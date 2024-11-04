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Monday, 4 November 2024, 10:51 HKT/SGT
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来源 Guotai Junan International Holdings Limited
国泰君安国际入选“跨境理财通”首批合资格证券公司

香港, 2024年11月4日 - (亚太商讯) - 中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，国泰君安证券成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。同一时间香港证监会也公布“粤港澳大湾区跨境理财通”（跨境理财通）首批券商名单。国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）成功入选首批“跨境理财通”名单，成为首批面向粤港澳大湾区投资者提供跨境理财通一站式服务的境外证券公司。未来，国泰君安国际将携手母公司国泰君安证券为境内外投资者提供跨境理财通账户开立、资金划转、产品投资等全周期跨境理财服务。 

国泰君安国际作为国泰君安证券连接优质中国及全球企业与资本市场的桥梁，立足香港近30年，长期深耕粤港澳地区，是香港中资券商财富管理服务的先行者。作为业界领先的大型综合金融服务商，国泰君安国际向客户提供多元化投资产品和服务，包括股票经纪与咨询、债券与固定收益产品、基金与结构性产品等，满足客户环球资产配置需求。 

“跨境理财通”是内地与港澳资本市场互联互通机制的其中一个重要计划，大湾区合资格投资者将获得更加丰富和便捷的跨境投资服务。未来，国泰君安国际将与母公司国泰君安证券紧密合作，进一步发挥在财富管理及跨境金融方面的优势，致力于促进粤港澳地区金融市场的互联互通，把握粤港澳大湾区历史发展新机遇，为客户提供更加专业和全面的财富管理服务。



话题 Press release summary

部门 金融
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