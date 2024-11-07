Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, November 7, 2024
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 7 November 2024, 15:47 HKT/SGT
Share:

来源 Guotai Junan International Holdings Limited
国泰君安国际荣获万得Wind 2023年度最佳投行四项大奖

香港, 2024年11月7日 - (亚太商讯) - 近日，万得（Wind）公布2023年度"最佳投行"评选结果。国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）凭借在港股市场的卓越表现和专业实力，斩获多个重要奖项，分别为"最佳港股IPO保荐人"、"最佳港股IPO全球协调人"、"最佳港股IPO账簿管理人"以及"最佳中资美元债承销商——券商"

万得（Wind）作为中国领先的金融数据及分析工具服务商，其年度最佳投行评选在业内具有重要影响力和广泛认可度。国泰君安国际此次荣获多个奖项，充分彰显了市场对公司在港股IPO业务领域的专业能力和综合实力的肯定。

2023年，国泰君安国际持续发挥在香港资本市场的专业优势，为众多优质企业提供全方位的投行服务。凭借专业能力与丰富的经验，公司在港股IPO业务领域深受市场的认可与信任。2023年公司作为独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力深圳市优必选科技股份有限公司（"优必选"）于香港联交所主板挂牌上市，创造人形机器人第一股的记录，此后分别在2023年、2024年作为联席整体协调人、联席配售代理协助优必选成功完成两次配售。此外，近期公司作为联席保荐人、联席全球协调人、联席整体协调人、账簿管理人和牵头经办人，成功助力国内绿色新能源核心材料领域的龙头企业江苏龙蟠科技股份有限公司于香港联交所主板挂牌上市。

未来，随着优质企业来港上市需求的不断增加，国泰君安国际将继续秉持专业创新精神，不断提升投行业务水平，为客户提供更加优质的资本市场服务，持续巩固公司在香港资本市场的领先地位，为推动香港国际金融中心建设贡献力量。



话题 Press release summary

部门 金融
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Guotai Junan International Holdings Limited
Nov 4, 2024 10:51 HKT/SGT
国泰君安国际入选“跨境理财通”首批合资格证券公司
Oct 29, 2024 18:45 HKT/SGT
国泰君安国际MSCI ESG评级获提升至A级 可持续发展表现卓越
Oct 21, 2024 15:40 HKT/SGT
国泰君安国际荣获HKQAA香港绿色和可持续金融大奬 2024多项殊荣
Oct 17, 2024 19:22 HKT/SGT
国泰君安国际再次签署《好雇主约章》 营造和谐共融工作环境
Sept 23, 2024 21:01 HKT/SGT
国泰君安国际成功协助深圳市政府、广东省政府发行离岸人民币地方政府债券
Sept 11, 2024 17:06 HKT/SGT
国泰君安国际获穆迪重申“Baa2” 长期发行人评级，展望“稳定”
Sept 6, 2024 15:16 HKT/SGT
国泰君安国际荣获2024年度“债券通”多项殊荣 彰显互联互通业务实力
Sept 3, 2024 14:35 HKT/SGT
国泰君安国际再度荣获《机构投资者》颁发多项殊荣
Aug 27, 2024 18:20 HKT/SGT
国泰君安国际公布2024年中期业绩
Dec 3, 2015 17:56 HKT/SGT
穆迪和标普授予国泰君安国际母公司国泰君安证券
Nov 25, 2015 12:05 HKT/SGT
国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司达成全面战略合作伙伴关系
更多新闻 >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       