国泰君安国际荣获万得Wind 2023年度最佳投行四项大奖

香港, 2024年11月7日 - (亚太商讯) - 近日,万得(Wind)公布2023年度"最佳投行"评选结果。国泰君安国际控股有限公司("国泰君安国际"或"公司",股份代号:1788.HK)凭借在港股市场的卓越表现和专业实力,斩获多个重要奖项,分别为"最佳港股IPO保荐人"、"最佳港股IPO全球协调人"、"最佳港股IPO账簿管理人"以及"最佳中资美元债承销商——券商"。 万得(Wind)作为中国领先的金融数据及分析工具服务商,其年度最佳投行评选在业内具有重要影响力和广泛认可度。国泰君安国际此次荣获多个奖项,充分彰显了市场对公司在港股IPO业务领域的专业能力和综合实力的肯定。 2023年,国泰君安国际持续发挥在香港资本市场的专业优势,为众多优质企业提供全方位的投行服务。凭借专业能力与丰富的经验,公司在港股IPO业务领域深受市场的认可与信任。2023年公司作为独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功助力深圳市优必选科技股份有限公司("优必选")于香港联交所主板挂牌上市,创造人形机器人第一股的记录,此后分别在2023年、2024年作为联席整体协调人、联席配售代理协助优必选成功完成两次配售。此外,近期公司作为联席保荐人、联席全球协调人、联席整体协调人、账簿管理人和牵头经办人,成功助力国内绿色新能源核心材料领域的龙头企业江苏龙蟠科技股份有限公司于香港联交所主板挂牌上市。 未来,随着优质企业来港上市需求的不断增加,国泰君安国际将继续秉持专业创新精神,不断提升投行业务水平,为客户提供更加优质的资本市场服务,持续巩固公司在香港资本市场的领先地位,为推动香港国际金融中心建设贡献力量。



