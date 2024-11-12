日清食品公布2024年第三季度业绩

香港, 2024年11月11日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今日公布截至2024年9月30日止九个月（「报告期」）之未经审核第三季度财务业绩。



报告期内，集团录得收入2,862.2百万港元，2023年同期为2,956.0百万港元。集团的7月至9月收入按年微升1.3%，主要是由于中国内地某些杯装方便面的销售扩张所致。报告期综合毛利为997.4百万港元（2023年：1,005.8百万港元），毛利率由2023年的34.0%上升0.8个百分点至2024年的34.8%，主要是由于期内原材料及采购成本减少。

香港及其他亚洲业务收入为1,097.7百万港元。中国内地业务方面，由于消费者信心疲弱及人民币兑港元贬值，报告期内中国内地业务的收入为1,764.5百万港元。

日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「我们很高兴看到自下半年以来业绩呈现上升趋势，反映我们采取的策略性销售计划获得正面成效。随着销售的自然增长，我们于9月收购的韩国零食制造商Gaemi Food亦开始逐步为集团带来长期贡献。值得一提的是，我们近期的并购举措将增强集团业务的适应性和韧性，以确保稳定的业绩表现。我们会继续将产品组合多元化，并在所经营的市场提高品牌知名度，从而提高我们的竞争优势。这些举措将有助集团维持稳定表现，并持续为客户及股东带来可持续价值。」

有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他亚洲地区开展业务，包括越南、台湾和韩国市场。

日清食品被纳入五项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

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