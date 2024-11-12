Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, November 12, 2024
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 11 November 2024, 12:52 HKT/SGT
Share:

来源 HKTDC
第32届香港国际眼镜展圆满结束
- 吸引约13,000名买家参观 环保及智能眼镜带动需求

- 香港眼镜展共吸引约13,000名来自94个国家及地区的业内买家亲临参观和採购
- 展会设有12个展区并增设绿色设计、智能眼镜及银髮产品三大主题标志，买家指更方便採购有关产品
-「第24届香港眼镜设计比赛」结果揭盅，获奖作品展示本地设计师创意

香港, 2024年11月11日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办、香港中华眼镜制造厂商会合办的第32届香港国际眼镜展的实体展于今天圆满结束，为期三日的展览共吸引约13,000名来自94个国家及地区的买家到场採购。

香港贸发局副总裁张淑芬表示：「今届香港国际眼镜展匯聚国际买家到场搜罗新产品，当中来自东盟地区包括印尼、新加坡和泰国，以及澳洲、日本和台湾的买家均录得升幅，尽显香港国际化优势，同时反映各地买家均视香港国际眼镜展为业内重要採购平台。」

展会新设三大主题标志　提升买家採购体验

为了方便买家更轻松地寻找目标产品，今届眼镜展于12个展区中增设三大主题标志：绿色方案供应商 (Green Solutions Suppliers) 、智能眼镜 (Smart Eyewear) 及乐龄产品 (Smart Ageing Products)，透过产品分类让买家能轻松地找到所需产品，简化採购流程，亦反映眼镜业的创新趋势，与消费者需求并进。

採用环保、可持续发展及再生物料的方向是业界长远共同目标。香港展商Winky International Limited专营生物可降解及生物基原料制作的眼镜，其创办人及创意总监程永成表示，绿色方案供应商标志帮助他们吸引了心仪环保産品的欧洲买家。今年接触到的买家比去年上升一成，有马来西亚的新买家还已在现场下单。他们预计在展会结束后可以与8至10家新分销商建立合作关系，预计今年展会带来的销售额将比去年的展会增长50%。

科技发展日新月异，眼镜与智能及创新技术已互相融合，逐渐成为日常生活不可或缺的元素，智能眼镜更是未来的发展方向。香港展商所乐思科技有限公司的总经理张惠权表示：「我们展示备有ChatGPT-4o功能的新款AirGo™ Vision智能眼镜，这款创新産品吸引了大量国际买家的垂询，我们预计将与来自香港、意大利、日本、韩国、中国内地、马来西亚和英国的10多位买家建立合作伙伴关系。AirGo™ Vision 不仅吸引年轻用户，对于长者和视障人士亦具吸引力，成为银髮市场的新商机。」

来自土耳其的着名批发商及分销商 Arikan Saat每年亦会参观香港国际眼镜展，其东主Mahmut Arikan表示：「今年我们发掘了许多新款设计，并已在展会现场向13家现有供应商和七家新供应商下单，採购镜框、太阳镜和夹片，订单总额爲20万美元。我们计划在展会后向更多供应商採购至少100万美元的新産品。」

来自越南的分销商ONE ZERO ONE Trading Co. Ltd，同时亦推广自家品牌。该公司总裁 Cuong Timothy Tran 表示，他在现场已与八家供应商确认了总额19.5万美元的订单，主要採购醋酸纤维镜框、钛金属镜框、眼镜盒和眼镜布等。他在展前透过「商对易」 (Click2Match) 平台浏览展商及産品详情，加快了现场採购及交易，并使用贸发局Marketplace App的「扫码易」 (Scan2Match) 功能，通过讯息中心与超过10家展商洽谈。

创新比赛　发掘「超乎想像商机

为提升香港眼镜制造业产品设计水平，鼓励创新并向国际买家推广本地眼镜设计，香港贸发局及香港中华眼镜制造厂商会以「超乎想像」为主题，合办的「第24届香港眼镜设计比赛」，赛果已正式揭盅并已举行颁奖典礼，得奖及入围作品于展会期间展出。

公开组冠军由雅视光学有限公司的设计师林典群设计的「陶瓷眼镜」夺得，作品以陶瓷为灵感，融合青花瓷的优雅与北宋汝窑瓷器的简朴，巧妙地将传统文化与现代时尚结合，此作品同时获得创意大奖及市场潜力大奖；学生组则由香港知专设计学院学生朱俊彬的「迴响之光」夺冠，作品专为视障人士设计，包含三个超声波发射装置，利用超声波回声定位检测障碍物，通过骨传导耳机传递资讯，用家更可因应不同的使用情况自行调整超声波的强度，大大改善视障人士的出行体验。

展览继续採用「展览+」（EXHIBITION+）线上线下融合模式举行，展商及买家除了参与实体展，亦可以利用「商对易」（Click2Match）智能配对平台进行线上洽商及配对，直至11月15日。买家如在实体展期间使用 HKTDC Marketplace App 的「扫码易」（Scan2Match）功能，扫描展商的专属二维码，更可以在实体展结束后与展商延续线上商谈。

图片下载：http://bit.ly/3AvqtRs

第32届香港国际眼镜展吸引约13,000名、来自94个国家及地区的买家进场参观採购。

「品牌廊」匯聚全球逾200个顶尖眼镜品牌，尽显香港国际化优势。

展览设有中国内地、台湾、日本、韩国、视尚廊和中华眼镜制造厂商会等多个展馆，为展商提供交流机会，抓住新兴商机。

「第22届香港视光学会议」近视 - 从控制到预防，我们现在处于何处？」为主题，邀请来自中国内地、香港、澳洲及德国的学者与业界人士作深入探讨，图为医院管理局联网服务总监邓耀铿医生致开幕辞。

「第24届香港眼镜设计比赛」颁奖典礼于展会期间举行，嘉许杰出设计。

大会今年特设环保摊位设计大奖，旨在表扬参展商展位的环保理念，以减少对环境的影响。今年的得奬展商为:(上图)United Creation Optical Company Limited (金奬)、Obe (HK) Ltd (银奬)及Arts Optical Company Limited (铜奬)。

展会期间除了有多场研讨会及眼镜匯演，亚太区眼健康峰会（香港站） 暨大湾区眼视光执业发展论坛首次在港举办，探讨大湾区眼健康领域的最新趋势和机遇。

相关网页
香港国际眼镜展：hkopticalfair.hktdc.com/tc
「第24届香港眼镜设计比赛」结果：https://tinyurl.com/354ezmjb
「第22届香港国际视光学会议」： https://tinyurl.com/2j96v6uw
香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc

传媒查询
新闻界如有查询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部：
徐俊逸 电话：(852) 2584 4395 电邮：johnny.cy.tsui@hktdc.org
夏妙婷 电话：(852) 2584 4575 电邮：sharon.mt.ha@hktdc.org

香港贸易发展局
香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会会议商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc



话题 Press release summary

部门 展会, Design & Art, 本地, 手表/珠宝
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
HKTDC
Oct 13, 2024 17:45 HKT/SGT
秋电展与国际电子组件及生产技术展今日揭幕
Sept 9, 2024 18:33 HKT/SGT
首届「香港好物节」圆满结束
Sept 8, 2024 15:45 HKT/SGT
香港钟表展及国际名表荟萃圆满结束
Aug 13, 2024 16:18 HKT/SGT
踏上巴黎高订殿堂香港设计师Robert Wun 首度「回家」呈献时装骚
Aug 2, 2024 20:40 HKT/SGT
香港代表团东盟三国之旅在越南作结 共签署逾50份合作备忘录
July 23, 2024 20:12 HKT/SGT
第34届香港书展录得近百万人次入场 运动及零食展同样气氛炽热 名作家讲座大受欢迎
July 17, 2024 22:47 HKT/SGT
香港书展、运动消闲博览及零食世界今日盛大揭幕
June 26, 2024 10:52 HKT/SGT
香港书展、运动消闲博览及零食世界7月17日盛大举行
May 20, 2024 10:22 HKT/SGT
亚洲医疗健康高峰论坛和香港国际医疗及保健展圆满闭幕
May 16, 2024 18:24 HKT/SGT
香港贸发局第三届「国际医疗健康周」正式展开
Feb 29, 2024 19:27 HKT/SGT
香港国际珠宝展今天湾仔会展隆重开幕
Feb 27, 2024 20:32 HKT/SGT
香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展今天亚博馆揭幕
Feb 20, 2024 20:11 HKT/SGT
香港贸发局新闻稿: 珠宝双展下周隆重举行 疫后首復「两展两地」
Jan 25, 2024 21:00 HKT/SGT
第17届亚洲金融论坛圆满结束
Jan 11, 2024 14:00 HKT/SGT
第17届亚洲金融论坛1月下旬盛大开幕 聚焦多边合作
Dec 19, 2023 16:00 HKT/SGT
环球领袖及诺贝尔经济学奖得主亲临亚洲金融论坛2024
Nov 3, 2023 13:00 HKT/SGT
香港国际眼镜展11月开幕
Aug 8, 2023 20:00 HKT/SGT
美食博览月中载誉归来 美食商贸博览全新登场
June 14, 2023 18:00 HKT/SGT
贸发局「GoGBA港商服务站」扩展至江门
Apr 24, 2023 11:00 HKT/SGT
香港国际授权展吸引逾320家展商参与
更多新闻 >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       