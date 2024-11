Monday, 11 November 2024, 09:59 HKT/SGT Share:

来源 Black Spade Capital Limited 黑桃资本参与在卡塔尔举行的2024年瑞银金融高峰会 - 家族办公室冀于中东探索机遇

香港, 2024年11月11日 - (亚太商讯) - 黑桃资本有限公司(「黑桃资本」)受邀参加由 UBS 和 Invest Qatar 主办的 2024 年金融高峰会。这场享有盛誉的峰会为来自世界各地的机构投资者、家族办公室、主权财富基金和主要企业家提供了一个互动和交流的平台。参与者有机会深入探讨从投资策略、风险分散到人工智慧和地缘政治等各种主题,所有这些都为应对不确定性提供了宝贵的见解。 黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生表示:「我今天很荣幸在峰会上会见卡塔尔财政部长 Ali bin Ahmed Al-Kuwari 先生阁下。我们的讨论围绕着卡塔尔如何巩固其作为全球主要能源参与者和世界市场主要石油供应国的地位。卡塔尔积极敞开大门吸引更多专业人士并鼓励新创公司,实在令人鼓舞。财政部长阁下也分享了他们如何加强建立国际学校和商学院。这场峰会适逢美国总统大选,财政部长阁下表示希望当选总统特朗普先生在不久的将来为世界带来持久和平。卡塔尔拥有令人惊叹的海岸美景,使这次旅行成为一次令人惊叹的旅行和难忘的活动。」 图片说明: (左起)黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生、

卡塔尔财政部长 Ali bin Ahmed Al-Kuwari 先生阁下及瑞银董事总经理温善鑫先生 有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室,负责管理何先生的私人资产及财富项目。总部设于香港,公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业,同时保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。2023年8月,黑桃资本发起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co与VinFast Auto Ltd完成了230亿美元的业务合并。2024年8月,黑桃资本发起的第二家SPAC Black Spade Acquisition II Co,筹集金额为1.53亿美元,并在纳斯达克成功上市。 传媒垂询:

纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 电话:+852 2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk 杨丽明 电话:+852 2864 4833 电邮:lilia.yang@sprg.com.hk 网址: www.sprg.com.hk



