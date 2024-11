侨雄国际宣布委任段玉聪院士为人工智能实验室首席科学家

香港, 2024年11月5日 - (亚太商讯) - 侨雄国际控股有限公司("侨雄国际"或"集团",股票编号:381.HK)欣然宣布,自11月4日起委任段玉聪院士("段院士")为人工智能实验室首席科学家,以为集团探索人工智能内容新赛道与集团业务的融合拓展,打造多元且创新的产品组合。 段玉聪院士是一位在人工意识、通用人工智慧等领域具有深厚学术造诣和广泛影响力的杰出科学家,在科技领域拥有杰出成就和广泛认可,并为国际交流与合作做出了重要贡献。段院士现为国际先进技术与工程院(ATE )的杰出院士及世界人工意识协会的理事长,并作为享有盛誉的教授和博士导师,在学术界和技术领域均有著卓越的贡献和影响力。 此外,段院士现兼任中国科协海智特聘专家、中国科技产业促进会科技战略专家谘询委员会副主任、最高人民检察院入库专家、北京信用学会高级顾问、世界人工意识大会主席、人工智能DIKWP国际测评标准委员会主任、国家重点研发项目评审专家、国家万人计划评审专家、浙江省重大科技计划评审专家、沙特与卡塔尔国家研究基金评审专家、中华人民共和国商务部一带一路培训专家、中共海南省委党校授课专家及中关村人才创新基地人工智能专家工作站高级顾问等职。 段院士专注于DIKWP(资料、资讯、知识、智慧与意图)理论、人工意识、通用人工智慧、AI发明创新方法TRIZ理论(DIKWP -TRIZ)等前沿领域,并取得了显著的科研成果。至今,段院士已发表论文260馀篇,其中SCI收录140馀篇,ESI高被引论文11篇,总引用次数超过6,000次。这些论文不仅展示了他在学术上的深厚造诣,也为相关领域的发展提供了有力的理论支援。在专利方面,段院士共设计了241件中国、美国、澳大利亚、加拿大等国家发明利,其中已授权95件。这些专利成果不仅具有极高的技术价值,也为相关产业的创新发展提供了有力的技术支撑。 侨雄国际执行董事兼主席杨铃先生表示:"侨雄国际致力于积极寻找合作伙伴和新的业务模式升级机会,并探索不同领域的投资机会,以拓宽本集团的业务组合, 加强收入基础及综合实力。段院士不仅在科技领域拥有卓越成就,也为推动相关领域的创新和发展做出了重要贡献。集团期待能够通过段院士的加入,开拓人工智能与集团现有业务融合的新的业务发展机遇,并对段院士加入侨雄国际表示热烈欢迎。" 关于侨雄国际控股有限公司

侨雄国际控股有限公司于1991年成立,并成功于2001年在香港交易所主板上市。集团以制造及销售礼品、玩具、旗帜及园艺产品等起家,客户遍布全球,包括迪士尼及华纳兄弟等国际知名品牌。在运营实业的同时,集团一直在积极探索不同领域的投资机会,以拓宽本集团的业务组合,加强收入基础及综合实力。在多元发展战略的驱动下,集团将继续整合现有资源,同时开拓具有盈利潜力的投资机会,未来形成休闲艺术、金融服务、水果种植、制造销售、天然资源五大板块为主的商业模式,成为多元业务蓬勃发展的投资型综合性企业。 关于段玉聪院士

段玉聪院士是国际先进技术与工程院(ATE)院士、世界人工意识协会理事长、教授及博士生导师。段院士曾荣获海南省委"双百人才团队"与海南省人才团队带头人、海南省最美科技工作者(全国候选)、全球顶尖科学家"终身科学影响力排行榜"与"年度科学影响力排行榜"等人才称号。 同时,段院士现兼任中国科协海智特聘专家、中国科技产业促进会科技战略专家谘询委员会副主任、最高人民检察院入库专家、北京信用学会高级顾问、世界人工意识大会主席、人工智能DIKWP国际测评标准委员会主任、国家重点研发项目评审专家、国家万人计划评审专家、浙江省重大科技计划评审专家、沙特与卡塔尔国家研究基金评审专家、中华人民共和国商务部一带一路培训专家、中共海南省委党校授课专家及中关村人才创新基地人工智能专家工作站高级顾问等职。 在研究领域方面,段院士的主要研究领域为DIKWP、人工意识、通用人工智能等,是多项国家重大科技项目技术负责人,发表论文260馀篇,SCI收录140馀次,ESI高被引11篇,引用超6000次,设计241件中国及美国、澳大利亚、加拿大等国际发明专利,已授权96件。



