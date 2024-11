Friday, 8 November 2024, 18:35 HKT/SGT Share:

来源 Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝于「2024年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」获一银一铜佳绩 - 连续十四年荣获殊荣 彰显品质与自信

香港, 2024年11月8日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:00828)欣然宣布其「王朝5度纪念日低醇起泡葡萄酒」及「王朝传承半干白葡萄酒」分别于「2024年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」荣获气泡酒中国产区品评组别银奖及半干型酒中国产区品评组别铜奖殊荣,这是王朝产品连续十四年于该奖项中获得佳绩。此外,此次获奖的「王朝5度纪念日低醇起泡葡萄酒」及「王朝传承半干白葡萄酒」近期亦分别于「2024秋季法国国际葡萄酒、有机葡萄酒及烈酒大奖赛」中荣获中国区甜型酒和其他类酒银奖及中国区混酿干白葡萄酒大金奖。 「国泰航空香港国际美酒品评大赛」乃全球知名的国际美酒品评大赛(IWSC)的姐妹竞赛,为发展蓬勃的亚洲市场而设,是亚洲最有声望的顶级葡萄酒和烈酒大赛。本次大赛由56位顶级行业专家组成评审团,包括葡萄酒大师、侍酒师大师、贵宾级国际葡萄酒及烈酒评委、餐饮业专业领军人物等,从来自全球31个国家的参赛样品中挑选出顶级美酒,为亚洲消费者提供最具权威的葡萄酒和烈酒指南。此外,每年于法国巴黎举办的「法国国际葡萄酒、有机葡萄酒及烈酒大奖赛」,是法国唯一拥有「国」字头且面向全球酒庄及酒商开放的国际级大奖赛,由具备丰富品鉴经验及知名的专家评委进行审核评定,赛事全程由法国国家海关总署监审,确保比赛严谨公正。 王朝主席万守朋先生表示:「此次『王朝5度纪念日低醇起泡葡萄酒』及『王朝传承半干白葡萄酒』于两个业界盛大赛事获奖,有力彰显葡萄酒界对王朝葡萄酒品质及工艺的肯定,未来,集团将不断精进制酒技术及创新营销策略,提升王朝产品品质与知名度,激发品牌活力,将风格独特、品质卓越的中国葡萄酒推广至世界舞台。」 王朝于「2024年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」及「2024秋季法国国际葡萄酒、有机葡萄酒及烈酒大奖赛」获奖的产品介绍如下:

关于王朝酒业集团有限公司

王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号00828。成立于1980年,王朝为中国优质葡萄酒生产商,主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品,是中国第一家中外合资的酿酒企业,主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种,及引入进口葡萄酒产品,为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。 近年,王朝在业内及市场均获得许多奖项,包括: 年份 王朝荣获奖项 2019 - 「王朝至尊皇族系列-珍藏赤霞珠2008年」及「王朝5度纪念日低醇起泡葡萄酒」于「『一带一路』葡萄酒及烈酒大奖」获颁两项银奖

- 「王朝礼颂系列 - 成竹」获Decanter亚洲葡萄酒大赛嘉许奖

- 「王朝梅鹿辄系列 - 金标2009年」、「王朝礼颂系列 - 成竹2010年」及「王 朝5度纪念日低醇起泡葡萄酒」在国泰航空香港国际美酒品评大奖荣获一项银奖及两项铜奖

- 四款葡萄酒在香港酒业总商会酒类评审大赏中荣获铜奖 2020 - 六款葡萄酒在「《酒.派》国际大赛」分别荣获一项白金奖、一项金奖、两项银奖、一项铜奖和一项优质认可奖

- 王朝(锦邑)18年X.O.白兰地在「2020国际葡萄酒(中国)大奖赛」中获得大金奖之最高殊荣

- 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛」及「亚洲气泡酒大师赛」荣获一项银奖和两项铜奖

- 王朝于「2020年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」摘得两项银奖和两项铜奖 2021 - 王朝于「《酒.派》国际大赛 2020」勇摘两项金奖、一项银奖和两项铜奖

- 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛2021」及「DB Asia 夏季品酒2021」荣获三银佳绩

- 王朝勇夺「2021年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」两项银奖佳绩 2022 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛2022」荣获两项银奖

- 「王朝七年藏酿品干红葡萄酒」于国际葡萄酒(中国)大奖赛(IWGC)荣获金奖

- 王朝勇夺「2022年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」两项铜奖佳绩 2023 - 王朝首次荣获2023年国际葡萄酒烈酒大赛两项铜奖

- 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲气泡酒大师赛2023」及「亚洲赤霞珠大师赛2023」荣获大师奖及一银一铜佳绩

- 王朝于「第25届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛」勇夺金奖

- 王朝于「2023年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」分别荣获一项金奖及两项铜奖佳绩 2024 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲霞多丽大师赛2024」及「亚洲赤霞珠大师赛2024」分别荣获一银一铜佳绩

- 王朝于「2024年度国际葡萄酒烈酒大赛」荣获一项金奖及一项铜奖

- 王朝于「2024年秋季法国国际葡萄酒、有机葡萄酒及烈酒大奖赛」荣获一项大金奖及一项银奖

- 王朝于「2024年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」荣获一项银奖及一项铜奖佳绩



