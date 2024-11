第32届香港国际眼镜展圆满结束

- 香港眼镜展共吸引约13,000名来自94个国家及地区的业内买家亲临参观和採购

-「第24届香港眼镜设计比赛」结果揭盅,获奖作品展示本地设计师创意 香港, 2024年11月11日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)主办、香港中华眼镜制造厂商会合办的第32届香港国际眼镜展的实体展于今天圆满结束,为期三日的展览共吸引约13,000名来自94个国家及地区的买家到场採购。 香港贸发局副总裁张淑芬表示:「今届香港国际眼镜展匯聚国际买家到场搜罗新产品,当中来自东盟地区包括印尼、新加坡和泰国,以及澳洲、日本和台湾的买家均录得升幅,尽显香港国际化优势,同时反映各地买家均视香港国际眼镜展为业内重要採购平台。」 展会新设三大主题标志 提升买家採购体验 为了方便买家更轻松地寻找目标产品,今届眼镜展于12个展区中增设三大主题标志:绿色方案供应商 (Green Solutions Suppliers) 、智能眼镜 (Smart Eyewear) 及乐龄产品 (Smart Ageing Products),透过产品分类让买家能轻松地找到所需产品,简化採购流程,亦反映眼镜业的创新趋势,与消费者需求并进。 採用环保、可持续发展及再生物料的方向是业界长远共同目标。香港展商Winky International Limited专营生物可降解及生物基原料制作的眼镜,其创办人及创意总监程永成表示,绿色方案供应商标志帮助他们吸引了心仪环保産品的欧洲买家。今年接触到的买家比去年上升一成,有马来西亚的新买家还已在现场下单。他们预计在展会结束后可以与8至10家新分销商建立合作关系,预计今年展会带来的销售额将比去年的展会增长50%。 科技发展日新月异,眼镜与智能及创新技术已互相融合,逐渐成为日常生活不可或缺的元素,智能眼镜更是未来的发展方向。香港展商所乐思科技有限公司的总经理张惠权表示:「我们展示备有ChatGPT-4o功能的新款AirGo™ Vision智能眼镜,这款创新産品吸引了大量国际买家的垂询,我们预计将与来自香港、意大利、日本、韩国、中国内地、马来西亚和英国的10多位买家建立合作伙伴关系。AirGo™ Vision 不仅吸引年轻用户,对于长者和视障人士亦具吸引力,成为银髮市场的新商机。」 来自土耳其的着名批发商及分销商 Arikan Saat每年亦会参观香港国际眼镜展,其东主Mahmut Arikan表示:「今年我们发掘了许多新款设计,并已在展会现场向13家现有供应商和七家新供应商下单,採购镜框、太阳镜和夹片,订单总额爲20万美元。我们计划在展会后向更多供应商採购至少100万美元的新産品。」 来自越南的分销商ONE ZERO ONE Trading Co. Ltd,同时亦推广自家品牌。该公司总裁 Cuong Timothy Tran 表示,他在现场已与八家供应商确认了总额19.5万美元的订单,主要採购醋酸纤维镜框、钛金属镜框、眼镜盒和眼镜布等。他在展前透过「商对易」 (Click2Match) 平台浏览展商及産品详情,加快了现场採购及交易,并使用贸发局Marketplace App的「扫码易」 (Scan2Match) 功能,通过讯息中心与超过10家展商洽谈。 创新比赛 发掘「超乎想像」的商机 为提升香港眼镜制造业产品设计水平,鼓励创新并向国际买家推广本地眼镜设计,香港贸发局及香港中华眼镜制造厂商会以「超乎想像」为主题,合办的「第24届香港眼镜设计比赛」,赛果已正式揭盅并已举行颁奖典礼,得奖及入围作品于展会期间展出。 公开组冠军由雅视光学有限公司的设计师林典群设计的「陶瓷眼镜」夺得,作品以陶瓷为灵感,融合青花瓷的优雅与北宋汝窑瓷器的简朴,巧妙地将传统文化与现代时尚结合,此作品同时获得创意大奖及市场潜力大奖;学生组则由香港知专设计学院学生朱俊彬的「迴响之光」夺冠,作品专为视障人士设计,包含三个超声波发射装置,利用超声波回声定位检测障碍物,通过骨传导耳机传递资讯,用家更可因应不同的使用情况自行调整超声波的强度,大大改善视障人士的出行体验。 展览继续採用「展览+」(EXHIBITION+)线上线下融合模式举行,展商及买家除了参与实体展,亦可以利用「商对易」(Click2Match)智能配对平台进行线上洽商及配对,直至11月15日。买家如在实体展期间使用 HKTDC Marketplace App 的「扫码易」(Scan2Match)功能,扫描展商的专属二维码,更可以在实体展结束后与展商延续线上商谈。 图片下载:http://bit.ly/3AvqtRs 第32届香港国际眼镜展吸引约13,000名、来自94个国家及地区的买家进场参观採购。 「品牌廊」匯聚全球逾200个顶尖眼镜品牌,尽显香港国际化优势。 展览设有中国内地、台湾、日本、韩国、视尚廊和中华眼镜制造厂商会等多个展馆,为展商提供交流机会,抓住新兴商机。 「第22届香港视光学会议」近视 - 从控制到预防,我们现在处于何处?」为主题,邀请来自中国内地、香港、澳洲及德国的学者与业界人士作深入探讨,图为医院管理局联网服务总监邓耀铿医生致开幕辞。 「第24届香港眼镜设计比赛」颁奖典礼于展会期间举行,嘉许杰出设计。 大会今年特设环保摊位设计大奖,旨在表扬参展商展位的环保理念,以减少对环境的影响。今年的得奬展商为:(上图)United Creation Optical Company Limited (金奬)、Obe (HK) Ltd (银奬)及Arts Optical Company Limited (铜奬)。 展会期间除了有多场研讨会及眼镜匯演,亚太区眼健康峰会(香港站) 暨大湾区眼视光执业发展论坛首次在港举办,探讨大湾区眼健康领域的最新趋势和机遇。 相关网页

香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



