格,从古典到现代、工业到简约,为消费者提供丰富的选择,并提升公司在家具家居类产品领域的品牌价值。同时,公司的产品亦包含电动工具类产品、家用电器类产品、消费电子类产品、运动健康类产品。 在占领消费者心智的过程中,要持续优化消费者体验并丰富产品组合,满足市场需求,离不开对产品开发及创新设计的精益追求。傲基股份始终坚持以市场为导向的产品开发方法,持续加强产品创新,为多样化产品赋能,锻造出卓越的产品开发能力,获得市场高度认可。截至最后实际可行日期,公司拥有629项专利、150项专利申请及172项软件著作权。 自2013年起,傲基股份被认定为国家高新技术企业,2017年获商务部认可为国家级电子商务示范企业。公司的工业设计创新实验室自2021年起在中国B2C海外电商市场同行中率先被认定为国家级工业设计中心,并自2020年起被认定为广东省工程技术研究中心,走在了行业前列。截至目前,公司荣获72项享誉国际的设计奖项,包括iF设计奖、红点奖、广东省省长杯优秀奖及红星奖。 与此同时,傲基股份建立了强有力的运营和执行团队,使其能够在产品选择、设计和营销方面迅速采取行动以应对不断变化的市场需求,并利用其差异化的专业知识和市场洞察力。公司亦鼓励各团队之间的良性竞争,以促进创新,实现灵活的管理控制及精细化的执行。公司还会在整个产品开发生命周期中融入消费者的反馈意见,并将此宝贵意见用于持续改进产品,以确保产品符合消费者的期望。 坚守长期主义,推动可持续内生增长 从业务板块来看,商品销售与提供物流解决方案是傲基股份的两大收入来源,已形成彼此协同的二元增长曲线。于2024年前4个月,公司实现总收入约人民币28.34亿元,其中商品销售收入占比79.4%,物流解决方案收入占比20.6%。 除通过旗下深圳西邮智仓向自有的电商业务提供物流外,傲基股份还于海外仓模式下于全球向客户(主要是电商卖家)提供高效物流解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年采用海外仓模式的B2C出口电商物流解决方案产生的收入计,深圳西邮智仓在中国所有B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第四,且在所有专注于中大件的中国B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第一。 于往绩记录期间,傲基股份为合共超过700家电商公司提供物流解决方案,于2021年、2022年、2023年、2023年前四个月及2024年前四个月分别完成超过320万份、440万份、610万份、180万份及250万份订单。另外,公司的商品销售收入则主要来自第三方电商平台,主要包括亚马逊、沃尔玛及Wayfair。 继2023年收入、净利润分别实现22.3%、133.1%的增长后,于2024年前4个月,傲基股份业绩保持稳健增长态势,收入和净利润同比增长16.9%、96.2%,展现出良好的内生成长性。随着业务规模的不断扩大,公司盈利能力也有望进一步增强,持续巩固其在家具家居类产品全球B2C电商市场的核心竞争力。 此次成功在港上市,不仅为傲基股份打开直接融资渠道,满足其业务可持续发展和国际化战略的需求,还可以借助资本市场的力量,在全球化视野的宏大格局下,从长期主义出发,不断做强做优,实现「让世界爱上傲基产品」的美好愿景。



话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network